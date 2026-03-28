Người bị suy thận có ăn được giá đỗ không, cách sử dụng?
GĐXH - Giá đỗ là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng liệu người bị suy thận có ăn được giá đỗ không? Câu trả lời cụ thể sẽ có trong bài viết dưới đây.
Người bị suy thận hạn chế sử dụng vì lý do sau
Hàm lượng kali cao
Giá đỗ chứa lượng kali cao, khoảng 350mg/100g. Kali là khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, người suy thận cần hạn chế kali vì thận suy yếu không thể bài tiết kali hiệu quả, dẫn đến tình trạng tăng kali máu. Có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, yếu cơ, thậm chí tử vong.
Hàm lượng photpho cao
Giá đỗ cũng chứa lượng photpho cao, khoảng 90mg/100g. Photpho là khoáng chất quan trọng cho xương và răng. Tuy nhiên đối với bệnh nhân suy thận cần hạn chế dung nạp khoáng chất này.
Bởi nếu thận không thể bài tiết photpho hiệu quả sẽ dẫn đến tình trạng tăng photpho máu, có thể gây ra các biến chứng như loãng xương, gãy xương, xơ vữa động mạch…
Hàm lượng protein cao
Giá đỗ chứa lượng protein vừa phải, khoảng 4g/100g. Tuy nhiên, người suy thận cần hạn chế protein vì thận suy yếu không thể bài tiết các sản phẩm thoái hóa của protein hiệu quả, dẫn đến tình trạng tăng ure máu, creatinine máu, có thể gây ra các biến chứng như buồn nôn, nôn, mệt mỏi, suy tim…
Giá đỗ có tính hàn
Giá đỗ có tính hàn, theo quan niệm Đông y, người suy thận có thể trạng hư hàn, do đó, ăn giá đỗ có thể làm tăng tình trạng hàn lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tuy nhiên, giá đỗ là loại thực phẩm ít calo, phù hợp cho người cần giảm cân. Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong giá đỗ giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi sự tổn hại của gốc tự do. Do đó những người bị suy thận mức độ nhẹ vẫn có thể sử dụng giá đỗ với liều lượng phù hợp.
Hướng dẫn sử dụng giá đỗ cho người bị suy thận
Hạn chế lượng sử dụng: Người suy thận nên hạn chế tối đa việc sử dụng giá đỗ, chỉ nên ăn với lượng rất ít, khoảng 10-20g mỗi ngày, chia thành nhiều bữa nhỏ.
Nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể về lượng giá đỗ phù hợp với tình trạng bệnh của bản thân.
Cách chế biến: Nên luộc chín giá đỗ trước khi ăn để giảm lượng kali và photpho. Có thể xào giá đỗ với các loại rau củ khác để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng. Tránh ăn giá đỗ sống vì có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn.
Thời điểm sử dụng: Nên ăn giá đỗ vào buổi sáng hoặc buổi trưa là tốt nhất. Tránh ăn giá đỗ vào buổi tối vì có thể khiến bạn khó tiêu và ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Kết hợp với thực phẩm khác: Có thể kết hợp giá đỗ với các loại thực phẩm ít kali, photpho và protein như rau bina, bông cải xanh, cà rốt, khoai lang…
Hạn chế kết hợp giá đỗ với các loại thực phẩm giàu kali, photpho và protein như thịt đỏ, nội tạng động vật, các loại hạt, sữa và các sản phẩm từ sữa…
Lưu ý: Sau khi ăn giá đỗ, hãy theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu bạn cảm thấy khó chịu như đầy bụng, ợ nóng, buồn nôn… hãy ngừng ăn giá đỗ và tham khảo ý kiến bác sĩ.
Không nên ăn giá đỗ nếu bạn dị ứng với giá đỗ hoặc các loại đậu. Người đang sử dụng các loại thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn giá đỗ vì có thể xảy ra tương tác thuốc.
Nhất định phải bổ sung kali cho cơ thể vào mùa xuân: 4 món ăn ngon, dễ nấu lại giàu kali, tốt cho não bộĂn - 2 giờ trước
Kali rất quan trọng để duy trì khả năng kích thích thần kinh cơ bình thường, và thiếu kali có thể dẫn đến mệt mỏi và suy nhược. 4 món ăn dễ làm này sẽ giúp bổ sung kali và năng lượng cho cơ thể gia đình bạn.
Người suy thận uống nước chanh được không, cách dùng hiệu quả?Ăn - 20 giờ trước
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng đối với người bị bệnh thận rất quan trọng. Vì vậy nhiều người thắc mắc khi bị suy thận uống nước chanh được không? Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp chi tiết câu hỏi này.
Món ăn giúp 'gia cố' tài chính khi cuộc sống bấp bênhĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Trong những giai đoạn kinh tế nhiều biến động, không ít người tìm đến các vật phẩm phong thủy với hy vọng cải thiện vận may tài chính. Tuy nhiên, theo góc nhìn đời sống – văn hóa, đôi khi sự ổn định lại đến từ những điều rất giản dị. Một trong số đó là món ăn quen thuộc nhưng giàu ý nghĩa: cơm niêu đất.
Tại sao người xưa dặn “Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa”?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong kho tàng kinh nghiệm dân gian, câu nói “Tháng 2 ăn lá, tháng 3 ăn hoa” không đơn thuần là lời khuyên ẩm thực.
Hóa ra chỉ thêm "thứ hạt" này sẽ có món trứng luộc vị ngon xuất sắc, bí quyết giữ dáng mang đến công ty ai cũng xin công thức!Ăn - 1 ngày trước
Trứng luộc thì ai cũng biết làm, nhưng trứng ngâm trà (trà diệp đản) làm sao để lòng trắng ngấm màu nâu cánh gián đẹp mắt, lòng đỏ bùi béo, đậm đà hương thảo mộc thì lại cần chút bí quyết. Món ăn vặt kiêm bữa sáng "quốc dân" này thực ra dễ làm hơn bạn tưởng rất nhiều.
Sau tuổi 40, đừng ăn sáng theo kiểu này nếu không muốn cơ thể xuống dốc nhanh hơnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 bắt đầu cảm thấy một điều rất rõ: buổi sáng quyết định gần như toàn bộ năng lượng của cả ngày. Có người chỉ cần ăn sáng “sai một chút” là thấy mệt mỏi, uể oải, làm việc kém tập trung, thậm chí nhanh đói và dễ cáu gắt.
Đây là lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thêm muối vào nước luộc trứng là mẹo đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích trong quá trình nấu. Dưới đây là những lý do chính.
Ăn sáng đúng cách cho người huyết áp cao trong năm 2026Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Buổi sáng là thời điểm quan trọng giúp cơ thể khởi động và ổn định các chỉ số sức khỏe. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng và duy trì huyết áp ổn định.
6 món đồ uống giúp thanh nhiệt gan vào mùa xuân cực hiệu quả, hãy luân phiên uống mỗi ngày 1 cốc vào bữa sángĂn - 2 ngày trước
Công thức làm cũng rất đơn giản và tiện lợi chỉ với chiếc máy làm sữa hạt cùng nguyên liệu đơn giản.
5 nơi bán phở đắt nhất Việt Nam: Tô 4 triệu có luôn cả vàng ròng, bát rẻ nhất cũng bay nửa tháng lươngĂn - 2 ngày trước
Phở vốn là món ăn bình dân quen thuộc, nhưng tại những địa điểm này, thực khách phải chi trả số tiền bằng cả tháng lương của nhiều người chỉ để thưởng thức một bát phở.
Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biếtĂn
GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.