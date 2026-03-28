Người bị suy thận có ăn được giá đỗ không, cách sử dụng?

Người bị suy thận hạn chế sử dụng vì lý do sau

Hàm lượng kali cao

Giá đỗ chứa lượng kali cao, khoảng 350mg/100g. Kali là khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, người suy thận cần hạn chế kali vì thận suy yếu không thể bài tiết kali hiệu quả, dẫn đến tình trạng tăng kali máu. Có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, yếu cơ, thậm chí tử vong.

Hàm lượng photpho cao

Giá đỗ cũng chứa lượng photpho cao, khoảng 90mg/100g. Photpho là khoáng chất quan trọng cho xương và răng. Tuy nhiên đối với bệnh nhân suy thận cần hạn chế dung nạp khoáng chất này.

Người bị suy thận nên hạn chế ăn giá đỗ.

Bởi nếu thận không thể bài tiết photpho hiệu quả sẽ dẫn đến tình trạng tăng photpho máu, có thể gây ra các biến chứng như loãng xương, gãy xương, xơ vữa động mạch…

Hàm lượng protein cao

Giá đỗ chứa lượng protein vừa phải, khoảng 4g/100g. Tuy nhiên, người suy thận cần hạn chế protein vì thận suy yếu không thể bài tiết các sản phẩm thoái hóa của protein hiệu quả, dẫn đến tình trạng tăng ure máu, creatinine máu, có thể gây ra các biến chứng như buồn nôn, nôn, mệt mỏi, suy tim…

Giá đỗ có tính hàn

Giá đỗ có tính hàn, theo quan niệm Đông y, người suy thận có thể trạng hư hàn, do đó, ăn giá đỗ có thể làm tăng tình trạng hàn lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, giá đỗ là loại thực phẩm ít calo, phù hợp cho người cần giảm cân. Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong giá đỗ giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi sự tổn hại của gốc tự do. Do đó những người bị suy thận mức độ nhẹ vẫn có thể sử dụng giá đỗ với liều lượng phù hợp.

Hướng dẫn sử dụng giá đỗ cho người bị suy thận

Hạn chế lượng sử dụng: Người suy thận nên hạn chế tối đa việc sử dụng giá đỗ, chỉ nên ăn với lượng rất ít, khoảng 10-20g mỗi ngày, chia thành nhiều bữa nhỏ.

Nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể về lượng giá đỗ phù hợp với tình trạng bệnh của bản thân.

Cách chế biến: Nên luộc chín giá đỗ trước khi ăn để giảm lượng kali và photpho. Có thể xào giá đỗ với các loại rau củ khác để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng. Tránh ăn giá đỗ sống vì có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn.

Thời điểm sử dụng: Nên ăn giá đỗ vào buổi sáng hoặc buổi trưa là tốt nhất. Tránh ăn giá đỗ vào buổi tối vì có thể khiến bạn khó tiêu và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Kết hợp với thực phẩm khác: Có thể kết hợp giá đỗ với các loại thực phẩm ít kali, photpho và protein như rau bina, bông cải xanh, cà rốt, khoai lang…

Hạn chế kết hợp giá đỗ với các loại thực phẩm giàu kali, photpho và protein như thịt đỏ, nội tạng động vật, các loại hạt, sữa và các sản phẩm từ sữa…

Lưu ý: Sau khi ăn giá đỗ, hãy theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu bạn cảm thấy khó chịu như đầy bụng, ợ nóng, buồn nôn… hãy ngừng ăn giá đỗ và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không nên ăn giá đỗ nếu bạn dị ứng với giá đỗ hoặc các loại đậu. Người đang sử dụng các loại thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn giá đỗ vì có thể xảy ra tương tác thuốc.