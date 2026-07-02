Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Tăng gần 30 kg dù ăn ít

Áp lực từ cuộc sống hôn nhân và công việc kinh doanh khiến từ giữa năm 2025, chị Liên (49 tuổi, TP.HCM)bắt đầu rơi vào tình trạng mất ngủ kéo dài. Ban đầu, chị khó đi vào giấc ngủ, sau đó thời gian ngủ mỗi đêm ngày càng ngắn. Trung bình chị chỉ ngủ được 2-3 tiếng mỗi ngày, giấc ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc. Những ngày sử dụng thuốc an thần, thời gian ngủ cũng chỉ kéo dài khoảng 4-5 tiếng.

Cùng thời điểm đó, cân nặng của chị tăng nhanh bất thường. Chỉ trong một năm, chị tăng từ 50 kg lên 78 kg, vòng bụng ngày càng lớn dù lượng thức ăn nạp vào không nhiều.

Lo lắng về ngoại hình và sức khỏe, chị thử nhiều phương pháp giảm mỡ bụng như tập yoga, massage hay quấn đai giảm mỡ nhưng không đạt kết quả như mong muốn.

Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, kết quả cho thấy chị bị béo phì độ II, mỡ nội tạng cao gấp đôi ngưỡng an toàn và gan nhiễm mỡ độ II.

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM nhận định tình trạng tăng cân của chị có liên quan trực tiếp đến rối loạn giấc ngủ kéo dài, đồng thời dẫn tới hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Vì sao mất ngủ có thể gây tăng cân?

Theo bác sĩ Hoàng, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phục hồi và điều hòa hoạt động của cơ thể. Người trưởng thành cần ngủ từ 7-9 giờ mỗi đêm để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

Khi tình trạng thiếu ngủ kéo dài, cơ thể sẽ giải phóng các hormone căng thẳng để đối phó với trạng thái stress mạn tính. Trong đó, cortisol là hormone có vai trò đặc biệt quan trọng.

Cortisol giúp giải phóng glucose vào máu nhằm cung cấp năng lượng cho não bộ hoạt động. Tuy nhiên, khi nồng độ hormone này duy trì ở mức cao trong thời gian dài, cơ thể dễ tích tụ mỡ, đặc biệt là mỡ bụng, từ đó làm tăng nguy cơ thừa cân và béo phì.

Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài còn kích thích cảm giác thèm ăn, khiến nhiều người có xu hướng tìm đến thực phẩm như một cách giải tỏa tâm lý. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cân nặng tăng nhanh mà người bệnh khó nhận ra.

"Giấc ngủ chiếm tỷ trọng rất lớn trong đời sống nhưng hiện nay các rối loạn giấc ngủ vẫn chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí bị xem nhẹ", bác sĩ Hoàng cho biết.

Rối loạn giấc ngủ làm tăng nguy cơ nhiều bệnh lý

Theo các chuyên gia, rối loạn giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn tác động tiêu cực đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Tại Việt Nam, khoảng 30% người trưởng thành gặp các vấn đề liên quan đến giấc ngủ.

Thiếu ngủ kéo dài có thể làm suy giảm khả năng tập trung, giảm trí nhớ, giảm khả năng phán đoán và xử lý thông tin. Một số trường hợp còn xuất hiện tình trạng cáu gắt, lo âu hoặc rối loạn cảm xúc.

Ngoài ra, rối loạn giấc ngủ còn làm suy giảm miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, béo phì và một số loại ung thư.

Ở trường hợp của chị Liên, tình trạng thừa cân, béo phì lại tiếp tục làm chất lượng giấc ngủ suy giảm do xuất hiện hội chứng ngưng thở khi ngủ. Đây là tình trạng người bệnh ngủ ngáy kèm những đợt giảm thở hoặc ngừng thở ngắt quãng trong khi ngủ, khiến cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Giảm 14 kg sau 3 tháng cải thiện giấc ngủ

Để cải thiện tình trạng sức khỏe cho chị Liên, các bác sĩ xây dựng một phác đồ điều trị đa mô thức, kết hợp giữa kiểm soát cân nặng và điều chỉnh rối loạn giấc ngủ.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc theo chỉ định nhằm giảm cảm giác đói và tăng cảm giác no, người bệnh được tư vấn chi tiết về chế độ dinh dưỡng và lối sống.

Các bác sĩ khuyến cáo chị hạn chế sử dụng cà phê, rượu bia, chất kích thích và thực phẩm nhiều đường vào buổi chiều tối. Thay vào đó, nên ưu tiên các thực phẩm có lợi cho giấc ngủ như cá hồi, kiwi, hạnh nhân, óc chó, chuối, sữa ấm, rau lá xanh hoặc trà hoa cúc.

Ngoài ra, chị được hướng dẫn duy trì giờ ngủ cố định mỗi ngày, ngâm chân bằng nước ấm khoảng 30 phút trước khi ngủ, massage vùng đầu, cổ, vai gáy và tập thể dục đều đặn khoảng 30 phút mỗi ngày. Bác sĩ cũng khuyến khích hạn chế lạm dụng thuốc an thần để tránh nguy cơ phụ thuộc thuốc.

Sau một tháng điều trị, chị giảm được 4 kg và bắt đầu ngủ sâu hơn, thời gian ngủ kéo dài khoảng 4-5 tiếng mỗi đêm.

Hai tháng tiếp theo, chị giảm thêm 10 kg. Chất lượng giấc ngủ cải thiện rõ rệt khi có thể ngủ 6-7 tiếng mỗi đêm, tinh thần thoải mái hơn và gần như không còn cảm giác mệt mỏi vào ban ngày.

Hiện chị Liên tiếp tục duy trì chế độ ăn uống, vận động và kiểm soát giấc ngủ với mục tiêu giảm thêm cân nặng để cải thiện sức khỏe lâu dài.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ tình trạng mất ngủ kéo dài. Nếu thường xuyên khó ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc ngủ ít hơn nhu cầu của cơ thể trong thời gian dài, cần đi khám sớm để được xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.