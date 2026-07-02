Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Người già, U70 ngủ điều hòa cả đêm có tốt không?

Trong những ngày nắng nóng, nhiều người cao tuổi, đặc biệt là người U70, thường lo ngại việc bật điều hòa suốt đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sử dụng điều hòa đúng cách không những không gây hại mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người già.

Nhiệt độ phòng mát mẻ, ổn định giúp người già ngủ sâu giấc hơn, hạn chế tình trạng tỉnh giấc giữa đêm do nóng bức, đổ mồ hôi hoặc khó chịu. Giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể ở người lớn tuổi.

Ngoài ra, việc duy trì môi trường mát mẻ còn giúp giảm nguy cơ mất nước, kiệt sức do nắng nóng và các biến cố liên quan đến nhiệt độ cao như say nắng, sốc nhiệt - những tình trạng người cao tuổi dễ gặp phải hơn so với người trẻ.

Tuy nhiên, lợi ích này chỉ đạt được khi điều hòa được sử dụng đúng cách.

Ảnh minh họa.

Những ảnh hưởng sức khỏe khi bật điều hòa quá lạnh suốt đêm

Khô da và khô mắt

Điều hòa hoạt động bằng cách loại bỏ hơi ẩm trong không khí, khiến môi trường trong phòng trở nên khô hơn. Khi tiếp xúc với không khí lạnh nhiều giờ liên tục, da dễ bị khô, nứt nẻ, còn mắt có thể xuất hiện cảm giác cộm, mỏi và khó chịu.

Tăng nguy cơ mất nước

Không khí lạnh và khô khiến cơ thể mất nước nhiều hơn mà người dùng không nhận ra. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người thức dậy với cảm giác khát nước, đau đầu hoặc mệt mỏi.

Dễ gặp các vấn đề về hô hấp

Phòng điều hòa thường đóng kín cửa để giữ nhiệt độ ổn định. Nếu không được thông khí hợp lý, không khí trong phòng có thể tích tụ bụi, chất gây dị ứng và các tác nhân kích thích đường hô hấp.

Ngoài ra, môi trường ẩm thấp ở hệ thống điều hòa nếu không được vệ sinh định kỳ còn có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của người già.

Ho khan, đau họng

Không khí khô từ điều hòa có thể làm niêm mạc mũi và cổ họng bị mất độ ẩm tự nhiên, gây kích ứng, dẫn đến tình trạng ho khan hoặc đau rát họng khi thức dậy.

Mệt mỏi dù ngủ đủ giấc

Ngủ trong môi trường quá lạnh hoặc quá khô có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ. Người già U70 dù ngủ đủ thời gian vẫn có thể cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng vào sáng hôm sau.

Rối loạn thân nhiệt

Người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp kéo dài. Nếu để điều hòa quá lạnh, cơ thể có thể bị hạ thân nhiệt, gây run rẩy, khó chịu và làm tăng nguy cơ các biến chứng sức khỏe.

Người già U70 nên bật điều hòa thế nào để ngủ ngon và an toàn?

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo sức khỏe khi sử dụng điều hòa vào ban đêm, người già nên lưu ý:

Nhiệt độ phù hợp: Duy trì ở mức khoảng 26-28 độ C. Không nên cài đặt nhiệt độ quá thấp hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Chế độ gió: Chọn chế độ gió nhẹ hoặc đảo gió, tránh để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài.

Sử dụng chế độ ngủ đêm: Chế độ Sleep giúp điều hòa tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp theo từng giai đoạn giấc ngủ, vừa tiết kiệm điện vừa hạn chế tình trạng lạnh về đêm.

Kết hợp chức năng lọc không khí, hút ẩm: Điều này giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng, giảm nguy cơ kích ứng đường hô hấp.

Vệ sinh điều hòa định kỳ: Làm sạch màng lọc và bảo dưỡng thiết bị thường xuyên để hạn chế bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc tích tụ.

Đối với người già U70, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, hô hấp hoặc sức đề kháng kém, việc sử dụng điều hòa đúng cách đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe. Nếu có điều kiện, có thể lựa chọn các dòng điều hòa có công nghệ hạn chế gió buốt để giảm cảm giác lạnh sâu khi ngủ qua đêm.