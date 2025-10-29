Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball
GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.
Vừa qua, BS.CKII Lê Vũ Bảo khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện An Sinh cho biết đã phẫu thuật nối gân gót chân thành công cho Trương Minh Cường, nam diễn viên tham gia bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải.
Được biết, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, trong lúc chơi pickleball, do ham bóng khiến anh ngã quỵ xuống, cảm giác chân không thể nhấc lên nổi nên được đưa đến bệnh viện An Sinh khám.
Ngay khi nhập viện, bác sĩ Lê Vũ Bảo đã tiến hành thăm khám, xét nghiệm và chụp MRI. Kết quả cho thấy nam bệnh nhân bị đứt hoàn toàn gân gót chân - một chấn thương thường gặp ở người chơi thể thao có cường độ vận động mạnh - cần tiến hành phẫu thuật nối gân.
Khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện gân gót bị đứt ở đoạn khoảng 6cm – vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh. Ê-kíp đã cắt lọc, làm sạch vùng gân và tiến hành khâu nối. Sau khâu, gân kết nối tốt, cổ chân gấp duỗi bình thường.
Để bảo vệ vết khâu, bác sĩ cố định chân ở tư thế chùn, cổ chân duỗi và mang nẹp tăng cường. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân phục hồi ổn định. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe và tinh thần của nam diễn viên tiến triển tích cực.
Tuy nhiên, theo bác sĩ, sau phẫu thuật, bệnh nhân cần kiên nhẫn tập luyện và phục hồi chức năng; quá trình vật lý trị liệu thường kéo dài khoảng 6 tháng trước khi có thể vận động và chơi thể thao trở lại.
Điều cần biết để phòng tránh chấn thương khi chơi Pickleball
Chia sẻ trên VOV, BS Trần Nam Chung – Phó Trưởng khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện E cho biết: Pickleball là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và những ai tham gia chơi môn thể thao này đều được khuyến khích. Tuy nhiên để phòng tránh các chấn thương khi chơi pickleball, theo BS Chung, người chơi cần lưu ý một số điều như sau:
Thứ nhất, tương tự khi chơi các môn thể thao khác, việc khởi động là hết sức quan trọng. Bởi vì khi chúng ta khởi động thì sẽ giúp cho các vùng cơ, khớp cũng như toàn cơ thể thích nghi với việc vận động, đặc biệt là với những môn thể thao mà phải vận động nhiều, nhanh, thậm chí là thay đổi tư thế nhiều như pickleball.
Thứ hai là người chơi nên quan tâm đầu tư các dụng cụ, trang thiết bị để bảo vệ. Thông thường, người chơi hay quan tâm đầu tư vợt hoặc quần áo nhưng nếu chúng ta đầu tư những đôi giày thật tốt, tiêu chuẩn và chất lượng cao thì đấy là sự đầu tư rất là chính xác cho sức khỏe và đặc biệt là phòng tránh chấn thương.
Đồng thời, người chơi nên sử dụng bao tay, bao chân, băng đeo bảo vệ đầu gối… nhằm làm giảm nguy cơ chấn thương và rủi ro khi không may bị trượt ngã, va chạm cũng như bảo vệ cơ và các khớp trong quá trình vận động.
Thứ ba, mọi người nên lưu ý một chế độ tập luyện đa dạng thì tốt hơn so với việc chúng ta chỉ mải miết chơi một môn thể thao hoặc là chơi với thời gian quá dài, quá nhiều lần trong tuần. Khi chơi pickleball, người chơi nên chia ra thành các hiệp, xen kẽ giữa thời gian chơi và thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, tránh nguy cơ bị quá sức hoặc bị chấn thương.
