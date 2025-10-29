Mới nhất
Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball

Thứ tư, 09:59 29/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.

Vừa qua, BS.CKII Lê Vũ Bảo khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện An Sinh cho biết đã phẫu thuật nối gân gót chân thành công cho Trương Minh Cường, nam diễn viên tham gia bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải.

Được biết, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, trong lúc chơi pickleball, do ham bóng khiến anh ngã quỵ xuống, cảm giác chân không thể nhấc lên nổi nên được đưa đến bệnh viện An Sinh khám.

Ngay khi nhập viện, bác sĩ Lê Vũ Bảo đã tiến hành thăm khám, xét nghiệm và chụp MRI. Kết quả cho thấy nam bệnh nhân bị đứt hoàn toàn gân gót chân - một chấn thương thường gặp ở người chơi thể thao có cường độ vận động mạnh - cần tiến hành phẫu thuật nối gân.

Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball - Ảnh 1.

BS.CKII Lê Vũ Bảo thăm khám và kiểm tra vùng phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện gân gót bị đứt ở đoạn khoảng 6cm – vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh. Ê-kíp đã cắt lọc, làm sạch vùng gân và tiến hành khâu nối. Sau khâu, gân kết nối tốt, cổ chân gấp duỗi bình thường. 

Để bảo vệ vết khâu, bác sĩ cố định chân ở tư thế chùn, cổ chân duỗi và mang nẹp tăng cường. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân phục hồi ổn định. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe và tinh thần của nam diễn viên tiến triển tích cực. 

Tuy nhiên, theo bác sĩ, sau phẫu thuật, bệnh nhân cần kiên nhẫn tập luyện và phục hồi chức năng; quá trình vật lý trị liệu thường kéo dài khoảng 6 tháng trước khi có thể vận động và chơi thể thao trở lại.

Điều cần biết để phòng tránh chấn thương khi chơi Pickleball

Chia sẻ trên VOV, BS Trần Nam Chung – Phó Trưởng khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện E cho biết: Pickleball là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và những ai tham gia chơi môn thể thao này đều được khuyến khích. Tuy nhiên để phòng tránh các chấn thương khi chơi pickleball, theo BS Chung, người chơi cần lưu ý một số điều như sau:

Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thứ nhất, tương tự khi chơi các môn thể thao khác, việc khởi động là hết sức quan trọng. Bởi vì khi chúng ta khởi động thì sẽ giúp cho các vùng cơ, khớp cũng như toàn cơ thể thích nghi với việc vận động, đặc biệt là với những môn thể thao mà phải vận động nhiều, nhanh, thậm chí là thay đổi tư thế nhiều như pickleball.

Thứ hai là người chơi nên quan tâm đầu tư các dụng cụ, trang thiết bị để bảo vệ. Thông thường, người chơi hay quan tâm đầu tư vợt hoặc quần áo nhưng nếu chúng ta đầu tư những đôi giày thật tốt, tiêu chuẩn và chất lượng cao thì đấy là sự đầu tư rất là chính xác cho sức khỏe và đặc biệt là phòng tránh chấn thương.

Đồng thời, người chơi nên sử dụng bao tay, bao chân, băng đeo bảo vệ đầu gối… nhằm làm giảm nguy cơ chấn thương và rủi ro khi không may bị trượt ngã, va chạm cũng như bảo vệ cơ và các khớp trong quá trình vận động.

Thứ ba, mọi người nên lưu ý một chế độ tập luyện đa dạng thì tốt hơn so với việc chúng ta chỉ mải miết chơi một môn thể thao hoặc là chơi với thời gian quá dài, quá nhiều lần trong tuần. Khi chơi pickleball, người chơi nên chia ra thành các hiệp, xen kẽ giữa thời gian chơi và thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, tránh nguy cơ bị quá sức hoặc bị chấn thương.


Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bị viêm gan cấp có tiền sử mắc nhiều bệnh. Trước khi nhập viện, bà cho biết đã tự ý đặt mua thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng về dùng.

Đau bụng, sụt cân nhanh, người đàn ông phải cắt túi mật thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Đau bụng, sụt cân nhanh, người đàn ông phải cắt túi mật thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi tự dùng thuốc tan sỏi mật, anh Giang đã phải nhập viện phẫu thuật "2 trong 1", vừa lấy sỏi mật vừa cắt ống mật.

Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!

Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn sớm.

Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc này

Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận định nguyên nhân có thể là nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim ngoại viện, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân.

Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc.

Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ phát hiện nhồi máu cơ tim nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống...

Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm trùng huyết nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, chỉ sốt và đau đầu...

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người chỉ phát hiện suy thận khi bệnh đã nặng. Nhận diện sớm dấu hiệu bất thường giúp bảo vệ sức khỏe thận hiệu quả.

7 thực phẩm khiến sỏi thận dễ tái phát: Toàn món quen thuộc mà nhiều người vẫn ăn mỗi ngày!

7 thực phẩm khiến sỏi thận dễ tái phát: Toàn món quen thuộc mà nhiều người vẫn ăn mỗi ngày!

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Sỏi thận không chỉ do uống ít nước mà còn đến từ chính bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là 7 thực phẩm quen thuộc dễ khiến sỏi thận âm thầm hình thành và tái phát.

Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây

Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Không ăn đồ ngọt, không thức khuya, không rượu bia, thế nhưng mới đây, cô bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 dù không có tiền sử gia đình, không thuộc nhóm nguy cơ cao.

