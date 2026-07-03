Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim
GĐXH - Chủ quan với hở van tim, người đàn ông nhập viện trong tình trạng suy tim, mất bù kèm suy gan, suy thận và tổn thương đa cơ quan do biến chứng hở van tim kéo dài.
Nhập viện vì phù toàn thân, phát hiện suy tim, suy thận gây tổn thương đa cơ quan
Ông Toàn, 65 tuổi, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng phù toàn thân, vàng da, bụng chướng căng, khó thở và tiểu ít.
Theo người nhà, ông được chẩn đoán hở van hai lá và hở van ba lá nặng từ 3 năm trước. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, chán ăn, bụng ngày càng chướng to và khó thở tăng dần. Dù đã điều trị tại một phòng khám gần nhà nhưng các triệu chứng không cải thiện.
BS.CKI Đỗ Vũ Ngọc Anh, khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện suy tim mất bù nặng.
Kết quả thăm khám và xét nghiệm ghi nhận người bệnh bị suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, kèm tràn dịch nhiều vị trí như màng tim, màng phổi và ổ bụng. Đây là hậu quả của tình trạng suy tim tiến triển kéo dài khiến nhiều cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng.
Hở van tim âm thầm nhưng có thể dẫn đến suy tim nguy hiểm
Theo bác sĩ Ngọc Anh, ông Toàn đã mắc hở van hai lá và hở van ba lá nặng trong nhiều năm nhưng chưa được theo dõi và điều trị chuyên sâu.
Ở giai đoạn đầu, bệnh thường diễn tiến âm thầm, chỉ gây khó thở nhẹ khi vận động nên nhiều người chủ quan. Tuy nhiên, theo thời gian, tình trạng máu trào ngược qua van tim khiến tim phải hoạt động quá sức để bù đắp lượng máu thiếu hụt.
Khi chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, tim không còn khả năng bơm máu hiệu quả, dẫn đến suy tim và kéo theo tổn thương ở nhiều cơ quan khác như gan, thận.
Khai thác bệnh sử cũng cho thấy ngoài các thuốc điều trị tim mạch, ông Toàn còn sử dụng thêm một số thực phẩm chức năng và thuốc giảm đau điều trị gout.
Theo bác sĩ, một số thuốc kháng viêm, giảm đau có thể gây giữ nước, ảnh hưởng chức năng thận và làm tăng gánh nặng cho tim ở người mắc bệnh tim mạch, từ đó góp phần thúc đẩy đợt suy tim cấp xảy ra.
Sau một tuần điều trị, chức năng gan thận dần hồi phục
Người bệnh được điều trị tích cực bằng thuốc lợi tiểu, thuốc kháng đông, kiểm soát huyết áp, điều chỉnh nhịp tim và các thuốc hỗ trợ chức năng tim.
Sau một tuần điều trị, tình trạng phù toàn thân cải thiện rõ rệt, bụng xẹp dần, lượng nước tiểu trở về bình thường. Dịch trong màng phổi và ổ bụng giảm đáng kể.
Cân nặng của ông Toàn giảm từ 77 kg xuống còn 65 kg sau khi lượng dịch ứ trong cơ thể được đào thải. Người bệnh ăn uống tốt hơn, không còn khó thở, các chỉ số chức năng gan và thận cũng dần hồi phục trước khi được xuất viện.
Người hở van tim cần theo dõi định kỳ để tránh biến chứng
ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch của bệnh viện cho biết, hở van tim xảy ra khi van tim đóng không kín, khiến máu bị trào ngược về buồng tim sau mỗi nhịp co bóp.
Tình trạng này khiến tim phải làm việc nhiều hơn để duy trì lượng máu nuôi cơ thể. Nếu kéo dài, buồng tim có thể bị giãn, chức năng tim suy giảm và dẫn đến suy tim. Ngoài ra, người bệnh còn đối mặt với nguy cơ rung nhĩ, hình thành cục máu đông và đột quỵ.
Các chuyên gia khuyến cáo người bị hở van tim từ mức độ trung bình trở lên cần được khám và theo dõi định kỳ để xác định thời điểm can thiệp phù hợp trước khi tim bị giãn lớn hoặc suy giảm chức năng không hồi phục.
Bên cạnh đó, người bệnh nên duy trì chế độ ăn nhạt, hạn chế muối và chất béo, kiểm soát cân nặng, tập luyện phù hợp và theo dõi mỡ máu thường xuyên để giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như hồi hộp, khó thở, mệt nhiều, phù chân, vàng da, chướng bụng hoặc đau ngực, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏeSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?Y tế - 20 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏeBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu nămY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểmSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đạiSống khỏe - 1 ngày trước
Trong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộSống khỏe
GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.