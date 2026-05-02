Người dân Hà Nội phấn khởi với trải nghiệm giao thông công cộng miễn phí trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Theo ghi nhận của phóng viên, tàu điện trên cao, xe buýt tăng lượng khách rõ rệt ngay từ những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về kinh tế, việc miễn phí vận tải công cộng còn là động lực để người dân làm quen với các phương tiện hiện đại, thân thiện với môi trường.

Đông đảo hành khách trải nghiệm dịch vụ tại ga Metro Cát Linh. (Ảnh: Khánh Huyền)

Đội ngũ nhân viên túc trực tại các điểm lên xuống để hướng dẫn khách qua cửa soát vé tự động và hỗ trợ các gia đình có người già, trẻ nhỏ. (Ảnh: Khánh Huyền)

Không gian bên trong tàu điện sạch sẽ, mát mẻ. Theo đánh giá của các hành khách, tàu điện trên cao mang lại cảm giác dễ chịu vì không gian thoải mái, không phải đối mặt với tình trạng tắc đường, lại còn có thể ngắm cảnh thành phố qua kính tàu. (Ảnh: Khánh Huyền)

Dù không phải giờ cao điểm, các toa tàu tại ga Metro Cát Linh vẫn thường xuyên đông đúc. (Ảnh: Khánh Huyền)

Điểm đặc biệt của hệ thống giao thông công cộng hiện nay là sự chuyển đổi sang xe buýt điện năng lượng sạch, không khí thải, đã tạo nên một hệ sinh thái xanh và bền vững. Ông Nguyễn Văn Minh (65 tuổi, Hà Nội) phấn khởi chia sẻ: "Tôi rất vui khi nhiều tuyến xe buýt đã chuyển sang xe điện, vừa êm ái, vừa giảm tiếng ồn, giảm khí thải ra môi trường. Dịp này được miễn phí, người dân tha hồ vi vu thủ đô mà không lo lắng về chi phí di chuyển. Theo tôi, chính sách này cũng sẽ khuyến khích được nhiều người sử dụng phương tiện công cộng hơn, giúp bảo vệ môi trường".

Ở một góc độ khác, em Mai Ngân Vy, học sinh lớp 12 ở ngoại thành Hà Nội, chia sẻ: "Chính sách miễn phí vé xe buýt, tàu điện này của Nhà nước thực sự có ý nghĩa như một món quà đối với học sinh như em. Dịp lễ này, biết tin được miễn phí các phương tiện giao thông công cộng, em đã đi xe buýt từ nhà đến thăm Văn Miếu để cầu mong một kỳ thi tốt nghiệp THPT thật thuận lợi".

Nhiều người từng có định kiến về việc đợi xe buýt chiếm nhiều thời gian, nay đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ khi các đơn vị vận tải đã tăng cường tần suất chuyến nhưng vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ. "Tôi đi cùng hai con nhỏ, cảm thấy rất thoải mái khi sử dụng xe buýt và tàu điện để tham quan Thủ đô trong ngày lễ lớn", một nữ du khách chia sẻ.

Hưởng ứng chính sách miễn phí vé xe buýt, metro, người dân và du khách đến với Thủ đô hào hứng tận hưởng kỳ nghỉ lễ tiết kiệm, văn minh, góp phần giảm ùn tắc và bảo vệ môi trường sống. (Ảnh: Khánh Huyền)

Bên cạnh đó, dịp lễ năm nay, đến với Hà Nội, nhiều hộ gia đình đã lựa chọn phương tiện công cộng để tham quan thủ đô như một giải pháp để tiết kiệm chi phí và cũng giảm bớt mệt mỏi cho người già và trẻ nhỏ, mang lại trải nghiệm nghỉ lễ thảnh thơi, trọn vẹn hơn.

Các hộ gia đình lựa chọn phương tiện công cộng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ. (Ảnh: Khánh Huyền)

Với chính sách miễn phí dài ngày đối với các phương tiện giao thông công cộng trong dịp lễ năm nay, Hà Nội đang cho thấy quyết tâm trong việc xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thân thiện không chỉ đối với người dân, du khách trong nước mà còn đối với bạn bè quốc tế. Việc tận dụng các kỳ nghỉ lớn để quảng bá hệ thống giao thông hiện đại không chỉ là giải pháp giúp giảm áp lực giao thông mà còn là bước đi chiến lược trong lộ trình kiến tạo một tương lai giao thông xanh, bền vững cho thế hệ mai sau. Sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người cũng khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong cuộc sống hằng ngày.

Hàng ăn, quán nước chật kín khách xếp hàng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2026 GĐXH - Nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, hàng ăn, quán nước đông kín khách đổ về sử dụng dịch vụ dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2026.