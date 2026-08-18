Từ hôm nay (18/8), Hà Nội mở đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho học sinh, siết kỷ cương và kiểm soát dữ liệu hàng ngày

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Gần 1 triệu lượt người được khám sàng lọc

Báo cáo tại hội nghị , TS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy, công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ tại 126/126 xã, phường. Ngành Y tế đã huy động 37 bệnh viện công lập trực thuộc tham gia hỗ trợ chuyên môn trực tiếp cho các trạm y tế cơ sở.

Lũy kế đến ngày 15/8/2026, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho trên 953.000 lượt người, trong đó khối xã, phường đạt 764.189 người. Trẻ em dưới 6 tuổi cùng các nhóm đối tượng chính sách, ưu tiên được chăm sóc chu đáo ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, hơn 61.000 hồ sơ sức khỏe điện tử đã được cập nhật thành công lên Cổng dữ liệu của Bộ Y tế, từng bước hoàn thiện hạ tầng quản lý sức khỏe liên tục, trọn đời cho nhân dân Thủ đô.

TS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra các khó khăn thực tế: tỷ lệ người dân đến khám theo giấy mời ở một số khu vực chưa cao; quy trình ký hợp đồng với các cơ sở y tế phối hợp còn chậm; hệ thống phần mềm liên thông dữ liệu đôi lúc nghẽn mạng cục bộ và công tác làm sạch, đối soát dữ liệu dân cư giữa ngành Công an với thực tế cơ sở cần thêm thời gian để hoàn thiện chính xác.

Hà Nội mở đợt cao điểm khám cho học sinh từ ngày 18/8, dứt điểm hoàn thành trước năm học mới

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử gắn với mã định danh công dân là nhiệm vụ an sinh xã hội đặc biệt quan trọng, nhằm thiết lập, chuẩn hóa, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân trong hệ sinh thái dữ liệu chung của thành phố và Trung ương.

Do đó, toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phải lập tức chuyển sang trạng thái hành động quyết liệt, khẩn trương khắc phục triệt để các tồn tại, tháo gỡ điểm nghẽn và thống nhất phương pháp thực hiện để quyết tâm cán đích toàn bộ chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân trong tháng 11/2026.

Để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thực chất, các địa phương và sở, ngành phải phân chia lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn rõ ràng với phương pháp cuốn chiếu khoa học. Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu được thành phố ấn định là mở đợt cao điểm tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, bắt đầu triển khai đồng loạt từ ngày 18/8 và phải hoàn thành dứt điểm trước ngày khai giảng năm học mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử gắn với mã định danh công dân là nhiệm vụ an sinh xã hội đặc biệt quan trọng. Ảnh: Mai Hoa

Ngành GD&ĐT phối hợp với Y tế theo dõi, cập nhật các chỉ số phát triển như chiều cao, cân nặng, thể lực của học sinh để làm căn cứ đánh giá dinh dưỡng học đường xuyên suốt năm học.

Gắn liền với đợt cao điểm này, ngành Giáo dục và Đào tạo phải chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế chỉ đạo các nhà trường không chỉ khám sàng lọc bệnh tật mà còn phải đo lường, tổng hợp đầy đủ các chỉ số phát triển đầu năm học của học sinh như chiều cao, cân nặng, thể lực.

Nguồn dữ liệu này sẽ là căn cứ chuyên môn then chốt để theo dõi quá trình tăng trưởng, đánh giá hiệu quả chế độ dinh dưỡng học đường và rèn luyện thể chất của các em học sinh xuyên suốt các giai đoạn giữa kỳ và cuối năm học.

Sau khi kết thúc chiến dịch khám cho học sinh, toàn thành phố sẽ tiếp tục dồn lực cuốn chiếu sang các nhóm đối tượng ưu tiên, người lao động tại doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn theo đúng phương châm "khám đến đâu, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật ngay vào hệ thống định danh đến đó", bảo đảm không bỏ sót bất kỳ người dân nào.

Siết kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiết lập cơ chế giám sát số liệu

Cùng với việc tổ chức chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và thiết lập ngay cơ chế giám sát số liệu theo giờ hàng ngày.

Bắt đầu từ ngày 18/8, đúng 17h00 hàng ngày, UBND các xã, phường phải chốt số liệu khám thực tế trên địa bàn để Sở Y tế tổng hợp, đối soát cùng Công an thành phố và báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND thành phố vào lúc 18h00, bảo đảm dữ liệu luôn cập nhật kịp thời, đồng bộ với Cổng dữ liệu quốc gia.

Cùng với việc tổ chức chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và thiết lập ngay cơ chế giám sát số liệu theo giờ hàng ngày. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại những địa phương có tiến độ chậm trễ, tỷ lệ đạt thấp hoặc có biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm; đồng thời báo cáo Thường trực Thành ủy để xem xét, đánh giá trách nhiệm của cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Để tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tinh thần chỉ đạo, các giải pháp tháo gỡ khó khăn của thành phố và ý nghĩa của đợt cao điểm khám sức khỏe học sinh trước thềm năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động điều phối kíp khám chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên chi viện cho tuyến xã, phường, giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành để đưa chính sách an sinh xã hội ưu việt của Thủ đô đi vào cuộc sống một cách đồng bộ, thực chất và đạt kết quả cao nhất.

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