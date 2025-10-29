Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ
Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài Lý Tự Trọng tham gia chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí.
Sáng 29/10, tại khu vực Tượng đài Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội), rất đông người dân đã có mặt từ sớm để tham dự Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ 2025. Sự kiện do Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Báo Sức khỏe và Đời sống, Hội Đột quỵ Hà Nội, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, Công ty Bayer Việt Nam... cùng các đơn vị y tế trung ương và địa phương tổ chức.
Không khí tại khu vực tổ chức như được "sưởi ấm" bởi tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, sinh viên y khoa và những tình nguyện viên áo xanh luôn nở nụ cười tươi đón tiếp người dân. Từng hàng ghế chờ khám được sắp xếp ngay ngắn, người dân kiên nhẫn xếp hàng đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, siêu âm mạch cảnh, kiểm tra chỉ số BMI, cholesterol… Tất cả đều được thực hiện miễn phí và có bác sĩ chuyên khoa tư vấn trực tiếp.
Bà Nguyễn Thị Liên (66 tuổi, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) cười khi vừa hoàn tất phần thăm khám. Bà nói: "Tôi biết chương trình này nhờ tin nhắn gửi về điện thoại, sáng nay đi sớm cho kịp vì sợ đông. Trước đây tôi chưa bao giờ tầm soát đột quỵ, nên lần này coi như vừa được khám vừa học thêm kiến thức để biết cách phòng ngừa. Các bác sĩ ở đây tiếp đón nhiệt tình, vui vẻ, hướng dẫn tận tình từng bước, tôi thấy rất quý."
Còn bà Bùi Thị Bích Thủy (66 tuổi, phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi biết chương trình qua thông báo của tổ dân phố. Ban đầu cũng hơi chủ quan, nhưng được phường thông tin, tôi quyết định đi khám. Các bác sĩ ở đây rất chu đáo, hỏi gì cũng trả lời, hướng dẫn rõ ràng. Những hoạt động như thế này rất ý nghĩa, giúp người dân lớn tuổi như chúng tôi biết rõ hơn về sức khỏe của mình để điều chỉnh kịp thời".
Trong sáng nay, chương trình đã tiếp nhận hàng trăm lượt người đến thăm khám, nhiều bạn trẻ, sinh viên y khoa, đoàn viên thanh niên cũng góp mặt trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật, nhập dữ liệu, hướng dẫn quy trình khám. Họ chính là cầu nối giúp người dân cảm thấy an tâm, thoải mái khi tham gia chương trình.
Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ là bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác chiến lược giữa Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác trong lĩnh vực y tế, doanh nghiệp, truyền thông – hướng tới xây dựng hệ thống y tế dự phòng thông minh, dữ liệu hóa, toàn dân tham gia, vì một Việt Nam khỏe mạnh, không còn nỗi lo đột quỵ.
Một số hình ảnh ghi nhận không khí tại sự kiện:
