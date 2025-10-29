Mới nhất
Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ

Thứ tư, 20:49 29/10/2025 | Sống khỏe
Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài Lý Tự Trọng tham gia chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí.

Sáng 29/10, tại khu vực Tượng đài Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội), rất đông người dân đã có mặt từ sớm để tham dự Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ 2025. Sự kiện do Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Báo Sức khỏe và Đời sống, Hội Đột quỵ Hà Nội, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, Công ty Bayer Việt Nam... cùng các đơn vị y tế trung ương và địa phương tổ chức.

Không khí tại khu vực tổ chức như được "sưởi ấm" bởi tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, sinh viên y khoa và những tình nguyện viên áo xanh luôn nở nụ cười tươi đón tiếp người dân. Từng hàng ghế chờ khám được sắp xếp ngay ngắn, người dân kiên nhẫn xếp hàng đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, siêu âm mạch cảnh, kiểm tra chỉ số BMI, cholesterol… Tất cả đều được thực hiện miễn phí và có bác sĩ chuyên khoa tư vấn trực tiếp.

Bà Nguyễn Thị Liên (66 tuổi, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) cười khi vừa hoàn tất phần thăm khám. Bà nói: "Tôi biết chương trình này nhờ tin nhắn gửi về điện thoại, sáng nay đi sớm cho kịp vì sợ đông. Trước đây tôi chưa bao giờ tầm soát đột quỵ, nên lần này coi như vừa được khám vừa học thêm kiến thức để biết cách phòng ngừa. Các bác sĩ ở đây tiếp đón nhiệt tình, vui vẻ, hướng dẫn tận tình từng bước, tôi thấy rất quý."

Còn bà Bùi Thị Bích Thủy (66 tuổi, phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi biết chương trình qua thông báo của tổ dân phố. Ban đầu cũng hơi chủ quan, nhưng được phường thông tin, tôi quyết định đi khám. Các bác sĩ ở đây rất chu đáo, hỏi gì cũng trả lời, hướng dẫn rõ ràng. Những hoạt động như thế này rất ý nghĩa, giúp người dân lớn tuổi như chúng tôi biết rõ hơn về sức khỏe của mình để điều chỉnh kịp thời".

Trong sáng nay, chương trình đã tiếp nhận hàng trăm lượt người đến thăm khám, nhiều bạn trẻ, sinh viên y khoa, đoàn viên thanh niên cũng góp mặt trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật, nhập dữ liệu, hướng dẫn quy trình khám. Họ chính là cầu nối giúp người dân cảm thấy an tâm, thoải mái khi tham gia chương trình.

Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ là bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác chiến lược giữa Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác trong lĩnh vực y tế, doanh nghiệp, truyền thông – hướng tới xây dựng hệ thống y tế dự phòng thông minh, dữ liệu hóa, toàn dân tham gia, vì một Việt Nam khỏe mạnh, không còn nỗi lo đột quỵ.

Một số hình ảnh ghi nhận không khí tại sự kiện:

Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình.

Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ- Ảnh 2.

Rất đông người dân đến để thăm khám.

Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ- Ảnh 3.

Khu vực đo huyết áp cho người dân.

Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ- Ảnh 4.

Khu vực kiểm tra máu.

Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ- Ảnh 5.


Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ- Ảnh 6.


Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ- Ảnh 7.

Đội ngũ y bác sĩ miệt mài thăm khám, lắng nghe từng nhịp tim, hơi thở của người dân tại khu vực khám bệnh.

Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ- Ảnh 8.


Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ- Ảnh 9.

Không chỉ người Việt, một số du khách nước ngoài đi dạo quanh Hồ Tây sáng nay cũng dừng chân tham gia khám.

Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ- Ảnh 10.

Bên trong phòng khám, các bác sĩ làm việc không ngơi tay.


Phúc Đức
Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.

Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm

Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Vì vậy, rất nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời, căn bệnh của ông mắc phải nguy hiểm ra sao?

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời, căn bệnh của ông mắc phải nguy hiểm ra sao?

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Trong trường hợp của Hứa Thiệu Hùng dù chưa rõ ông mắc loại ung thư nào, nhưng diễn tiến bệnh từ âm thầm đến khi suy đa tạng, phản ánh đúng quy luật phát triển nguy hiểm của ung thư.

Sau vụ nữ sinh 19 tuổi bị tai nạn đứt rời chân, bác sĩ hướng dẫn sơ cứu đúng cách

Sau vụ nữ sinh 19 tuổi bị tai nạn đứt rời chân, bác sĩ hướng dẫn sơ cứu đúng cách

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay sau tai nạn, nạn nhân được sơ cứu và chuyển gấp tới viện trong "thời gian vàng" - khoảng 2 giờ sau chấn thương.

Chương trình hợp tác đa bên hướng tới chiến lược quốc gia: Nâng cao hiệu quả phòng và quản lý đột quỵ, vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chương trình hợp tác đa bên hướng tới chiến lược quốc gia: Nâng cao hiệu quả phòng và quản lý đột quỵ, vì một Việt Nam khỏe mạnh

Sống khỏe - 7 giờ trước

Ngày 29/10/2025, tại Hà Nội, nhân ngày Thế giới phòng chống Đột quỵ, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, công ty TNHH Bayer Việt Nam khởi động chương trình "Hợp tác chiến lược Quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam".

Thanh niên 23 tuổi ở Hà Nội méo miệng, liệt dây thần kinh số 7 thừa nhận mắc sai lầm này khi tắm đêm

Thanh niên 23 tuổi ở Hà Nội méo miệng, liệt dây thần kinh số 7 thừa nhận mắc sai lầm này khi tắm đêm

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Thanh niên 23 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 cho biết đã tắm đêm bằng nước lạnh và vào nằm điều hòa ngay.

Cảnh báo toàn cầu: Đột quỵ đang tăng nhanh và để lại hậu quả nặng nề

Cảnh báo toàn cầu: Đột quỵ đang tăng nhanh và để lại hậu quả nặng nề

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Bảng thông tin đột quỵ toàn cầu 2025 của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, đột quỵ hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai toàn cầu và là gánh nặng kinh tế - xã hội ngày càng lớn.

3 thói quen vàng giúp người cao tuổi 'né' được tai biến mạch máu não

3 thói quen vàng giúp người cao tuổi 'né' được tai biến mạch máu não

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Nhồi máu não được xem là "vị khách quen" đáng sợ của người trung niên và cao tuổi. Là điển hình của các bệnh lý tim mạch và mạch máu não, nó mang trong mình đặc tính "bốn cao": tỷ lệ mắc bệnh cao, tỷ lệ tàn tật cao, tỷ lệ tử vong cao và tỷ lệ tái phát cao.

Người phụ nữ 78 tuổi nguy kịch do tự ý dùng loại củ này chữa đau khớp

Người phụ nữ 78 tuổi nguy kịch do tự ý dùng loại củ này chữa đau khớp

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Khoảng 30 phút sau khi uống nước củ ấu tầu, bệnh nhân xuất hiện chóng mặt, buồn nôn, nôn và nhanh chóng rơi vào tình trạng tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim.

Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball

Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.

Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball

Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball

Bệnh thường gặp

GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.

Người phụ nữ 78 tuổi nguy kịch do tự ý dùng loại củ này chữa đau khớp

Sống khỏe

Người phụ nữ 78 tuổi nguy kịch do tự ý dùng loại củ này chữa đau khớp

Sống khỏe
3 thói quen vàng giúp người cao tuổi 'né' được tai biến mạch máu não

Sống khỏe

3 thói quen vàng giúp người cao tuổi 'né' được tai biến mạch máu não

Sống khỏe
Cách phòng ngừa bệnh viêm họng cấp lúc giao mùa đơn giản mà hiệu quả nhất

Sống khỏe

Cách phòng ngừa bệnh viêm họng cấp lúc giao mùa đơn giản mà hiệu quả nhất

Sống khỏe
Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng

Y tế

Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng

Y tế

