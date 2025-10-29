Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện K đã thực hiện phẫu thuật điều trị thành công cho một trường hợp bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm, được phát hiện nhờ kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Cụ thể, bệnh nhân là ông N.T.H (sinh năm 1955, ở Thái Nguyên). Theo lời kể của bệnh nhân, ngay từ những năm 18 tuổi, ông đã có thói quen hút thuốc lá. Càng về sau, ông càng hút nhiều hơn, có ngày hút hết 1 bao thuốc.

Đến khi nghỉ hưu, ông có ý thức hơn về việc phải chú ý đến sức khỏe nên thường đi khám sức khỏe định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm/lần.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Gần đây, ông thấy việc hô hấp nặng nề hơn và ngực cũng đau tức một cách bất thường nên đã sắp xếp để đi khám sớm nhất. Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân có khối u thùy trên phổi trái, kích thước 19x21mm.

Tình trạng của người bệnh được kết luận ung thư biểu mô tuyến ở thùy trên phổi, giai đoạn đầu (cT1N0M0), kích thước nhỏ, không có di căn hạch, không di căn xa.

Ngày 7/10, bệnh nhân được thực hiện mổ tại khoa Ngoại Lồng ngực - Bệnh viện K. Vì là trường hợp u phát hiện sớm, các bác sĩ đã chỉ định tiến hành phẫu thuật nội soi, cắt thùy trên kết hợp vét hạch.

Phẫu thuật này sẽ cắt bỏ hoàn toàn khối u và hạch di căn, giảm đáng kể nguy cơ tái phát cho người bệnh. Ngoài ra, việc thực hiện với một vết mổ nhỏ, hạn chế gây mất máu cũng giúp người bệnh ít đau đớn, rút ngắn thời gian phục hồi, giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, đặc biệt ý nghĩa với những bệnh nhân cao tuổi như ông H.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng và đã thành công loại bỏ được khối u của người bệnh. Sau phẫu thuật 1 ngày, ông H. đã có thể ăn uống trở lại. Sau 3 ngày, ông hoàn toàn có thể tự vận động, đi lại, đứng ngồi bình thường.

Khám sức khỏe định kỳ - chìa khóa phát hiện sớm bệnh

Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số lượng ca mắc mới (24.426 ca), đứng thứ 2 về số trường hợp tử vong (22.597 trường hợp).

Ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Vì vậy, rất nhiều người bệnh bỏ lỡ "thời điểm vàng" để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.

Tại Bệnh viện K, hầu hết các trường hợp đến khám và điều trị đều đã ở những giai đoạn tiến triển, giai đoạn đã di căn. Đặc biệt với người bệnh cao tuổi, việc phát hiện sớm và điều trị hiệu quả lại càng hiếm.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên có ý thức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Việc làm này giúp dự phòng và phát hiện bệnh giai đoạn sớm (nếu có), từ đó tăng cơ hội điều trị bệnh một cách hiệu quả nhất.