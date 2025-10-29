Cảnh báo toàn cầu: Đột quỵ đang tăng nhanh và để lại hậu quả nặng nề
GĐXH - Theo Bảng thông tin đột quỵ toàn cầu 2025 của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, đột quỵ hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai toàn cầu và là gánh nặng kinh tế - xã hội ngày càng lớn.
Thanh niên 23 tuổi ở Hà Nội méo miệng, liệt dây thần kinh số 7 thừa nhận mắc sai lầm này khi tắm đêmBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Thanh niên 23 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 cho biết đã tắm đêm bằng nước lạnh và vào nằm điều hòa ngay.
Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleballBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.
Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ bị viêm gan cấp có tiền sử mắc nhiều bệnh. Trước khi nhập viện, bà cho biết đã tự ý đặt mua thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng về dùng.
Đau bụng, sụt cân nhanh, người đàn ông phải cắt túi mật thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi tự dùng thuốc tan sỏi mật, anh Giang đã phải nhập viện phẫu thuật "2 trong 1", vừa lấy sỏi mật vừa cắt ống mật.
Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn sớm.
Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận định nguyên nhân có thể là nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim ngoại viện, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân.
Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc.
Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ phát hiện nhồi máu cơ tim nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống...
Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm trùng huyết nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, chỉ sốt và đau đầu...
Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừaBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người chỉ phát hiện suy thận khi bệnh đã nặng. Nhận diện sớm dấu hiệu bất thường giúp bảo vệ sức khỏe thận hiệu quả.
Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái câyBệnh thường gặp
Không ăn đồ ngọt, không thức khuya, không rượu bia, thế nhưng mới đây, cô bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 dù không có tiền sử gia đình, không thuộc nhóm nguy cơ cao.