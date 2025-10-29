Cảnh báo toàn cầu: Đột quỵ đang tăng nhanh và để lại hậu quả nặng nề

GĐXH - Căn bệnh tưởng như chỉ xảy ra với người lớn tuổi, nhưng ngày càng nhiều người ở độ tuổi 20–35 phải nhập viện vì đột quỵ. Đột quỵ đang trẻ hóa với tốc độ đáng báo động – và nguyên nhân đôi khi đến từ những thói quen rất đỗi quen thuộc.