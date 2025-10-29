Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời, căn bệnh của ông mắc phải nguy hiểm ra sao?
GĐXH - Trong trường hợp của Hứa Thiệu Hùng dù chưa rõ ông mắc loại ung thư nào, nhưng diễn tiến bệnh từ âm thầm đến khi suy đa tạng, phản ánh đúng quy luật phát triển nguy hiểm của ung thư.
Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời vì căn bệnh ung thư
Những ngày qua, truyền thông Hong Kong đồng loạt đưa tin diễn viên gạo cội Hứa Thiệu Hùng (Hui Shiu-hung, biệt danh Benz Hui) qua đời ở tuổi 76, sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.
Theo trang HK01, ông đã âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư trong nhiều năm qua nhưng không công khai bệnh tình, vì lo ngại gây chú ý và ảnh hưởng đến các dự án nghệ thuật, ông vẫn xuất hiện khỏe mạnh trong một số hoạt động từ thiện và giao lưu với người hâm mộ.
Nam tài tử trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Hong Kong, bên cạnh người thân, sau nhiều tháng điều trị tích cực nhưng không qua khỏi.
Trong trường hợp của Hứa Thiệu Hùng, dù chưa rõ ông mắc loại ung thư nào, nhưng diễn tiến bệnh từ âm thầm đến khi suy đa tạng, phản ánh đúng quy luật phát triển nguy hiểm của ung thư.
Ung thư tàn phá cơ thể ra sao?
Mệt mỏi, đau đớn, buồn nôn, khó thở, táo bón hoặc tiêu chảy: nguyên nhân có thể là do cả yếu tố bệnh tật và phương pháp tiếp cận, điều trị ung thư.
Sụt cân: Khối u chiếm đoạt thức ăn và chất dinh dưỡng từ những tế bào khỏe mạnh. Do lượng calo hoặc loại thực phẩm bệnh nhân tiêu thụ không có ảnh hưởng tới tình trạng này nên rất khó để điều trị chứng sụt cân của bệnh nhân.
Các vấn đề về não và hệ thần kinh: khối u do ung thư có thể chèn ép hệ thống dây thần kinh xung quanh nó, gây đau và khiến một bộ phận trên cơ thể bị mất dần chức năng. Nếu mắc bệnh ung thư về não, bệnh nhân sẽ có các biểu hiện như đau đầu, các triệu chứng khác giống như đột quỵ, ví dụ như suy nhược một bên cơ thể.
Thay đổi hoá học trong cơ thể: ung thư có thể khiến cơ thể bị đảo lộn sự cân bằng hoá học, tăng khả năng mắc các biến chứng nghiêm trọng. Các dấu hiệu đó là: đi tiểu nhiều, cảm thấy rất khát nước, táo bón, lú lẫn,...
Hệ miễn dịch có phản ứng bất thường: với sự xuất hiện của ung thư, hệ miễn dịch có thể tấn công cả những tế bào khỏe mạnh, đây là hội chứng paraneoplastic, dẫn tới nhiều biểu hiện lạ khác ở bệnh nhân, chẳng hạn như bị co giật, đi lại khó khăn.
Ung thư di căn: khi ung thư bước sang giai đoạn sau, nó có thể di căn tới những cơ quan khác trong cơ thể. Nơi ung thư di căn tới còn phụ thuộc vào từng loại ung thư.
Ung thư tái phát: ngay cả khi đã kết thúc liệu trình điều trị và sống sót sau ung thư, bệnh nhân vẫn có rủi ro bị tái phát ung thư.
Phòng tránh bệnh ung thư bằng cách nào?
Ung thư là một bệnh lý nguy hiểm và không bỏ sót bất kỳ ai trong chúng ta. Tuy nhiên mỗi người có thể lường trước được những biến chứng và áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ mắc bệnh:
Cai thuốc lá: nguyên nhân hàng đầu gây bệnh về phổi và một loạt các bệnh lý nghiêm trọng khác, trong đó có cả bệnh tim mạch, bệnh về hệ thần kinh,...
Hạn chế tiếp xúc nhiều và lâu dưới ánh nắng mặt trời: trong ánh nắng có tia UV tăng nguy cơ mắc ung thư da. Nếu phải đi ra ngoài nắng nên che chắn cẩn thận, hoặc lựa chọn bóng râm để đứng.
Thường xuyên luyện tập thể dục, điều này giúp ích rất nhiều cho hệ vận động, tăng quá trình lưu thông máu và củng cố hệ miễn dịch của cơ thể.
Thay đổi chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh: tăng cường trái cây, rau xanh, ngũ cốc và hạn chế ăn thịt đỏ, đồ chế biến sẵn.
Duy trì mức cân nặng hợp lý: thừa cân béo phì cũng là nguyên nhân gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Không nên uống nhiều rượu bia.
Thăm khám sức khỏe định kỳ, tối thiểu 6 tháng/lần để tầm soát, sàng lọc ung thư.
Thanh niên 23 tuổi ở Hà Nội méo miệng, liệt dây thần kinh số 7 thừa nhận mắc sai lầm này khi tắm đêmBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Thanh niên 23 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 cho biết đã tắm đêm bằng nước lạnh và vào nằm điều hòa ngay.
Cảnh báo toàn cầu: Đột quỵ đang tăng nhanh và để lại hậu quả nặng nềBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Theo Bảng thông tin đột quỵ toàn cầu 2025 của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, đột quỵ hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai toàn cầu và là gánh nặng kinh tế - xã hội ngày càng lớn.
Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleballBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.
Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị viêm gan cấp có tiền sử mắc nhiều bệnh. Trước khi nhập viện, bà cho biết đã tự ý đặt mua thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng về dùng.
Đau bụng, sụt cân nhanh, người đàn ông phải cắt túi mật thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi tự dùng thuốc tan sỏi mật, anh Giang đã phải nhập viện phẫu thuật "2 trong 1", vừa lấy sỏi mật vừa cắt ống mật.
Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn sớm.
Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận định nguyên nhân có thể là nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim ngoại viện, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân.
Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc.
Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ phát hiện nhồi máu cơ tim nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống...
Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm trùng huyết nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, chỉ sốt và đau đầu...
Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái câyBệnh thường gặp
Không ăn đồ ngọt, không thức khuya, không rượu bia, thế nhưng mới đây, cô bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 dù không có tiền sử gia đình, không thuộc nhóm nguy cơ cao.