Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng
GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.
Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ tại đây vừa trồng lại thành công chi thể đứt rời cho một nữ sinh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Theo đó, khi đang di chuyển bằng xe máy trên đường, nữ sinh Đ.P (19 tuổi, quê Bắc Ninh) không may bị va chạm với xe mô tô phân khối lớn. Cú va chạm mạnh khiến chân nạn nhân bị đứt lìa ở ví trí phức tạp - 1/3 dưới cẳng chân phải, kèm dập nát phần mềm.
Ngay sau tai nạn, nạn nhân được sơ cứu và chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện TWQĐ 108 trong "thời gian vàng" - khoảng 2 giờ sau chấn thương. Ngay trong đêm khuya, kíp y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cắt lọc, xử lý tổn thương, nối mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, phần chi thể đứt rời được trồng nối thành công.
Hiện tại, sau phẫu thuật gần 2 tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh và có thể cử động được các ngón chân, cho thấy kết quả phục hồi khả quan.
ThS.BS Nguyễn Điện Thành Hiệp, Khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật cho biết: Đây là một ca khó, vì bệnh nhân trẻ tuổi, phần chi tổn thương phức tạp, thời gian bảo quản và vận chuyển dài. Tuy nhiên, nhờ được sơ cứu và bảo quản chi thể đúng cách, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp phẫu thuật, ca trồng lại chi thể đã thành công tốt đẹp.
TS.BS Nguyễn Việt Nam, Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình khuyến cáo: Trong các trường hợp tai nạn gây đứt rời chi thể, việc sơ cứu và bảo quản đúng cách đóng vai trò quyết định đến khả năng trồng nối thành công.
Chi thể bị đứt cần được rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý, bọc trong khăn/gạc sạch, cho vào túi nilon kín rồi đặt trong phích đá lạnh. Lưu ý không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá và không dùng xà phòng hay hóa chất rửa.
Thời gian vàng để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng. Việc chuyển nạn nhân sớm đến các cơ sở có khả năng vi phẫu sẽ nâng cao đáng kể cơ hội phục hồi chi thể cho người bệnh.
Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵSống khỏe - 2 giờ trước
Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài Lý Tự Trọng tham gia chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí.
Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng nămY tế - 3 giờ trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Vì vậy, rất nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.
Sau vụ nữ sinh 19 tuổi bị tai nạn đứt rời chân, bác sĩ hướng dẫn sơ cứu đúng cáchY tế - 5 giờ trước
GĐXH - Ngay sau tai nạn, nạn nhân được sơ cứu và chuyển gấp tới viện trong "thời gian vàng" - khoảng 2 giờ sau chấn thương.
Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà NẵngY tế - 16 giờ trước
Bốn người trong một gia đình ở xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) bị ngạt khí do chạy máy phát điện giữa mưa lũ, đang được cấp cứu tích cực, sức khỏe đều nguy kịch.
Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắtY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi dùng nước nhỏ mắt "tự chế", bệnh nhân bị đau dữ dội, mắt không thể mở bình thường nên được đưa vào viện cấp cứu.
Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng BaY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng 27/10, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỉ niệm 5 năm thành lập, 15 năm truyền thống.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 77 tuổi gãy xương hàm có tiền sử u não 23 nămY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đa chuyên khoa vô cùng phức tạp, kết hợp điều trị u não và chấn thương hàm mặt nặng nề cho một bệnh nhân nữ 77 tuổi.
Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triểnY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Hội nghị Khoa học Trí tuệ Nhân tạo trong Y tế Việt Nam - AI4Health 2025 không chỉ là diễn đàn khoa học, mà là lời khẳng định về khát vọng của Việt Nam trong việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành trụ cột của hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và hội nhập toàn cầu.
Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể, 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Nghệ AnY tế - 4 ngày trước
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ngày 24/10 đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện sáng 23/10.
Nam bệnh nhân 44 tuổi ở Ninh Bình bị pháo nổ trúng mắt đã tìm lại được thị lựcY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Đây là ca điều trị phức tạp, do tổn thương kéo dài khiến cấu trúc giải phẫu mắt bị biến dạng, đồng thời gây rối loạn thị giác chức năng – đặc biệt là tình trạng chói lóa nghiêm trọng do mống mắt mất khả năng điều tiết ánh sáng.
Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ănY tế
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy, gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.