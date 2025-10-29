Cách phòng ngừa bệnh viêm họng cấp lúc giao mùa đơn giản mà hiệu quả nhất
GĐXH - Đối với bệnh viêm họng cấp, người có hệ miễn dịch tốt sẽ ít nguy cơ mắc bệnh, người yếu rất dễ bị viêm họng tái phát thường xuyên.
Vì sao dễ mắc viêm họng cấp khi giao mùa?
Viêm họng cấp là tình trạng tổn thương, viêm niêm mạc họng diễn tiến nhanh, thường kéo dài không quá 4 tuần. Nếu được điều trị tốt, triệu chứng bệnh sẽ được cải thiện tốt sau 3 - 5 ngày, sau khoảng 1 tuần sẽ biến mất hoàn toàn.
Viêm họng cấp có thể xuất hiện quanh năm, xảy ra ở bất cứ đối tượng nào nhưng thường gặp nhất là trẻ em ở thời điểm giao mùa. Nguyên nhân do đây là thời điểm vi khuẩn và virus phát triển mạnh, dễ dàng xâm nhập gây bệnh cũng như lây lan từ người lành sang người bệnh. Người có hệ miễn dịch tốt hoặc được bảo vệ tốt khỏi tác nhân gây bệnh sẽ không mắc bệnh, còn lại có thể thường xuyên bị viêm họng cấp.
Viêm họng cấp đặc biệt thường gặp ở trẻ, triệu chứng khởi phát đột ngột, tiến triển nhanh. Ban đầu thường gây sốt cao từ 39 - 40 độ C, đi kèm với đau rát họng, khó nuốt, nuốt đau. Cơn đau họng sẽ ngày càng tăng lên khiến người bệnh khó nói chuyện, mất giọng, khó ăn uống. Cơn đau có thể lan rộng hơn lên tai, đi kèm với tình trạng chảy nước mũi, ho khan, khàn tiếng, sưng hạch ở cổ,…
Cảnh giác với những yếu tố gây viêm họng
Viêm họng là vấn đề thường gặp và xảy ra do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu là:
- Do các loại virus, vi khuẩn: Khoảng 80% các loại virus có khả năng cao gây viêm họng như: virus cúm A và virus cúm B, coronavirus và parainfluenza virus,… Ngoài ra một số loại vi khuẩn như: phế cầu, tụ cầu và nguy hiểm nhất là liên cầu khuẩn β tan huyết trong nhóm A gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
- Do các yếu tố bên ngoài khác như việc lạm dụng rượu bia chất kích thích, đồ ăn cay nóng... làm tổn thương niêm mạch họng.
- Do thời tiết thay đổi, mưa, lạnh hay nóng bức khiến cơ thể không thích nghi kịp, nên dễ gây viêm họng.
- Do bệnh trào ngược dạ dày thực quản: Do axit dạ dày trào ngược lên thực quản nên khi bị bệnh này, cổ họng sẽ luôn cảm thấy nóng rát.
Ngoài ra, những người có miễn dịch yếu như người mắc HIV, người mắc các khối u ở vùng họng.... cũng là nguyên nhân gây viêm loét họng.
Cách phòng ngừa viêm họng khi thời tiết thay đổi
Vệ sinh răng miệng
Trong khoang miệng con người chứa khoảng 700 loại vi khuẩn. Đây là tác nhân gây các bệnh về hô hấp, viêm họng và viêm amidan.
Ngoài ra, sau một ngày ăn uống, miệng và cổ họng tích tụ nhiều mảng bám. Nếu không vệ sinh sạch sẽ sẽ tạo thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.
Do đó, bạn nên đánh răng hai lần mỗi ngày, ít nhất hai phút mỗi lần. Vệ sinh miệng và cổ họng bằng nước muối sinh lý vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ.
Giữ ấm cơ thể
Gió lạnh là nguyên nhân khiến niêm mạc họng trở nên yếu ớt hơn, nguy cơ nhiễm khuẩn và viêm họng cấp cũng cao hơn. Vì thế, hãy đảm bảo giữ ấm cho cơ thể trong thời tiết lạnh, nhất là khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc buổi tối.
Ngoài ra, để tránh bị viêm họng tái phát nhiều lần, người sức khỏe yếu nên tắm bằng nước ấm kể cả trong thời tiết chớm lạnh giao mùa. Phòng tắm nên thiết kế kín, tránh gió lùa, sau khi tắm xong thì cần lau khô người trước khi mặc quần áo sạch và ra ngoài.
Tránh tiếp xúc với người bệnh
Vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp trên có khả năng lây lan rất nhanh, đôi khi chỉ qua tiếp xúc gần hoặc dịch tiết đường hô hấp. Vì thế, nên tránh để trẻ đến nơi đông người trong mùa dịch, hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng cúm, viêm họng cấp hoặc viêm đường hô hấp khác.
Hạn chế thực phẩm lạnh
Kem lạnh, đá hay các thực phẩm giữ lạnh rất được trẻ nhỏ yêu thích. Tuy nhiên, chúng khiến niêm mạc họng bị kích thích, dễ gây viêm họng cấp hơn. Vì thế hãy hạn chế trẻ ăn những thức ăn, thức uống quá lạnh, thay vào đó là uống nước ấm và các thực phẩm nóng.
Tăng cường thực phẩm giàu vitamin
Sức đề kháng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa bệnh viêm họng cấp, bệnh đường hô hấp khác nói riêng và các bệnh lý toàn thân khác. Vì thế, hãy chủ động tăng sức đề kháng bằng bổ sung đầy đủ dinh dưỡng với 5 nhóm chất cơ bản, tăng cường các loại rau, củ quả tươi chứa nhiều Vitamin và chất chống oxy hóa tự nhiên.
Tránh ăn đồ ăn cứng, đồ ngọt, đồ lạnh, cay
Nên hạn chế thực phẩm cứng, đồ ngọt, đồ lạnh hay đồ cay nóng gây hại niêm mạc họng, tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công.
Hạn chế uống nước đá, bật điều hòa lạnh, quạt gió thẳng đầu, tắm ngay khi vừa đi nắng để phòng ngừa viêm họng. Hạn chế các chất kích thích, thuốc lá, rượu, bia gây suy giảm miễn dịch.
Tiêm vắc xin phòng bệnh
Trước mùa dịch, cha mẹ có thể đưa trẻ đi tiêm vắc xin cúm, cơ thể trẻ sẽ hình thành kháng thể chống lại bệnh khi mắc phải tác nhân gây bệnh thực sự. Đây là biện pháp hiệu quả để phòng tránh cúm mùa. Tuy nhiên viêm họng cấp do tác nhân khác vẫn có thể gặp phải.
Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà NẵngY tế - 8 phút trước
Bốn người trong một gia đình ở xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) bị ngạt khí do chạy máy phát điện giữa mưa lũ, đang được cấp cứu tích cực, sức khỏe đều nguy kịch.
Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ bị viêm gan cấp có tiền sử mắc nhiều bệnh. Trước khi nhập viện, bà cho biết đã tự ý đặt mua thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng về dùng.
Người phụ nữ 34 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì biến chứng nguy hiểm của u tuyến thượng thậnSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ được phát hiện bị biến chứng của u tuyến thượng thận nhập viện trong tình trạng đau quặn thắt vùng thượng vị, tê tay chân, huyết áp tăng cao...
Đau bụng, sụt cân nhanh, người đàn ông phải cắt túi mật thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 12 giờ trước
GĐXH - Sau khi tự dùng thuốc tan sỏi mật, anh Giang đã phải nhập viện phẫu thuật "2 trong 1", vừa lấy sỏi mật vừa cắt ống mật.
Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắtY tế - 13 giờ trước
GĐXH - Sau khi dùng nước nhỏ mắt "tự chế", bệnh nhân bị đau dữ dội, mắt không thể mở bình thường nên được đưa vào viện cấp cứu.
Phụ nữ U40 cần biết điều này để giảm nguy cơ ung thư vúSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Để phòng ngừa ung thư vú, chị em cần đi khám ngay nếu phát hiện bất thường ở vú như khối cứng, chảy dịch hay thay đổi da...
'Ăn cho hai người': Hiểu đúng để mẹ bầu không 'ăn gấp đôi' mà vẫn đủ chấtMẹ và bé - 16 giờ trước
GĐXH - Nhiều mẹ bầu vẫn tin rằng mang thai phải “ăn cho hai người” để con khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng không nằm ở số lượng thức ăn, mà ở cách ăn đủ – đúng – khoa học.
Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!Bệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn sớm.
Tuổi vị thành niên và chuyện tránh thai: Hiểu đúng để không phải hối tiếcSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Tuổi vị thành niên cần được trang bị kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai an toàn để chủ động bảo vệ bản thân và tương lai.
Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận định nguyên nhân có thể là nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim ngoại viện, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân.
Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái câyBệnh thường gặp
Không ăn đồ ngọt, không thức khuya, không rượu bia, thế nhưng mới đây, cô bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 dù không có tiền sử gia đình, không thuộc nhóm nguy cơ cao.