Sau vụ nữ sinh 19 tuổi bị tai nạn đứt rời chân, bác sĩ hướng dẫn sơ cứu đúng cách

Ngày 29/10, các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết đã trồng lại thành công chi thể đứt rời cho nữ sinh nữ sinh 19 tuổi sau khi chạm giữa mô tô phân khối lớn và xe máy.

Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 15/10, tại phố Trịnh Văn Bô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau cú va chạm mạnh giữa mô tô phân khối lớn và xe máy, nữ sinh Đ.P. (19 tuổi, quê Bắc Ninh) - người điều khiển xe máy bị đứt lìa ở ví trí phức tạp - 1/3 dưới cẳng chân phải, kèm dập nát phần mềm.

Các bác sĩ nối chi thể đứt rời cho nữ sinh nữ sinh 19 tuổi. Ảnh: BVCC

Ngay sau tai nạn, nạn nhân được sơ cứu và chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện TWQĐ 108 trong "thời gian vàng" - khoảng 2 giờ sau chấn thương.

Ngay trong đêm khuya, kíp y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cắt lọc, xử lý tổn thương, nối mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, phần chi thể đứt rời được trồng nối thành công. Sau phẫu thuật gần 2 tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh và có thể cử động được các ngón chân, cho thấy kết quả phục hồi khả quan.

ThS.BS Nguyễn Điện Thành Hiệp, Khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật, cho biết: "Đây là một ca khó, vì bệnh nhân trẻ tuổi, phần chi tổn thương phức tạp, thời gian bảo quản và vận chuyển dài. Tuy nhiên, nhờ được sơ cứu và bảo quản chi thể đúng cách, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp phẫu thuật, ca trồng lại chi thể đã thành công tốt đẹp".

Hướng dẫn cách xử trí khi tại nạn

TS, BS Nguyễn Việt Nam, Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình khuyến cáo: trong các trường hợp tai nạn gây đứt rời chi thể, việc sơ cứu và bảo quản đúng cách đóng vai trò quyết định đến khả năng trồng nối thành công.

Chi thể bị đứt cần được rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý, bọc trong khăn/gạc sạch, cho vào túi nilon kín rồi đặt trong phích đá lạnh. Lưu ý không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá và không dùng xà phòng hay hóa chất rửa.

Thời gian vàng để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng. Việc chuyển nạn nhân sớm đến các cơ sở có khả năng vi phẫu như Bệnh viện TWQĐ 108 sẽ nâng cao đáng kể cơ hội phục hồi chi thể.