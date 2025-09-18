Bão số 8 chưa qua, Biển Đông lại sắp đón bão số 9 cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 8 đang trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin bão mới nhất
Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lúc 16h chiều nay (18/9), tâm bão được xác định trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ.
Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24-72 giờ tới):
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, bão số 8 ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông trong ngày và đêm 18/9 đến ngày 19/9 gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.
"Chúng tôi nhận định, sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vùng áp thấp suy yếu từ bão khả năng di chuyển trôi về nước ta gây ra đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ 23-24/9", ông Hưởng nói.
Biển Đông lại sắp đón cơn bão mới cường độ mạnh khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, từ nay đến cuối tháng 9, ngoài cơn bão số 8 Mitag vừa hình thành, còn có một áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khả năng mạnh lên thành bão (bão số 9) trong ngày và đêm nay.
Ngày 22/9, bão có thể di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam trong khoảng gian từ 24-26/9.
"Đây là cơn bão mạnh, nguy cơ gây ra gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương", ông Hưởng cho hay.
Nhận định xa hơn, ông Hưởng cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, còn khoảng 5-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạnThời sự - 6 giờ trước
Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người lo sợ, tìm cách thoát xuống bên dưới
CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân TrìThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.
Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗThời sự - 17 giờ trước
GĐXH – Sau khi tiến hành xác minh, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) đã xử phạt hơn 66 triệu đồng đối với ông Cao Văn Duyên vì hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
Tin sáng 20/9: Dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói gì sau khi người tố cô bị khởi tố?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sau thời gian im lặng đã chính thức lên tiếng.
Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗThời sự - 1 ngày trước
Trên đường từ Vĩnh Long trở lại TP Cần Thơ sau khi đi khám bệnh, đôi vợ chồng không may va chạm với xe ben dưới gầm cầu vượt Chà Và, tử vong tại chỗ.
Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’Thời sự - 1 ngày trước
Liên quan đến vụ hành hung con trai chủ quán cà phê tại Khu đô thị Times City, Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã mời các bên liên quan đến làm việc.
Tin bão mới nhất: Bão Ragasa tiến vào Biển Đông với cường độ cấp siêu bão giật trên cấp 17, khu vực nào nước ta có thể bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đầu tuần tới, bão Ragasa tiến vào Biển Đông. Cơn bão này được nhận định là rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão (cấp 17).
Thông tin mới vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm VIệt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 vẫn còn hạn đăng kiểm.
Người dân miền Bắc lại sắp hứng chịu những đợt mưa như trút nước do ảnh hưởng của siêu bão?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.