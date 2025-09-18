Bão số 8 chưa qua, Biển Đông lại sắp đón bão số 9 cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lúc 16h chiều nay (18/9), tâm bão được xác định trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24-72 giờ tới):

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, bão số 8 ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông trong ngày và đêm 18/9 đến ngày 19/9 gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.

"Chúng tôi nhận định, sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vùng áp thấp suy yếu từ bão khả năng di chuyển trôi về nước ta gây ra đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ 23-24/9", ông Hưởng nói.

Dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: NCHMF

Biển Đông lại sắp đón cơn bão mới cường độ mạnh khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, từ nay đến cuối tháng 9, ngoài cơn bão số 8 Mitag vừa hình thành, còn có một áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khả năng mạnh lên thành bão (bão số 9) trong ngày và đêm nay.

Ngày 22/9, bão có thể di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam trong khoảng gian từ 24-26/9.

"Đây là cơn bão mạnh, nguy cơ gây ra gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương", ông Hưởng cho hay.

Nhận định xa hơn, ông Hưởng cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, còn khoảng 5-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 10 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có ảnh hưởng? GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 8 trên Biển Đông. Tuy nhiên, bão sẽ đổ bộ Trung Quốc không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.