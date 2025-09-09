Thời tiết Hà Nội: Thủ đô có bị ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 7?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, Thủ đô nhiều mây, có mưa vừa đến mưa rất to. Do có mưa, thời tiết khá mát mẻ.
Dự báo thời tiết Hà Nội
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, đêm qua và sáng nay (09/9), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 08/9 đến 08h ngày 09/9 có nơi trên 100mm, như: Công Bằng (Thái Nguyên) 132.0mm, Thàng Tín (Tuyên Quang) 115.8mm, Thạch An (Cao Bằng) 107.2mm, Làng Mô (Lai Châu) 104.8mm, Tân Tiến (Lào Cai) 101.6mm.
Dự báo từ nay đến đêm 10/9: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ trên 250mm.
Nguy cơ mưa có cường suất lớn >100mm/3h.
Ngoài ra, ngày và đêm 9/9: Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to 15–30mm, có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối).
Chiều và đêm 9/9: Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi trên 70mm.
Nguy cơ mưa có cường suất lớn >60mm/3h.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Trưa nay các phường thuộc nội thành Hà Nội như: Chương Mỹ, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Cầu Giấy... có mưa, mưa rào và dông. Sau đó, vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc trung tâm thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.
Dự báo chiều và đêm nay, thời tiết Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Từ ngày 11/9, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.
Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới
Thứ Tư, ngày 10/9/2025: Nhiều mây, có mưa vừa. Mức nhiệt dao động từ 25-30 độ.
Thứ Năm, ngày 11/9/2025: Nhiều mây, có mưa to. Mức nhiệt dao động từ 25-30 độ.
Thứ Sáu, ngày 12/9/2025: Có mây, có mưa rào và dông. Trong ngày có nắng gián đoạn. Mức nhiệt dao động từ 26-32 độ.
