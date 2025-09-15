Mới nhất
Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?

Thứ hai, 06:50 15/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng cuối tháng 9, khả năng miền Bắc xuất hiện không khí lạnh. Tuy nhiên cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?

Theo bản tin dự báo xu thế thời tiết trong một tháng tới của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa Đông 2025. Tuy nhiên đây là những đợt lạnh yếu, hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Về đêm và sáng, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ giảm nhiệt nhẹ, thời tiết se se lạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh năm nay đến sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Sự tác động của không khí trong một năm bão nhiều có thể gây ra mưa lũ phức tạp ở miền Trung vào cuối năm.

Từ nay đến đầu tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, một trong số đó có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo đó, những ngày nắng gay gắt sẽ dần ít hơn. Nhưng mưa dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện khi không khí lạnh yếu kết hợp với gió mùa Tây Nam ẩm, tạo điều kiện cho mây dông phát triển.

Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét? - Ảnh 1.Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, năm nay, không khí lạnh hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11.

Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét? - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết vào cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa Đông 2025.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 15/9 đến ngày 16/9

Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Sáng 15/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 16/9 đến ngày 24/9

Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm 16/9 và 18-21/9 đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế từ khoảng ngày 19/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 20/9 mưa có khả năng giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét? - Ảnh 3.Không khí lạnh sắp tràn về, khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên?

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ cuối tháng 9, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định.

Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét? - Ảnh 4.Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng không khí lạnh

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió trên cao, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại mưa diện rộng. Có nơi mưa rất to trên 180mm.

L.Vũ (th)
