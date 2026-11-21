Đau âm ỉ vùng hông lưng trái, anh Hyeon, 42 tuổi, đi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám. Tại đây, ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Trưởng khoa Tiết niệu, Trưởng Đơn vị Ung thư Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa của bệnh viện cho biết kết quả chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang cho thấy người bệnh có nang thận gần 6 cm, vách dày, bên trong có thành phần mô đặc ngấm thuốc, được xếp loại Bosniak IV.

Đây là nhóm có nguy cơ ác tính cao nhất trong hệ thống phân loại nang thận dựa trên hình ảnh học, với tỷ lệ khoảng 80-90% là ung thư.

Robot Da Vinci Xi hỗ trợ bác sĩ bóc tách chính xác ranh giới giữa khối nang tổn thương và nhu mô thận lành. Ảnh: BVCC

Nang thận gần 6 cm, nguy cơ ác tính cao

Theo bác sĩ Cương, với nang thận đơn giản, bác sĩ có thể chọc hút dịch hoặc cắt chóp nang. Tuy nhiên, các phương pháp này không phù hợp với trường hợp của anh Hyeon vì chỉ xử lý phần dịch, không loại bỏ được mô đặc nghi ung thư. Việc làm vỡ nang còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán tế bào ác tính.

Khối nang chưa xâm lấn mạch máu thận, đài bể thận hay lớp mỡ quanh thận. Vì vậy, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt thận bán phần, tức cắt trọn nang kèm một lớp mô thận lành bao quanh, với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi.

Nang nằm ở mặt sau thận trái, vị trí khó tiếp cận. Mục tiêu quan trọng nhất của ca mổ là lấy trọn nang, không để vỡ, tránh nguy cơ phát tán tế bào ung thư.

Robot Da Vinci Xi hỗ trợ bóc tách khối nang ở vị trí khó

Bác sĩ Cương cùng ê-kíp điều khiển robot bóc tách tỉ mỉ ranh giới giữa nang và nhu mô thận lành, kiểm soát mạch máu nuôi thận nhằm hạn chế chảy máu, rút ngắn thời gian thiếu máu thận và tránh tổn thương các cấu trúc lân cận.

Hệ thống camera 3D phóng đại 10-15 lần giúp bác sĩ quan sát rõ từng lớp mô và mạch máu nhỏ. Các cánh tay robot có khả năng xoay chuyển linh hoạt, hỗ trợ bóc tách và khâu phục hồi nhu mô thận tại vị trí hẹp.

Sau phẫu thuật, anh Hyeon hồi phục tốt, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường và xuất viện sau 4 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh sau 7 ngày xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào sáng, diện cắt sạch tế bào ung thư.

Bác sĩ hẹn người bệnh tái khám định kỳ, chụp hình ảnh học và xét nghiệm chức năng thận để theo dõi nguy cơ tái phát, di căn, đồng thời bảo vệ chức năng phần thận còn lại.

Nang thận có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư

Nang thận là túi chứa dịch hình thành trong nhu mô thận, phần lớn lành tính và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, một số nang có vách dày, vôi hóa hoặc thành phần mô đặc có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Người bệnh cần được chụp CT hoặc MRI có thuốc cản quang để phân loại Bosniak và xác định hướng xử trí phù hợp.

Bác sĩ Cương cho biết nang thận phức tạp thường không gây triệu chứng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp được phát hiện tình cờ khi người bệnh siêu âm kiểm tra sức khỏe. Khi tổn thương lớn dần, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng đau âm ỉ vùng hông lưng hoặc tiểu máu.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan khi phát hiện nang thận, nhất là khi kết quả thăm khám ghi nhận cấu trúc bất thường. Người bệnh cần khám chuyên khoa Tiết niệu để được đánh giá, theo dõi hoặc can thiệp kịp thời.

Để bảo vệ thận, mỗi người nên ăn uống cân đối, tăng cường rau xanh và trái cây; hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn và thịt đỏ; uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Riêng người mắc bệnh tim, thận cần uống nước theo chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh đó, người dân nên tránh hút thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý, kiểm soát huyết áp, không tự ý sử dụng thuốc giảm đau hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Khám sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm những bất thường ở thận để có hướng xử trí phù hợp.