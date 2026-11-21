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Viêm khớp gối là tình trạng tổn thương tại khớp gối, thường gặp trong bệnh lý thoái hóa khớp. Bệnh đặc trưng bởi sự bào mòn sụn khớp theo thời gian, khiến các đầu xương tăng ma sát, gây đau, sưng và hạn chế khả năng vận động.

Bên cạnh điều trị bằng thuốc uống, vật lý trị liệu và điều chỉnh lối sống, tiêm nội khớp cũng là một phương pháp được áp dụng trong một số trường hợp nhằm kiểm soát triệu chứng.

Những loại thuốc tiêm khớp gối phổ biến hiện nay

Theo các chuyên gia y tế Bệnh viện Tâm Anh, hiện nay, có một số loại thuốc và chế phẩm được sử dụng trong tiêm khớp gối, phổ biến gồm:

Ảnh minh họa.

1. Corticosteroids

Corticosteroids là nhóm thuốc có tác dụng kháng viêm mạnh, được sử dụng trong điều trị một số bệnh lý viêm khớp, thoái hóa khớp hoặc tổn thương khớp.

Thuốc hỗ trợ làm giảm phản ứng viêm thông qua cơ chế hạn chế sự giãn nở và tính thấm của mao mạch, ngăn chặn sự tích tụ bạch cầu đa nhân trung tính và đại thực bào. Đồng thời, thuốc góp phần ức chế quá trình giải phóng các chất trung gian gây viêm.

Thời gian đáp ứng với thuốc khác nhau ở mỗi người. Nếu đáp ứng tốt, hiệu quả giảm đau có thể kéo dài khoảng 3-6 tháng. Tuy nhiên, corticosteroids thường không phải lựa chọn điều trị đầu tiên. Bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định khi các phương pháp điều trị bảo tồn như dùng thuốc và vật lý trị liệu không mang lại hiệu quả như mong muốn.

2. Acid Hyaluronic

Acid Hyaluronic (HA) là thành phần tự nhiên có trong dịch khớp, đóng vai trò bôi trơn và hỗ trợ giảm ma sát giữa các bề mặt khớp.

Tiêm HA thường được cân nhắc ở người bị thoái hóa khớp gối. Phương pháp này hướng tới cải thiện khả năng bôi trơn của khớp, giảm đau và hỗ trợ cải thiện khả năng vận động.

3. Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)

Huyết tương giàu tiểu cầu (Platelet Rich Plasma - PRP) là chế phẩm được chiết xuất từ máu ngoại vi của chính người bệnh, chứa hàm lượng tiểu cầu cao hơn mức bình thường.

Tiêm PRP vào vị trí tổn thương được kỳ vọng hỗ trợ quá trình sửa chữa mô tự nhiên, giảm viêm, giảm đau và cải thiện chức năng khớp.

Phương pháp này được nghiên cứu và ứng dụng trong một số bệnh lý cơ xương khớp như thoái hóa khớp, tổn thương sụn chêm, rách gân chóp xoay... Tuy nhiên, hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào từng bệnh lý và tình trạng cụ thể của người bệnh.

Những trường hợp nào có thể được chỉ định tiêm khớp lệnh gối?

Không phải cứ đau hoặc thoái hóa khớp gối là cần tiêm thuốc. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phải căn cứ vào kết quả thăm khám, mức độ tổn thương và tình trạng sức khỏe của từng người.

Theo đó, bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định tiêm nội khớp trong một số trường hợp:

- Người bệnh bị thoái hóa khớp gối.

- Người bị viêm khớp dạng thấp gây tổn thương khớp.

- Người mắc các bệnh lý như viêm cột sống dính khớp, viêm khớp vảy nến, viêm khớp phản ứng...

- Người bị viêm khớp gối sau chấn thương.

- Người mắc bệnh gout hoặc giả gout.

- Người bị tổn thương khớp kéo dài.

Tùy từng nguyên nhân gây đau, bác sĩ sẽ đánh giá khả năng đáp ứng và cân nhắc loại thuốc tiêm phù hợp. Người bệnh không nên tự ý lựa chọn thuốc hoặc tìm đến các cơ sở tiêm khớp khi chưa được thăm khám.

Ảnh minh họa.

Cảnh giác những biến chứng có thể gặp sau tiêm khớp gối

Theo thông tin từ Bệnh viện Vinmec, tiêm khớp gối cũng như các phương pháp điều trị khác sẽ tiềm ẩn một số rủi ro. Người bệnh có thể gặp những biến chứng như:

- Khớp sưng đỏ, đau tăng: Sau tiêm, một số người có thể xuất hiện phản ứng đau, sưng tại khớp. Nếu tình trạng đau tăng, khớp sưng nóng đỏ hoặc khó vận động, cần được bác sĩ kiểm tra.

- Nhiễm khuẩn khớp: Đây là biến chứng cần đặc biệt lưu ý. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, sưng đau khớp, tràn dịch khớp. Nhiễm khuẩn khớp cần được phát hiện và điều trị kịp thời.

- Teo da, mất sắc tố da: Có thể xảy ra khi thuốc, đặc biệt là corticosteroid, ảnh hưởng đến mô dưới da tại vị trí tiêm.

- Tai biến: Một số phản ứng hiếm gặp có thể xuất hiện với biểu hiện choáng váng, ho khan, tức ngực, khó thở... Khi có những dấu hiệu này, người bệnh cần được nhân viên y tế xử trí và theo dõi kịp thời.

Chế độ sinh hoạt giúp bảo vệ sức khỏe khớp gối

Bên cạnh các phương pháp điều trị y tế, duy trì chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý cũng góp phần bảo vệ sức khỏe xương khớp.

Một số lưu ý người bệnh có thể áp dụng:

- Uống đủ nước: Duy trì lượng nước cần thiết mỗi ngày để bảo đảm hoạt động bình thường của cơ thể.

- Bổ sung thực phẩm giàu chất béo có lợi: Ưu tiên các loại cá như cá hồi, cá trích và thực phẩm như quả bơ, các loại hạt, dầu ô liu.

- Tăng cường rau xanh và trái cây: Đây là nhóm thực phẩm cung cấp vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

- Hạn chế thực phẩm nhiều đường và muối: Xây dựng chế độ ăn cân đối, tránh tiêu thụ quá mức những thực phẩm này.

- Duy trì vận động phù hợp: Lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng khớp gối. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng để tránh vận động quá sức.