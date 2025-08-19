3 cách giúp người thoát vị đĩa đệm ngủ ngon hơn mỗi đêm
Thoát vị đĩa đệm là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau lưng và khó ngủ. Người bệnh thường khó tìm được tư thế ngủ thoải mái, dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn, cơ thể mệt mỏi và quá trình phục hồi chậm.
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn 3 cách giúp người thoát vị đĩa đệm ngủ ngon hơn, từ việc điều chỉnh tư thế ngủ, lựa chọn nệm gối hỗ trợ, đến áp dụng các liệu pháp thư giãn trước khi đi ngủ.
Cách 1: Điều chỉnh tư thế ngủ đúng cách để giảm áp lực lên cột sống
Tư thế ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn quyết định mức độ áp lực lên cột sống và các đĩa đệm. Ngủ sai tư thế có thể làm cơn đau lưng tăng nặng, khiến tình trạng thoát vị đĩa đệm trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, lựa chọn tư thế ngủ phù hợp là bước đầu tiên giúp giảm đau, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ quá trình phục hồi cột sống.
Tư thế nằm ngửa: Lựa chọn tối ưu cho cột sống
Nằm ngửa được xem là tư thế ngủ tốt nhất cho người thoát vị đĩa đệm vì giữ cột sống thẳng, phân bổ lực đều trên các đốt sống.
• Cách thực hiện: Kê một chiếc gối mỏng hoặc gối cong nhẹ dưới đầu gối để giúp cột sống thắt lưng giữ thẳng tự nhiên, giảm áp lực lên đĩa đệm.
• Lợi ích: Giảm căng cơ lưng, hạn chế đau nhức thắt lưng vào buổi sáng, hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.
Tư thế nằm nghiêng: Giữ cột sống thẳng hàng
Nếu bạn cảm thấy khó nằm ngửa, bạn có thể thử nằm nghiêng. Đây là tư thế an toàn giúp cột sống vẫn được giữ thẳng.
• Cách thực hiện: Co hai chân nhẹ và đặt một chiếc gối mỏng giữa hai đầu gối để giữ cột sống thẳng.
• Lợi ích: Giảm áp lực lên hông, vùng thắt lưng và hỗ trợ tuần hoàn máu. Tư thế này cũng giúp ngăn ngừa vẹo cột sống khi ngủ lâu.
Các tư thế nên tránh: Nằm sấp và những nguy cơ
Nằm sấp là tư thế ngủ phổ biến với nhiều người, nhưng đối với người thoát vị đĩa đệm, đây lại là một trong những tư thế cần tránh tuyệt đối. Khi nằm sấp, cổ buộc phải xoay sang một bên trong thời gian dài, dẫn đến vẹo cột sống cổ và căng cơ cổ - vai - lưng. Đồng thời, phần lưng dưới bị ép xuống bề mặt nệm, tăng áp lực lên các đĩa đệm thắt lưng, khiến cơn đau trở nên nặng hơn. Ngủ sấp cũng làm giảm khả năng tuần hoàn máu, khiến cơ thể khó thư giãn và giấc ngủ không sâu.
Vì vậy, người bệnh nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn tư thế này, thay vào đó ưu tiên nằm ngửa hoặc nghiêng với gối hỗ trợ để bảo vệ cột sống và nâng cao chất lượng giấc ngủ.
Cách 2: Lựa chọn nệm và gối hỗ trợ đốt sống
Ngoài tư thế ngủ, việc chọn nệm và gối phù hợp cũng rất quan trọng, giúp giảm áp lực lên các đốt sống và cải thiện chất lượng giấc ngủ tốt hơn cho bạn.
Tiêu chí chọn nệm cho người thoát vị đĩa đệm
• Độ cứng vừa phải: Không quá mềm gây võng lưng, cũng không quá cứng gây chèn ép các điểm chịu lực.
• Loại nệm phù hợp: Nệm cao su tự nhiên hoặc nệm lò xo túi độc lập đều là lựa chọn tốt vì hỗ trợ cột sống, đàn hồi tốt và thoáng khí.
• Một số thương hiệu nệm uy tín: Dunlopillo, Vạn Thành, Kim Cương là những thương hiệu nệm được nhiều người tin dùng. Mỗi sản phẩm có độ đàn hồi và khả năng nâng đỡ khác nhau, giúp người thoát vị đĩa đệm dễ dàng tìm được nệm phù hợp.
Nếu bạn băn khoăn về nệm cao su thiên nhiên nào tốt, hãy ưu tiên so sánh giữa các thương hiệu trên, cân nhắc cả độ cứng, tính năng và chế độ bảo hành.
Gối kê chuyên dụng cho người đau lưng
• Gối kê lưng: Hỗ trợ nâng đỡ phần thắt lưng, giúp giảm áp lực lên đĩa đệm khi nằm ngửa.
• Gối kê chân: Giúp duy trì đường cong tự nhiên của cột sống khi nằm nghiêng.
Đặt gối ở vị trí thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp, kết hợp với tư thế ngủ đúng để đạt hiệu quả tối đa.
Cách 3: Áp dụng liệu pháp thư giãn trước khi ngủ
Giấc ngủ ngon không chỉ phụ thuộc vào tư thế hay nệm gối, mà còn cần cơ thể và tinh thần được thư giãn trước khi đi ngủ.
Bài tập nhẹ nhàng giúp thư giãn cơ thể
• Các động tác giãn cơ nhẹ nhàng, ví dụ tư thế mèo - bò trong yoga, giúp giảm căng thẳng cơ lưng.
• Thực hiện 5 - 10 phút trước khi ngủ, tránh vận động mạnh.
• Nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu để đảm bảo an toàn, tránh làm tổn thương thêm các đĩa đệm.
Ngâm chân nước ấm và massage nhẹ nhàng
• Ngâm chân 5 - 10 phút với nước ấm giúp kích thích tuần hoàn máu, thư giãn cơ.
• Massage nhẹ vùng lưng, vai và cổ giúp giảm đau nhức, tạo cảm giác thư thái.
Tạo không gian ngủ thoải mái
• Phòng ngủ tối, yên tĩnh, nhiệt độ từ 26 - 28°C để dễ đi vào giấc ngủ.
• Sử dụng đèn ngủ dịu nhẹ, nghe nhạc thư giãn hoặc âm thanh thiên nhiên.
• Một chiếc nệm cao su tự nhiên chất lượng cũng góp phần nâng cao giấc ngủ sâu, giúp cột sống nghỉ ngơi đúng cách.
Ngủ ngon và đúng cách là yếu tố quan trọng giúp giảm đau lưng và cải thiện sức khỏe tổng thể cho người thoát vị đĩa đệm. Kết hợp tư thế ngủ phù hợp, lựa chọn nệm và gối tốt, cùng các phương pháp thư giãn trước khi ngủ sẽ giúp giấc ngủ sâu hơn, cơ thể thư giãn và quá trình phục hồi diễn ra hiệu quả. Những bước đơn giản nhưng đúng phương pháp này sẽ giúp người thoát vị đĩa đệm không chỉ ngủ ngon hơn mỗi đêm, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ phục hồi cột sống và duy trì sức khỏe lâu dài.
