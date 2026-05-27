Người bị đau lưng nên ăn và kiêng ăn gì để tránh nguy cơ thoát vị đĩa đệm?

Thực phẩm giàu canxi

Việc bổ sung lương canxi bị thiếu hụt là rất cần thiết. Một số thực phẩm chứa nhiều canxi như: Các chế phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua, phô mai… Các loại rau có màu xanh đậm như rau cải xoăn, cải bó xôi (rau bina), bông cải xanh…

Các loại đậu như đậu phộng, đậu Hà Lan, đậu đen… Một số loài cá như cá hồi và cá mòi. Những thực phẩm khác như tàu hũ, hạt vừng, bánh bắp, đường nâu.

Thực phẩm chứa nhiều Vitamin D

Nguồn Vitamin D có thể tìm thấy trong cá béo (cá mòi, cá hồi), cá đỏ, thịt, trứng, sữa và nấm (nguồn cung cấp Vitamin D duy nhất từ thực vật).

Thực phẩm giàu Magie và vitamin K

Bạn có thể tìm thấy Magie trong các loại ngũ cốc và bánh mì; các loại quả hạch như hạt điều, hạt hướng dương, hạnh nhân; các loại rau màu xanh đậm như rau cải xoăn, rau bina, bông cải xanh cũng như trong các loại trái cây như bơ và kiwi. Vitamin K có trong gan động vật, thịt heo, sản phẩm từ sữa và các loại rau cải như măng tây, rau bina, bông cải xanh.

Thực phẩm giàu Axit béo Omega 3

Người bị thoát vị đĩa đệm nên ăn nhiều các loại thực phẩm giàu Omega 3 như cá hồi, cá ngừ, đậu nành…

Thực phẩm giàu vitamin C

Một số thực phẩm giàu vitamin C bệnh nhân thoát vị đĩa đệm có thể bổ sung hằng ngày gồm: cam, chanh, dâu tây, ổi, kiwi, bông cải xanh…

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Thực phẩm giàu Flavonoids và Polyphenols có thể kể đến như: trà xanh, cacao nguyên chất, các loại quả mọng (việt quất, mâm xôi, dâu tây), hành tây…

Thực phẩm giàu vitamin E

Vitamin E là dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm đau. Ngoài ra, loại vitamin này còn kích thích tăng sản xuất hồng cầu, cải thiện lưu thông máu và thúc đẩy quá trình phục hồi ở đĩa đệm. Các thực phẩm giàu vitamin E gồm rau bina, các loại hạt, đậu, cà chua…

Món ăn chữa đau lưng, thoát vị đĩa đệm

Gà ác hầm tam thất

Nguyên liệu: 1 con gà ác, 200 g củ tam thất, 500 ml rượu trắng, 5 g muối, 5 g hạt nêm, 2 g hạt tiêu.

Cách làm: Gà làm sạch, xát muối rồi rửa sạch; Củ tam rửa sạch, thái lát mỏng rồi ngâm với rượu trắng. Cho gà, củ tam thất, muối và hạt nêm vào thố rồi đậy nắp kín. Đem thố đi chưng cách thuỷ khoảng 2 tiếng. Tắt bếp, thêm hạt tiêu rồi thưởng thức.

Cháo hạt sen đậu xanh

Nguyên liệu: 60 g gạo tẻ, 50 g hạt sen, 50 g đậu xanh, 500 ml nước dùng gà, 5 g muối, 2 g hạt tiêu.

Cháo hạt sen đậu xanh là món ăn vô cùng quen thuộc, hấp dẫn với hàm lượng dinh dưỡng cao đặc biệt tốt cho sức khỏe.

Cách làm: Hạt sen bỏ tim, ngâm khoảng 30 phút rồi rửa sạch, để ráo; Đậu xanh tách vỏ, ngâm 1 tiếng rồi rửa sạch, để ráo; Gạo vo sạch.

Cho hạt sen, đậu xanh, gạo vào nồi ninh với 500 ml nước dùng gà trong 1 tiếng; Nêm nếm muối và hạt tiêu cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Canh bí hầm xương

Nguyên liệu: 300 g bí xanh, 500 g sườn non, 1 lít nước, 5 ml nước mắm, 3 g muối, 2 g hạt nêm, 2 g hạt tiêu, 5 g đường 1 nhánh hành lá, 1 bó rau mùi.

Cách làm: Bí xanh gọt vỏ, bỏ ruột rồi cắt miếng vừa ăn; Sườn non rửa sạch, cắt khúc rồi chần sơ để loại bỏ tạp chất; Hành lá, rau mùi rửa sạch rồi cắt nhỏ.

Cho bí xanh, sườn non và nước vào nồi đun khoảng 10 – 15 phút; Nêm nếm nước mắm, muối, hạt nêm, đường và hạt tiêu vừa ăn rồi tắt bếp.

Cháo đại táo

Nguyên liệu: 100 g gạo tẻ, 50 g đậu đỏ, 20 g bột bạch linh, 10 quả đại táo, 1.5 lít nước, muối, hạt tiêu.

Cháo đại táo (cháo táo tàu) là món ăn bài thuốc bổ dưỡng, có vị ngọt tự nhiên, giúp kiện tỳ vị, dưỡng huyết, an thần và phục hồi sức khỏe.

Cách làm: Gạo vo sạch; Đại táo và đậu đỏ rửa sạch, để ráo.Cho gạo, đại táo và đậu đỏ vào nồi với 1.5 lít nước. Đun trên lửa nhỏ đến khi các nguyên liệu chín mềm;

Cho bột bạch linh vào nấu chung rồi nêm nếm muối, hạt tiêu cho vừa ăn. Đun thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

Cháo yến mạch óc chó

Nguyên liệu: 100 g yến mạch, 50 g quả óc chó tách vỏ, 500 ml nước/ sữa tươi không đường, 3g bột nêm, 2 g đường.

Cách làm: Ngâm yến mạch và quả óc chó trong nước ấm khoảng 20 – 30 phút; Cho yến mạch và óc chó vào nồi với 500 ml nước/ sữa tươi không đường, đun ở lửa vừa. Vừa đun vừa khuấy đều để không bị bén nồi. Sau khi hỗn hợp sôi, múc ra máy xay và xay nhuyễn;

Cháo yến mạch óc chó là món ăn siêu bổ dưỡng, giàu Omega-3, chất xơ và vitamin.

Tiếp tục đun phần cháo đã xay dưới lửa nhỏ khoảng 5 phút, nêm bột nêm, đường cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Người bị đau lưng nên kiêng gì?

Người bệnh cũng cần tránh các thực phẩm giàu đạm, các loại thịt đỏ, thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ như gà rán, thịt nướng, xúc xích, khoai tây chiên…, thực phẩm dễ gây tăng cân như bánh mì trắng, mì ống, sữa nguyên kem, bánh snack… Thức uống có cồn và chất kích thích như rượu, bia, các đồ uống có ga…

