Người đàn ông 43 tuổi phát hiện khối u ruột non nặng 3kg từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị nhưng chủ quan không điều trị, người đàn ông 43 tuổi không ngờ mang trong mình khối u ruột non khổng lồ nặng tới 3kg.
Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 43 tuổi mắc khối u ruột non kích thước lớn, nặng khoảng 3kg.
Chủ quan với cơn đau bụng âm ỉ, khối u phát triển khổng lồ
Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 3 tháng trước nhập viện, người bệnh thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau vùng thượng vị. Cơn đau xuất hiện từng đợt, không lan, không liên quan đến ăn uống hay vận động, kéo dài khoảng 1-2 phút rồi tự hết.
Dù đã đi khám và phát hiện có khối u ruột non, người bệnh cho rằng triệu chứng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên không điều trị.
Một ngày trước khi nhập viện, tình trạng đau bụng tăng nhiều ở vùng thượng vị và quanh rốn, đau quặn từng cơn kèm buồn nôn và sốt cao 38-39 độ C nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khối u chiếm gần nửa bụng trái, kích thước khoảng 15x20cm, ranh giới rõ, mật độ chắc và đau khi ấn. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy đây là khối tổ chức nghi Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) ở ruột non.
Phẫu thuật cắt khối u ruột non nặng 3kg
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cùng đoạn ruột non bị tổn thương, đồng thời phục hồi lưu thông tiêu hóa cho người bệnh.
Khối u được lấy ra có kích thước khoảng 16x22cm, nặng tới 3kg. Bên trong trung tâm khối u xuất hiện nhiều tổ chức hoại tử.
Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục ổn định.
Thượng tá, TS.BS Nguyễn Tô Hoài – Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, GIST là viết tắt của Gastrointestinal Stromal Tumor, tức u mô đệm đường tiêu hóa. Đây là loại u xuất phát từ thành ống tiêu hóa, thường gặp ở dạ dày và ruột non.
Theo bác sĩ Hoài, bệnh thường có biểu hiện không điển hình như đau bụng âm ỉ kéo dài, gầy sút cân hoặc thiếu máu mạn tính nên nhiều người dễ chủ quan.
Phần lớn trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã gây biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột hoặc khối u phát triển quá lớn kèm hoại tử.
Những dấu hiệu cảnh báo không nên chủ quan
Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa khi xuất hiện các triệu chứng như:
- Đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân.
- Đau bụng quặn cơn dữ dội.
- Buồn nôn, nôn.
- Đi ngoài phân đen hoặc nôn ra máu.
- Sụt cân bất thường.
- Thiếu máu kéo dài.
Theo chuyên gia, việc phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ đóng vai trò quan trọng, giúp hạn chế nguy cơ khối u phát triển lớn, gây biến chứng hoặc tiến triển sang giai đoạn muộn.
