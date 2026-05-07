5 thói quen ăn uống của người sống thọ: Điều số 3 nhiều người Việt không làm được

Không cần đến những loại thuốc bổ đắt tiền hay các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, bí quyết của những cụ già sống thọ trên 90 tuổi thường nằm ở những thói quen ăn uống cực kỳ đơn giản nhưng khoa học. Tuy nhiên, có một thói quen rất phổ biến trong mâm cơm của người Việt lại vô tình đi ngược hoàn toàn với các nguyên tắc trường thọ này.



Người sống thọ ăn uống khác gì chúng ta?

Tại các "vùng xanh" (Blue Zones) như Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Ý) hay Ikaria (Hy Lạp), tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao gấp nhiều lần so với mức trung bình của thế giới.

Các nghiên cứu chuyên sâu chỉ ra rằng, chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn quan trọng hơn cả yếu tố di truyền. Điểm chung của họ không phải là sự cực đoan trong ăn uống, mà là việc duy trì 5 thói quen bền vững dưới đây qua nhiều thập kỷ.

5 thói quen ăn uống của người sống thọ trên 90 tuổi

1. Nguyên tắc "vừa đủ", không bao giờ ăn quá no

Người dân Okinawa nổi tiếng với triết lý "Hara Hachi Bu" – tức là chỉ ăn no đến khoảng 80%. Thay vì ăn cho đến khi căng bụng, việc dừng lại đúng lúc giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, hạn chế tích tụ mỡ thừa và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường.

Ngược lại, nhiều người Việt hiện nay vẫn duy trì thói quen ăn quá no trong bữa chính hoặc nạp thêm đồ tráng miệng, ăn vặt ngay sau đó, khiến cơ thể rơi vào tình trạng quá tải và đẩy nhanh quá trình lão hóa.





2. Ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật

Một điểm chung rõ rệt ở những người sống thọ là thực đơn luôn giàu rau củ, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Họ thường dùng đạm thực vật làm nguồn protein chính và hạn chế tối đa các loại thịt đỏ.

Chế độ ăn này không chỉ giúp giảm viêm nội sinh trong cơ thể mà còn hỗ trợ ổn định đường huyết và bảo vệ hệ tim mạch một cách tối ưu.

3. Kiểm soát tinh bột tinh chế – Sai lầm "kinh điển" của người Việt

Đây chính là điểm mà nhiều người Việt đang làm sai mỗi ngày. Một bữa ăn điển hình của chúng ta thường tiêu thụ lượng cơm trắng rất lớn nhưng lại thiếu hụt rau xanh và sự cân đối về dinh dưỡng.

Cơm trắng vốn là tinh bột tinh chế có chỉ số đường huyết cao, dễ gây tăng đường máu đột ngột và làm tăng nguy cơ béo phì. Trong khi đó, người sống thọ thường ưu tiên các loại "tinh bột chậm" từ ngũ cốc nguyên hạt và ăn với lượng vừa phải.

Thay vì bỏ hoàn toàn cơm, bạn nên học cách giảm dần định lượng, kết hợp ăn kèm nhiều rau và protein để làm chậm quá trình hấp thụ đường.

4. Ăn đúng giờ và nói không với việc ăn tối muộn

Người sống thọ thường duy trì một nhịp sinh học rất ổn định: ăn đúng bữa, ăn tối sớm và tuyệt đối không ăn khuya.

Trong nhịp sống hiện đại, việc ăn tối sau 20h hoặc ăn vặt trước khi ngủ đã trở thành thói quen của nhiều người, dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ.

Một bữa tối lý tưởng theo tiêu chuẩn trường thọ nên diễn ra trước khi ngủ ít nhất 2–3 tiếng với các món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa.

5. Ưu tiên sự đơn giản, hạn chế chế biến cầu kỳ

Thay vì những món chiên rán nhiều dầu mỡ hay thực phẩm đóng gói sẵn chứa đầy muối và đường, người sống thọ ưu tiên các phương pháp chế biến thuần túy như hấp hoặc luộc.

Việc giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên của thực phẩm giúp giảm thiểu các tác nhân gây ung thư và bệnh tim mạch.

Sự đơn giản trong cách chế biến chính là "màng lọc" tự nhiên bảo vệ cơ thể khỏi những độc tố tích lũy từ lối sống công nghiệp.

Sống thọ nằm ở tư duy ăn uống thông minh

Sống thọ không nằm ở việc đầu tư vào những thực phẩm "đắt tiền", mà nằm ở tư duy ăn uống thông minh.

Bí quyết của các bậc cao niên trên 90 tuổi chỉ gói gọn trong bốn chữ: Vừa đủ - Cân bằng - Đơn giản - Bền vững.

Hãy bắt đầu thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất hôm nay, đặc biệt là việc điều chỉnh lượng cơm trắng và thời gian ăn tối, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình về lâu dài.

