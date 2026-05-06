Thường xuyên có 6 dấu hiệu này, não đang phát tín hiệu 'cầu cứu': Dấu hiệu thứ 3 nhiều người thường bỏ qua

Thứ tư, 19:25 06/05/2026 | Sống khỏe
Hà Anh
GĐXH - Bạn có từng thức dậy với cơ thể rệu rã, vai nặng trĩu dù không làm việc nặng? Đừng lầm tưởng đó chỉ là mệt mỏi nhất thời, mà là dấu hiệu não bộ đang “cầu cứu” khi áp lực tích tụ quá mức.

Khi áp lực kéo dài, cơ thể sẽ “biểu tình” theo cách bạn không ngờ

Trong cuộc sống hiện đại, căng thẳng không còn là trạng thái nhất thời mà thường trở thành “mạn tính”. Khi bạn liên tục lo âu, áp lực, cơ thể sẽ kích hoạt một chuỗi phản ứng sinh học phức tạp.

Não bộ là cơ quan tiêu thụ năng lượng nhiều nhất của cơ thể và cũng rất nhạy cảm với stress, thiếu ngủ hay áp lực kéo dài. Khi vượt quá ngưỡng chịu đựng, não sẽ phát tín hiệu cảnh báo thông qua các biểu hiện tưởng chừng quen thuộc như mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ.

Não bộ (cụ thể là vùng dưới đồi) phát tín hiệu khiến cơ thể tiết ra hormone stress – cortisol. Nếu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, đây là cơ chế giúp bạn phản ứng nhanh, tập trung cao độ. Nhưng nếu kéo dài, lượng cortisol luôn ở mức cao sẽ gây ra hàng loạt hệ lụy.

Cơ thể có thể trở nên thèm đồ ngọt, dễ tăng cân, rối loạn nội tiết, suy giảm miễn dịch. Lâu dần, tình trạng này còn ảnh hưởng đến tâm lý, khiến bạn dễ cáu gắt, lo âu, thậm chí dẫn đến trầm cảm.

Khi những áp lực, lo âu tích tụ quá mức, não bộ sẽ phát đi những tín hiệu "cầu cứu" thông qua những cơn đau và sự rệu rã của cơ thể. Nếu đang chịu đựng 6 triệu chứng dưới đây, đã đến lúc bạn cần dừng lại để "giải cứu" chính mình.

6 triệu chứng cho thấy não bộ đang phát tín hiệu "cầu cứu"

1. Vô thức nghiến răng, gồng vai, nhíu mày

Hãy thử cảm nhận cơ thể ngay lúc này: Răng bạn có đang nghiến chặt? Vai có đang nhô cao? Đây chính là "cơ chế phòng thủ cơ bắp vô thức". 

Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến những cơn đau đầu căng thẳng, khiến bạn luôn cảm thấy vùng đầu bị thắt chặt, áp lực.

2. Thường xuyên hồi hộp, tức ngực, hụt hơi

Dù không có chuyện gì xảy ra, tim bạn đột nhiên đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hoặc cảm giác có tảng đá đè nặng lên ngực gây khó thở. 

Đây là kết quả của việc hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt quá mức, làm co mạch và tăng gánh nặng cho tim.

3. Rối loạn tiêu hóa kéo dài

Dạ dày vốn là "cơ quan cảm xúc". Căng thẳng làm thay đổi nhịp nhu động ruột, gây đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón. 

Hội chứng ruột kích thích chính là cách mà hệ tiêu hóa "lên tiếng" thay cho những lo âu mà não bộ không thể chuyển hóa.

4. Khó ngủ, hoặc ngủ đủ vẫn thấy kiệt sức

Áp lực khiến nồng độ Cortisol duy trì ở mức cao ngay cả ban đêm, khiến cơ thể luôn trong trạng thái "trực chiến", tiêu hao năng lượng mà không thể phục hồi, tạo thành vòng xoáy ác tính: mệt mỏi – giảm hiệu suất – càng lo âu hơn.

5. Các bệnh vặt tái phát liên tục

Stress kéo dài làm "đục khoét" hàng rào miễn dịch. Bạn sẽ thấy mình dễ cảm lạnh hơn, các vết loét miệng, viêm họng hay sưng nướu xuất hiện thường xuyên và rất lâu mới khỏi.

6. Miệng khô, đắng và có mùi hôi

Căng thẳng làm rối loạn tín hiệu thần kinh vị giác và ức chế tiết nước bọt, phá vỡ sự cân bằng của môi trường khoang miệng, gây ra tình trạng khô miệng và mùi khó chịu kéo dài.

Những mẹo nhỏ giúp "giảm tải" cho não bộ tức thì

Để tránh rơi vào tình trạng tự hủy hoại sức khỏe một cách thầm lặng, bạn có thể áp dụng những cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả sau:

Uống đủ nước: Một nghiên cứu năm 2025 chỉ ra rằng, người uống dưới 1,5 lít nước mỗi ngày sẽ có nồng độ Cortisol cao hơn khi đối mặt với áp lực. Hãy uống một chút nước vào các khung giờ cố định như 10 giờ sáng và 3 giờ chiều để làm dịu thần kinh.

Tập thở bụng: Thay vì thở nông bằng ngực, hãy hít sâu bằng mũi trong 4 giây để bụng căng phồng, nín thở 2 giây rồi thở ra chậm bằng miệng trong 6 giây. Cách này giúp xoa dịu hệ thần kinh ngay lập tức.

15 phút "không điện thoại": Mỗi ngày, hãy dành ra 15 phút tách biệt hoàn toàn với các thiết bị điện tử. Hãy để não bộ được "thở" giữa biển thông tin hỗn loạn, đơn giản là nhắm mắt thư giãn hoặc nghe những âm thanh tự nhiên.

Lắng nghe cơ thể, đừng chờ đến kiệt sức mới dừng lại

Chúng ta thường tự nhủ "đợi bận xong việc này sẽ nghỉ ngơi", nhưng áp lực cuộc sống là vô tận. Việc gồng mình chịu đựng quá mức chính là một hành trình "tự hủy hoại mãn tính". Hy vọng bài viết này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh, giúp bạn trân trọng những tín hiệu từ cơ thể để kịp thời điều chỉnh, tìm lại sự bình yên trong tâm trí.

Cơ thể bạn luôn biết cách lên tiếng khi mọi thứ vượt quá giới hạn. Những cơn đau, sự mệt mỏi hay mất ngủ không đơn thuần là vấn đề thể chất, mà có thể là dấu hiệu não bộ đang quá tải.

Đừng chờ đến khi kiệt sức mới dừng lại. Học cách lắng nghe cơ thể, điều chỉnh nhịp sống và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết – đó mới là cách chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững trong cuộc sống hiện đại.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.

6 dấu hiệu cảnh báo não bộ đang “cầu cứu”: Mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ đừng coi thường - Ảnh 5.Muốn kéo dài tuổi thọ sau tuổi 50, nhất định phải nhớ 4 nguyên tắc này

GĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa rõ rệt. Lúc này, ăn uống không chỉ để no mà còn là yếu tố quyết định sức khỏe và tuổi thọ.

6 dấu hiệu cảnh báo não bộ đang “cầu cứu”: Mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ đừng coi thường - Ảnh 6.Người tuổi thọ cao thường có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt: Có 1 thôi cũng đã là may mắn

GĐXH - Người xưa tin rằng “khí sắc hiện ra ở mặt”, còn y học hiện đại cũng thừa nhận: sức khỏe thể chất và tinh thần đều in dấu lên diện mạo. Một người sống thọ, sống an nhiên, thường không chỉ có chế độ sinh hoạt tốt mà còn thể hiện qua những nét rất dễ nhận ra trên gương mặt.

