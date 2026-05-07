Ung thư bàng quang tái phát lần 3: Dấu hiệu cảnh báo bệnh rất dễ bị bỏ qua
GĐXH - Từng 2 lần phẫu thuật ung thư bàng quang nhưng bệnh vẫn tái phát, người đàn ông 64 tuổi được chỉ định cắt toàn bộ bàng quang và tạo hình bàng quang mới bằng ruột.
Ung thư bàng quang tái phát nhiều lần, khối u xâm lấn cơ
Ông Tâm (64 tuổi) được chẩn đoán ung thư bàng quang giai đoạn nông cách đây 3 năm và điều trị bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, bệnh tái phát và ông phải phẫu thuật lần hai. Gần một năm sau, khối u tiếp tục tiến triển, xâm lấn sâu vào thành bàng quang.
Theo TS.BS Nguyễn Hoàng Đức – Trưởng khoa Tiết Niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ung thư bàng quang có tỷ lệ tái phát cao, lên đến 50%. Kết quả chụp MRI cho thấy khối u của người bệnh kích thước khoảng 4 cm, đã xâm lấn lớp cơ bàng quang.
Bác sĩ cho biết, khi khối u xâm lấn cơ, nguy cơ di căn qua hệ bạch huyết tăng cao, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn và tăng tỷ lệ tử vong.
Ung thư bàng quang: Cắt và tạo hình bàng quang mới
Trước tình trạng bệnh tiến triển, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc, đồng thời tạo hình bàng quang mới bằng ruột non với sự hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi.
Do người bệnh đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, mô vùng chậu có nguy cơ dính và biến đổi giải phẫu, đòi hỏi thao tác bóc tách và khâu nối chính xác cao. Hệ thống robot với camera 3D phóng đại và cánh tay linh hoạt giúp bác sĩ quan sát rõ từng mạch máu, sợi thần kinh và thực hiện thao tác tinh vi.
Trong ca mổ, bác sĩ tiến hành cắt toàn bộ bàng quang và các mô liên quan, đồng thời nạo vét hạch chậu để loại bỏ nguy cơ tế bào ung thư còn sót lại. Sau đó, một đoạn ruột non dài khoảng 40–50 cm được sử dụng để tạo hình bàng quang mới (túi chứa nước tiểu trong ổ bụng), nối với niệu quản và niệu đạo.
Sau 2 ngày, ông Tâm có thể đi lại nhẹ nhàng. Do bàng quang mới được tạo từ ruột không có dây thần kinh cảm giác, người bệnh cần tập đi tiểu theo giờ và sử dụng cơ bụng để hỗ trợ tống nước tiểu.
Theo bác sĩ, sau khoảng 3 tháng, người bệnh có thể thích nghi và đi tiểu gần như bình thường.
Ung thư bàng quang nguy hiểm thế nào?
Ung thư bàng quang được chia thành hai giai đoạn chính:
Giai đoạn nông: khối u chỉ nằm ở lớp niêm mạc, có thể điều trị bằng nội soi và bơm thuốc vào bàng quang để giảm tái phát.
Giai đoạn xâm lấn: khối u ăn sâu vào lớp cơ hoặc lan ra xung quanh, cần phẫu thuật cắt bỏ bàng quang triệt căn.
Sau khi cắt bàng quang, bệnh nhân có thể được chuyển lưu nước tiểu ra ngoài qua lỗ mở trên bụng hoặc tạo hình bàng quang mới bằng ruột để duy trì khả năng đi tiểu tự nhiên, tùy theo tình trạng bệnh.
Ung thư bàng quang rất nguy hiểm nếu không điều trị sớm, bệnh có nguy cơ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.
Cảnh báo dấu hiệu ung thư bàng quang dễ bị bỏ qua
Ở giai đoạn sớm, ung thư bàng quang thường biểu hiện kín đáo như tiểu máu không đau, tiểu nhiều, tiểu gấp, cảm giác tiểu không hết hoặc đau lưng. Những triệu chứng này dễ bị nhầm với bệnh lý viêm nhiễm thông thường.
TS.BS Nguyễn Hoàng Đức khuyến cáo, nam giới trên 50 tuổi, người hút thuốc lá, làm việc trong môi trường hóa chất hoặc có tiền sử viêm bàng quang mạn tính nên tầm soát ung thư bàng quang định kỳ.
Trường hợp của ông Tâm cho thấy, ung thư bàng quang có thể tái phát nhiều lần và tiến triển nhanh nếu không được theo dõi sát. Phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp là yếu tố quyết định giúp cải thiện tiên lượng và chất lượng sống cho người bệnh.
