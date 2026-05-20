Đi thả diều, nam sinh lớp 8 bị điện giật tử vong

Thứ tư, 17:43 20/05/2026 | Xã hội
GĐXH - Trong lúc dùng cần câu cá để gỡ diều vướng vào đường dây điện cao thế thì bất ngờ bị dòng điện phóng xuống gây điện giật khiến nam sinh lớp 8 tử vong và 1 em bị thương.

Ngày 20/5, đại diện xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào chiều tối ngày hôm qua (19/5), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật thương tâm do thả diều vướng vào đường dây cao thế. Vụ việc làm hai học sinh lớp 8 Trường Tiểu học và THCS Phú Thịnh thương vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h cùng ngày, một nhóm gồm 3 học sinh lớp 8 rủ nhau đi thả diều tại khu vực gần chùa Hạ (thôn Trung Hòa, xã Đức Hợp). Trong lúc chơi, diều bất ngờ bị đứt dây và vướng vào đường dây điện cao thế chạy qua khu vực. Sau đó, nhóm học sinh dùng một chiếc cần câu cá để gỡ xuống và bất ngờ bị dòng điện cao thế đã phóng xuống gây điện giật.

Vụ việc khiến nam sinh T.Đ.K (lớp 8C) tử vong và 1 em bị thương được mọi người đưa đến viện cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Đức Hợp và Ban giám hiệu nhà trường đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. 

 Hiện tại, sức khỏe của em học sinh bị thương có tiến triển tích cực và đã tỉnh táo trở lại.

Đi câu cá, nam sinh bị điện giật tử vong

GĐXH - Trong lúc đi câu cá, một nam sinh ở Hà Tĩnh chẳng may bị điện giật tử vong thương tâm.

Lai Châu: Tận dụng 'thời gian vàng', CSGT kịp thời cứu sống cháu bé bị điện giật tại lễ hội

Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai

Đi câu cá, nam sinh bị điện giật tử vong

Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'

GĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 8 ở xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị nhóm bạn hẹn ra đoạn đường vắng rồi đánh hội đồng, phải nhập viện cấp cứu.

GĐXH - Ca sĩ Long Nhật đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam cùng nhiều đối tượng khác vì liên quan đến ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, ca sĩ Long Nhật đã khai gì?

GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (cựu thành viên nhóm nhạc V.Music) cùng 69 người khác vì liên quan đến ma túy.

GĐXH - Công an TPHCM khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, thường trú tại TP.HCM) vì buôn bán hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

GĐXH - Qua hành trình gắn bó với cầu lông, pickleball và các hoạt động cộng đồng, vận động viên Dũng Nguyễn cho rằng duy trì thói quen vận động đúng cách mới là yếu tố tạo nên giá trị lâu dài của thể thao.

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 132 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 11 - 17/5/2026.

GĐXH - Theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng.

GĐXH - Người xưa thường nói "hiền lương sinh phú quý", và những con giáp dưới đây chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

