Đi thả diều, nam sinh lớp 8 bị điện giật tử vong
GĐXH - Trong lúc dùng cần câu cá để gỡ diều vướng vào đường dây điện cao thế thì bất ngờ bị dòng điện phóng xuống gây điện giật khiến nam sinh lớp 8 tử vong và 1 em bị thương.
Ngày 20/5, đại diện xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào chiều tối ngày hôm qua (19/5), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật thương tâm do thả diều vướng vào đường dây cao thế. Vụ việc làm hai học sinh lớp 8 Trường Tiểu học và THCS Phú Thịnh thương vong.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h cùng ngày, một nhóm gồm 3 học sinh lớp 8 rủ nhau đi thả diều tại khu vực gần chùa Hạ (thôn Trung Hòa, xã Đức Hợp). Trong lúc chơi, diều bất ngờ bị đứt dây và vướng vào đường dây điện cao thế chạy qua khu vực. Sau đó, nhóm học sinh dùng một chiếc cần câu cá để gỡ xuống và bất ngờ bị dòng điện cao thế đã phóng xuống gây điện giật.
Vụ việc khiến nam sinh T.Đ.K (lớp 8C) tử vong và 1 em bị thương được mọi người đưa đến viện cấp cứu.
Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Đức Hợp và Ban giám hiệu nhà trường đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Hiện tại, sức khỏe của em học sinh bị thương có tiến triển tích cực và đã tỉnh táo trở lại.
