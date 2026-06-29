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Người đàn ông đau hông lưng suốt nhiều năm, phát hiện mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Thứ hai, 16:39 29/06/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Nhiều năm sống chung với những cơn đau hông lưng phải tái đi tái lại nhưng không tìm được nguyên nhân, người đàn ông 29 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp.

Đau hông lưng kéo dài nhiều năm không rõ nguyên nhân

Các bác sĩ Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp niệu quản đi sau tĩnh mạch chủ dưới – nguyên nhân gây đau hông lưng phải kéo dài suốt nhiều năm nhưng chưa được chẩn đoán chính xác.

Bệnh nhân là anh Hà Văn H. (29 tuổi, trú tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh), nhập viện trong tình trạng đau vùng hông lưng phải.

Theo bệnh sử, từ nhỏ anh H. đã nhiều lần xuất hiện các cơn đau tại vùng hông lưng phải. Những năm gần đây, các cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, âm ỉ kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Mặc dù đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, bệnh nhân được thăm khám chuyên sâu và chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) dựng hình hệ tiết niệu.

Người đàn ông đau hông lưng suốt nhiều năm, phát hiện mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp khiến niệu quản bị chèn ép

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân mắc dị tật niệu quản đi sau tĩnh mạch chủ dưới – một bất thường bẩm sinh hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/1.500 người.

Các bác sĩ cho biết, ở người bình thường, niệu quản sẽ đi phía trước tĩnh mạch chủ dưới. Tuy nhiên, ở trường hợp này, niệu quản lại đi vòng ra phía sau tĩnh mạch chủ dưới, khiến niệu quản bị chèn ép trong quá trình lưu thông nước tiểu.

Sự chèn ép kéo dài làm cản trở dòng nước tiểu từ thận xuống bàng quang, gây giãn thận phải độ I và giãn đoạn đầu niệu quản lên tới 20 mm.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng tắc nghẽn kéo dài có thể làm suy giảm chức năng thận, tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người bệnh.

Phẫu thuật nội soi tái tạo đường đi của niệu quản

Sau khi được chẩn đoán xác định, ngày 24/6/2026, bệnh nhân được nhập viện để hoàn thiện các xét nghiệm tiền phẫu.

Ngày 26/6/2026, ê-kíp Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học do ThS.BSCKII Đoàn Tiến Dương trực tiếp thực hiện đã tiến hành phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cho người bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ bóc tách niệu quản, cắt rời đoạn bị chèn ép phía sau tĩnh mạch chủ dưới, sau đó đưa niệu quản ra phía trước tĩnh mạch chủ và nối lại nhằm tái lập lưu thông nước tiểu bình thường.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong khoảng 75 phút.

Sau mổ, bệnh nhân ổn định, ít đau, có thể vận động và đi lại sớm. Chức năng tiết niệu được cải thiện tốt và dự kiến xuất viện sau khoảng 5 ngày điều trị.

Đừng chủ quan với tình trạng đau hông lưng kéo dài

Theo các bác sĩ, niệu quản đi sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật bẩm sinh hiếm gặp nên thường khó phát hiện. Nhiều trường hợp chỉ được chẩn đoán khi đã xuất hiện các triệu chứng như đau hông lưng kéo dài, nhiễm trùng tiết niệu tái phát hoặc giãn thận.

Do các biểu hiện thường không đặc hiệu, người bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh lý cơ xương khớp hoặc đau lưng thông thường, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện đau hông lưng kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc không rõ nguyên nhân nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa tiết niệu để được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Việc phát hiện sớm các bất thường đường tiết niệu không chỉ giúp điều trị hiệu quả mà còn góp phần bảo tồn chức năng thận, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm do tắc nghẽn đường tiết niệu kéo dài.

Người đàn ông đau hông lưng suốt nhiều năm, phát hiện mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp - Ảnh 2.Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

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