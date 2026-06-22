Người đàn ông 49 tuổi nhồi máu cơ tim cấp vì dấu hiệu nhiều người Việt đang chủ quan
GĐXH - Không thừa cân, chỉ số BMI vẫn trong giới hạn bình thường, tuy nhiên anh Hoàng có vòng eo lớn khiến mỡ nội tạng tích tụ âm thầm nhiều năm, dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.
Không béo phì nhưng vẫn đối mặt nguy cơ nhồi máu cơ tim
Do đặc thù công việc, anh Hoàng (49 tuổi, Hà Nội) thường xuyên ăn uống thất thường, sử dụng nhiều bia rượu, ngủ không đủ giấc và ít vận động.
Anh cao 1,72 m, nặng 68 kg, chỉ số BMI khoảng 23, vẫn nằm trong ngưỡng bình thường theo tiêu chuẩn dành cho người châu Á. Tuy nhiên, vòng eo của anh lên tới 93 cm, vượt ngưỡng an toàn đối với nam giới.
Gần đây, anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém, ngủ không sâu giấc nhưng cho rằng nguyên nhân là do thời tiết thay đổi nên không đi khám.
Một ngày trước khi nhập viện, anh bất ngờ xuất hiện cơn đau tức ngực dữ dội kèm khó thở, vã mồ hôi lạnh. Gia đình lập tức đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu.
Phát hiện nhồi máu cơ tim cấp do mảng xơ vữa động mạch
ThS.BS Nguyễn Tuấn Long, khoa Tim mạch, cho biết kết quả điện tâm đồ và xét nghiệm men tim xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp.
Kết quả chụp động mạch vành phát hiện nhánh liên thất trước (LAD) – một trong những mạch máu quan trọng nuôi tim – bị hẹp khít do mảng xơ vữa, có nguy cơ tắc hoàn toàn.
Người bệnh ngay lập tức được chuyển vào phòng can thiệp tim mạch để đặt stent tái thông dòng máu, vượt qua giai đoạn nguy kịch.
Theo bác sĩ Long, mặc dù không thuộc nhóm thừa cân béo phì nhưng anh Hoàng lại có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đặc biệt là tình trạng tích tụ mỡ nội tạng kéo dài.
Mỡ nội tạng nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ
Khác với lớp mỡ dưới da có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh gan, tụy, ruột và nhiều cơ quan quan trọng khác.
Loại mỡ này có khả năng tiết ra các chất gây viêm mạn tính, làm rối loạn chuyển hóa đường huyết và mỡ máu, từ đó thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch.
Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều biến cố tim mạch nguy hiểm.
Theo một nghiên cứu công bố năm 2023 trên tạp chí của Nhà xuất bản khoa học Springer Nature do Viện Tim mạch Quốc gia Ignacio Chávez (Mexico) thực hiện trên 862 người trưởng thành trong giai đoạn 2008-2019, mỡ nội tạng đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và tiến triển của xơ vữa động mạch.
Kết quả cho thấy những người tích tụ nhiều mỡ nội tạng có nguy cơ xuất hiện hoặc tiến triển xơ vữa động mạch cao hơn đáng kể so với nhóm còn lại. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận khoảng 51,8% tác động của tình trạng kháng insulin và rối loạn chức năng mô mỡ lên quá trình xơ vữa động mạch có liên quan đến mỡ nội tạng.
Chỉ số BMI bình thường không đồng nghĩa với sức khỏe tốt
Theo bác sĩ Long, nhiều người chỉ quan tâm đến cân nặng hoặc chỉ số BMI mà bỏ qua vòng eo và lượng mỡ nội tạng.
Trong thực tế, không ít trường hợp có cân nặng bình thường nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ tim mạch cao do tích tụ nhiều mỡ vùng bụng.
Nam giới có vòng eo từ 90 cm trở lên và nữ giới từ 80 cm trở lên được xem là có nguy cơ cao tích tụ mỡ nội tạng.
Ngoài việc đo vòng eo, các phương pháp đánh giá thành phần cơ thể như InBody có thể giúp phát hiện sớm tình trạng mỡ nội tạng ngay cả khi người bệnh chưa bị béo phì.
Thay đổi lối sống để phòng ngừa biến cố tim mạch
Sau can thiệp đặt stent, anh Hoàng được yêu cầu tuân thủ điều trị nội khoa lâu dài kết hợp thay đổi lối sống nghiêm ngặt.
Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh: Ăn uống điều độ, đúng giờ; hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, tinh bột tinh chế; giảm tối đa bia rượu.
Ngoài ra, cần ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng kéo dài và duy trì hoạt động thể lực ít nhất 150 phút mỗi tuần.
Tái khám định kỳ để theo dõi huyết áp, mỡ máu, đường huyết và sức khỏe tim mạch.
Các chuyên gia lưu ý, vòng eo lớn có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tim mạch ngay cả ở những người không thừa cân. Vì vậy, bên cạnh việc theo dõi cân nặng, mỗi người nên chú ý kiểm soát vòng eo, duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn.
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