Sau cuộc nhậu, người đàn ông 37 tuổi lên cơn nhồi máu cơ tim cấp: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Người đàn ông nhồi máu cơ tim sau cuộc nhậu

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, trước khi phát hiện nhồi máu cơ tim, bệnh nhân nam 37 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau thắt ngực dữ dội sau một buổi gặp gỡ bạn bè có sử dụng nhiều rượu bia.

Người bệnh cho biết sau cuộc nhậu, anh đột ngột xuất hiện cơn đau vùng ngực sau xương ức, đau tăng dần rồi lan ra sau lưng, lên cằm và xuống cánh tay trái. Cơn đau đi kèm khó thở, vã mồ hôi và cảm giác mệt lả.

Dù đã nghỉ ngơi nhưng các triệu chứng không thuyên giảm nên gia đình nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Anh: BVCC

Kết quả điện tâm đồ và chụp mạch vành cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành trước rộng - một trong những thể nhồi máu cơ tim nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ ghi nhận động mạch liên thất trước (LAD), mạch máu nuôi phần lớn cơ tim, bị hẹp tới 90% do huyết khối gây tắc nghẽn.

Ngay lập tức, ê-kíp can thiệp tim mạch tiến hành nong mạch và đặt stent phủ thuốc qua đường động mạch quay ở cổ tay phải. Sau can thiệp, dòng máu qua động mạch vành được tái lập hoàn toàn, tình trạng người bệnh cải thiện nhanh chóng và xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Vì sao rượu bia làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim?

BS.CKI Hồ Văn Mót, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Can thiệp tim mạch của bệnh viện cho biết nhồi máu cơ tim không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người lớn tuổi.

Thực tế, ngày càng nhiều trường hợp dưới 40 tuổi mắc bệnh do ảnh hưởng của lối sống thiếu lành mạnh và các yếu tố nguy cơ tim mạch.

"Nhiều người trẻ vẫn có thể bị nhồi máu cơ tim nếu hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, căng thẳng kéo dài, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc ít vận động", bác sĩ Mót cho biết.

Theo các chuyên gia tim mạch, việc sử dụng nhiều rượu bia có thể làm tăng huyết áp đột ngột, gây rối loạn nhịp tim, co thắt mạch vành, thúc đẩy hình thành cục máu đông và làm mất ổn định các mảng xơ vữa trong lòng mạch.

Đây đều là những yếu tố có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim cấp, đặc biệt ở những người đã có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn nhưng chưa được phát hiện.

Ngoài ra, sau các cuộc nhậu kéo dài, cơ thể thường rơi vào tình trạng mất nước, nhịp tim tăng cao và tim phải hoạt động nhiều hơn bình thường, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch nguy hiểm.

Dấu hiệu nhồi máu cơ tim cần đi cấp cứu ngay

Các bác sĩ cho biết dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim là cơn đau thắt hoặc cảm giác đè nặng sau xương ức, có thể lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay trái.

Người bệnh cũng có thể xuất hiện các triệu chứng như khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt hoặc choáng váng.

BS.CKI Hồ Văn Mót nhấn mạnh: "Thời gian là cơ tim. Mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến một phần cơ tim bị hoại tử không hồi phục".

Do đó, khi xuất hiện cơn đau ngực kéo dài trên 15-20 phút và không giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được cấp cứu kịp thời.

Để phòng ngừa nhồi máu cơ tim, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và mỡ máu, đồng thời duy trì vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch.