Đang đi du lịch, người đàn ông 61 tuổi bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch
GĐXH - Một du khách nước ngoài 61 tuổi bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội khi đang du lịch tại Ninh Bình. Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp do động mạch vành.
Bất ngờ nhồi máu cơ tim cấp khi đang du lịch
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, vưa qua, các bác sĩ đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 61 tuổi, quốc tịch nước ngoài, trong tình trạng đau tức ngực trái dữ dội sau xương ức, cơn đau lan ra sau lưng.
Theo người nhà, triệu chứng xuất hiện khi bệnh nhân đang trong chuyến du lịch tại Ninh Bình. Đáng chú ý, trước đó người bệnh không được ghi nhận có tiền sử bệnh lý mạn tính rõ ràng.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu nhanh chóng thăm khám, hội chẩn và thực hiện các thăm dò chuyên sâu. Kết quả cho thấy người bệnh có dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp, cần can thiệp khẩn cấp.
Bệnh nhân được chỉ định chụp mạch vành qua hệ thống DSA. Hình ảnh ghi nhận động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn - tình trạng đặc biệt nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.
Được cứu sống nhờ can thiệp trong "giờ vàng"
Ngay sau khi xác định nguyên nhân, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Tim mạch để can thiệp mạch vành.
Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành nong bóng, đặt stent phủ thuốc nhằm tái thông dòng máu nuôi tim, đồng thời đặt thêm hai stent động mạch vành phải (RCA).
Sau can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân tỉnh táo, hết đau ngực, điện tim ổn định trở lại và các chỉ số sinh tồn duy trì tốt.
Theo BS.CKII Đào Hồng Quân - người trực tiếp thực hiện ca can thiệp, trường hợp này cho thấy nhồi máu cơ tim cấp có thể xảy ra đột ngột ngay cả ở những người chưa từng được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch.
Những yếu tố làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim
Các chuyên gia tim mạch cho biết nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, trong đó phổ biến là hút thuốc lá kéo dài, chế độ ăn nhiều chất béo, ít rau xanh, ít vận động, thừa cân béo phì, căng thẳng kéo dài và tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim mạch.
Nếu không được cấp cứu kịp thời, nhồi máu cơ tim cấp có thể dẫn đến ngừng tim, đột tử, suy tim nặng hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm, để lại nhiều di chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Theo các bác sĩ, yếu tố quyết định giúp bệnh nhân trong trường hợp này vượt qua cơn nguy kịch chính là được phát hiện sớm và can thiệp tái thông mạch vành trong "giờ vàng". Mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến cơ tim bị hoại tử nhiều hơn và làm tăng nguy cơ tử vong.
Phòng bệnh nhồi máu cơ tim: Không chủ quan với cơn đau ngực bất thường
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim như đau tức ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi, đau lan lên vai, cánh tay, hàm hoặc ra sau lưng.
Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu sống cơ tim và tính mạng.
