Tỉnh dậy sau hôn mê sâu vì nhồi máu cơ tim, người đàn ông thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

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Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa cứu sống người bệnh là ông N.V.B. (64 tuổi, Thanh Sơn, Phú Thọ) bị nhồi máu cơ tim nguy kịch nhờ kích hoạt báo động đỏ toàn viện và sự phối hợp khẩn trương của nhiều chuyên khoa.

Người bệnh là ông N.V.B. (64 tuổi, Thanh Sơn, Phú Thọ), có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài và mắc tăng huyết áp nhưng không theo dõi, điều trị thường xuyên.

Chủ quan với tăng huyết áp, người đàn ông nhập viện vì nhồi máu cơ tim

Người bệnh được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Ảnh: BVCC

Theo người nhà, khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, ông B. xuất hiện đau ngực, khó thở, ý thức lơ mơ và được đưa đến trung tâm y tế địa phương cấp cứu.

Tại đây, người bệnh đột ngột ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ nhanh chóng hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch rồi chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Khi tới Khoa Cấp cứu, ông B. trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua ống nội khí quản. Ngay sau đó, người bệnh tiếp tục ngừng tuần hoàn lần thứ hai.

Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tim phổi, sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và kích hoạt báo động đỏ toàn viện.

Một cuộc hội chẩn khẩn giữa Khoa Cấp cứu, Khoa Can thiệp tim mạch và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu được triển khai ngay lập tức.

Người bệnh được chỉ định chụp động mạch vành dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy một nhánh động mạch vành nuôi tim bị tắc hoàn toàn.

Đây được xác định là nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Thoát nguy kịch sau cơn nhồi máu cơ tim cấp

Ca can thiệp diễn ra trong điều kiện rất khó khăn khi người bệnh bị toan chuyển hóa nặng, rối loạn nhịp tim và huyết động không ổn định.

Sau khi tái thông động mạch vành thành công, ông B. được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Mặc dù nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim đã được xử lý, tình trạng người bệnh vẫn rất nguy kịch. Ông bị sốc tim sau can thiệp, huyết áp phụ thuộc vào hai loại thuốc vận mạch liều cao, phù phổi cấp và rối loạn toan kiềm nặng.

Các bác sĩ chỉ định lọc máu liên tục kết hợp đặt hệ thống theo dõi huyết động nâng cao PiCCO nhằm tối ưu hóa tuần hoàn, điều chỉnh rối loạn chuyển hóa và kiểm soát tình trạng sốc.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Liều thuốc vận mạch được giảm dần, chức năng hô hấp ổn định hơn.

Sau 3 ngày, ông B. được cắt thuốc an thần và rút ống nội khí quản. Đến ngày thứ 8 điều trị, người bệnh hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo, không để lại di chứng thần kinh và đủ điều kiện xuất viện.

Ảnh minh họa.

Tăng huyết áp âm thầm nhưng có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim, đột quỵ

ThS.BS Hoàng Văn Tiến, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, cho biết những trường hợp ngừng tuần hoàn nhiều lần thường có nguy cơ rất cao bị tổn thương não do thiếu oxy kéo dài.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, người bệnh được cấp cứu ngừng tuần hoàn kịp thời ngay từ tuyến đầu. Sau can thiệp tim mạch, việc theo dõi huyết động chuyên sâu bằng hệ thống PiCCO giúp kiểm soát huyết áp và tuần hoàn hiệu quả, hạn chế tổn thương các cơ quan quan trọng.

Theo các bác sĩ, tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim và nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm khác. Điều đáng lo ngại là bệnh thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt trong thời gian dài nên nhiều người chủ quan, không điều trị hoặc tự ý bỏ thuốc.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm tra huyết áp định kỳ, tuân thủ điều trị nếu đã được chẩn đoán tăng huyết áp, đồng thời hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng, rối loạn ý thức hoặc ngất, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được cấp cứu kịp thời, tránh nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.