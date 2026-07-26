4 loại thịt tưởng ngon bổ nhưng ăn nhiều có thể gây hại sức khỏe, loại thứ 3 được WHO xếp vào nhóm gây ung thư

Thịt là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam. Bên cạnh protein chất lượng cao, thịt còn cung cấp sắt, kẽm, vitamin nhóm B và nhiều dưỡng chất cần thiết khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, lợi ích của thịt phụ thuộc rất lớn vào loại thịt, cách chế biến và lượng tiêu thụ. Ăn quá nhiều hoặc lựa chọn không đúng có thể khiến cơ thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe.

4 loại thịt ăn nhiều không tốt cho sức khỏe

Thịt nướng cháy xém

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Những miếng thịt nướng vàng giòn, cháy cạnh luôn hấp dẫn nhưng không nên ăn thường xuyên.

Khi thịt được nướng trực tiếp ở nhiệt độ cao, đặc biệt trên 200 độ C, có thể hình thành các amin dị vòng (HCA). Đồng thời, mỡ chảy xuống than tạo khói sẽ sinh ra hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) bám ngược trở lại bề mặt thực phẩm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy HCA và PAH là những hợp chất có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư nếu cơ thể tiếp xúc với lượng lớn trong thời gian dài. Vì vậy, nên hạn chế ăn phần thịt bị cháy xém, ưu tiên luộc, hấp hoặc nướng ở nhiệt độ vừa phải.

Thịt muối và các món tẩm ướp quá mặn

Các loại thịt muối, thịt sấy khô hoặc món ăn được tẩm ướp quá nhiều muối thường chứa hàm lượng natri rất cao.

Chế độ ăn nhiều muối có thể làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) phát triển mạnh hơn. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ viêm dạ dày mạn tính và có liên quan đến ung thư dạ dày ở một số trường hợp.

Do đó, người trưởng thành nên hạn chế thực phẩm nhiều muối và ưu tiên các món chế biến nhạt hơn để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Thịt chế biến sẵn

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Xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng, thịt nguội... đều thuộc nhóm thịt chế biến sẵn.

Các sản phẩm này thường chứa nitrit hoặc nitrat nhằm bảo quản thực phẩm và giữ màu sắc bắt mắt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thịt chế biến sẵn được xếp vào nhóm 1 - có bằng chứng gây ung thư ở người, đặc biệt làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng khi tiêu thụ thường xuyên.

Trong môi trường axit của dạ dày, nitrit có thể chuyển hóa thành nitrosamine - hợp chất được cho là có khả năng gây tổn thương tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Thịt nhiều mỡ và da động vật

Những món nhiều mỡ như ba chỉ nhiều mỡ, da gà, da lợn chiên... chứa nhiều chất béo bão hòa.

Việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa không chỉ làm tăng cholesterol xấu trong máu mà còn khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn, dễ gây đầy bụng, khó tiêu và làm nặng thêm tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản ở những người có bệnh lý sẵn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên phần thịt nạc, bỏ bớt da và mỡ để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa cũng như hệ tim mạch.

Ăn bao nhiêu thịt mỗi tuần là đủ?

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 300-500 g thịt đỏ mỗi tuần (bao gồm thịt bò, thịt lợn, thịt bê...), tương đương khoảng 2-3 bữa, mỗi bữa khoảng 100-150 g.

Ngoài ra, nên đa dạng nguồn protein bằng cách kết hợp cá, trứng, sữa, các loại đậu và thịt gia cầm thay vì chỉ ăn thịt đỏ.

Về cách chế biến, hấp, luộc hoặc hầm vẫn là những lựa chọn tốt hơn so với chiên rán hoặc nướng ở nhiệt độ quá cao.

Cách ăn thịt để tốt cho sức khỏe

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của thịt mà vẫn hạn chế nguy cơ mắc bệnh, các chuyên gia khuyến cáo nên lựa chọn thịt tươi, hạn chế thịt chế biến sẵn, cắt giảm phần mỡ và da động vật, đồng thời kết hợp nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt trong mỗi bữa ăn.

Bên cạnh đó, không nên ăn quá nhiều thịt trong thời gian dài. Một chế độ ăn cân đối, đa dạng thực phẩm kết hợp vận động thường xuyên sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường, béo phì và nhiều bệnh ung thư.

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