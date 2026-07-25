Sau vụ 4 người nghi ngộ độc vì ăn khoai tây mọc mầm: Thấy dấu hiệu này trên củ khoai tây, hãy bỏ ngay

VnExpress đưa tin, Trung tâm Y tế Nam Đàn cho biết, sau khi ăn canh nấu từ khoai tây mọc mầm, 4 người có dấu hiệu nghi ngộ độc trong đó một phụ nữ tử vong, 3 người còn sống là mẹ con, điều trị tại trạm y tế xã và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sau một tuần nằm viện, hiện sức khỏe họ đã ổn định.

Bệnh nhân cho biết đã sử dụng khoai tây để nấu canh, trong đó một số củ mọc mầm. Sau bữa ăn, cả bốn người xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Cụ bà 69 tuổi diễn biến nặng nhất, được đưa đến Trung tâm Y tế Nam Đàn trong tình trạng trụy mạch, sau đó chuyển tuyến trên điều trị nhưng không qua khỏi.

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong của người phụ nữ cũng như nguyên nhân gây ngộ độc cả nhà. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng gia đình ăn canh khoai tây với một số củ mọc mầm, nên không loại trừ khả năng ngộ độc từ thực phẩm này.

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Ăn khoai tây mọc mầm nguy hiểm thế nào?

Khoai tây là thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, carbohydrate và các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid, axit phenolic, giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và phòng bệnh mạn tính. Loại củ này dễ bảo quản lâu nhưng cũng dễ mọc mầm hoặc chuyển xanh nếu không giữ đúng cách.

Khi khoai tây mọc mầm hoặc vỏ chuyển xanh, hàm lượng solanine - một độc tố tự nhiên - có thể tăng cao. Ăn phải độc tố này có thể bị buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc nặng. Do đó, cần bảo quản khoai tây ở nơi khô, tối, thoáng mát và loại bỏ hoàn toàn những củ đã mọc mầm hoặc chuyển xanh.

Trung tâm Y tế Nam Đàn khuyến cáo, người dân không ăn khoai tây đã mọc mầm hoặc vỏ chuyển xanh, kể cả khi đã cắt bỏ phần mầm, do độc tố không bị loại bỏ hoàn toàn khi nấu chín.

Ai không nên ăn khoai tây?

Ăn khoai tây nhiều có tốt không, những ai không nên ăn khoai tây là những thắc mắc thường gặp. Khoai tây rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu thuộc vào một số nhóm đối tượng dưới đây, bạn nên hạn chế ăn nhiều khoai tây:

Người bệnh tiểu đường: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, vì khoai tây có chỉ số đường huyết cao nên có thể làm gia tăng nhanh chóng lượng đường trong máu và thúc đẩy sản xuất insulin.

Phụ nữ mang thai: Khoai tây dễ gây đầy bụng, khó tiêu nên phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai không nên ăn nhiều khoai tây vì ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và thai nhi.

Người bị dị ứng khoai tây: Nếu sau khi ăn khoai tây bạn gặp các triệu chứng như kích ứng da, khó tiêu, tiêu chảy, đau đầu,… khả năng cao bạn bị dị ứng với khoai tây. Đối tượng này không được ăn khoai tây.

Người đang ăn kiêng: Nếu bạn chọn khoai tây để ăn kiêng thì hàm lượng dinh dưỡng hấp thu được sẽ rất hạn chế. Do khoai tây không chứa hoặc chứa rất ít một số vitamin và khoáng chất như vitamin A, E, K hoặc selen, canxi, nên cơ thể sẽ bị thiếu hụt các chất này.

Ảnh minh họa.

Cách ăn khoai tây đúng cách

Khoai tây là một loại thực phẩm đa năng, có thể được chế biến thành nhiều món ngon như hấp, luộc, nghiền, chiên, nướng, làm súp,… Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số điều sau đây để ăn khoai tây đúng và tốt cho sức khỏe:

- Chọn khoai còn nguyên củ, không mọc mầm hay có màu xanh. Mầm và vỏ màu xanh của khoai tây có thể chứa nhiều chất solanine gây ngộ độc. Cách khắc phục là bạn nên gọt bỏ phần vỏ có mầm và màu xanh và ngâm khoai trong nước muối để giảm lượng solanine.

- Trước khi chế biến, bạn nên gọt vỏ và ngâm khoai trong nước để giảm hàm lượng acrylamide, một chất gây ung thư được sản sinh ra trong nhiệt độ cao khi bạn chiên hoặc nướng khoai.

- Để cung cấp năng lượng cho cơ thể, bạn có thể ăn khoai vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Nếu ăn khoai vào buổi tối thì có thể gây đầy bụng và tích tụ mỡ.

- Nên ăn khoai tây kết hợp với các loại rau xanh hoặc trái cây để cung cấp vitamin và chất xơ cho cơ thể, giúp cân bằng lượng đường trong máu đồng thời kiểm soát cân nặng hiệu quả.