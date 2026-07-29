Người đàn ông 55 tuổi nhập viện vì áp xe cột sống, nhiễm trùng nặng vì tự ý làm việc này khi bị đau lưng

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Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Đau lưng do thoát vị đĩa đệm nhưng không điều trị theo chỉ định của bác sĩ, người đàn ông 55 tuổi tự ý tiêm thuốc giảm đau. Chỉ chưa đầy một tháng sau, ông phải nhập viện cấp cứu.

Tự ý tiêm thuốc giảm đau lưng, người đàn ông bị áp xe cột sống

Đầu tháng 5/2026, ông T. (55 tuổi, ngụ Củ Chi) đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á khám vì đau lưng kéo dài, tê hai chân và xuất hiện tình trạng đau cách hồi thần kinh khiến việc đi lại ngày càng khó khăn.

Kết quả chụp MRI cột sống thắt lưng cho thấy người bệnh bị thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn ép rễ thần kinh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2 chỉ định phẫu thuật giải ép thần kinh để xử lý triệt để nguyên nhân gây bệnh.

Tuy nhiên, ông T. từ chối phẫu thuật. Thay vào đó, ông tìm mua các loại thuốc không rõ nguồn gốc theo lời giới thiệu của người quen và nhiều lần đến các phòng mạch nhỏ gần nhà để tiêm thuốc giảm đau vùng lưng với hy vọng cơn đau sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn diễn tiến nghiêm trọng hơn.

Chỉ chưa đầy một tháng sau, ông phải quay trở lại bệnh viện trong tình trạng đau lưng dữ dội lan xuống cả hai chân, hai chân yếu rõ, đi lại rất khó khăn.

Người đàn ông 55 tuổi nhập viện vì áp xe cột sống, nhiễm trùng nặng vì tự ý làm việc này khi bị đau lưng - Ảnh 1.

Hình ảnh MRI vị trí chén ép và áp xe cột sống. Ảnh: BVCC

Phát hiện áp xe cột sống, nhiễm trùng nặng, nguy cơ tổn thương thần kinh

Kết quả chụp MRI cột sống thắt lưng có tiêm thuốc tương phản cho thấy người bệnh bị viêm thân sống - đĩa đệm tầng L2-L3, thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn ép thần kinh và xuất hiện ổ áp xe cơ thắt lưng - chậu. Các xét nghiệm cũng ghi nhận tình trạng nhiễm trùng nặng.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng rất nguy hiểm vì ổ nhiễm trùng có thể lan rộng, chèn ép thần kinh, gây tổn thương không hồi phục nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ê-kíp Khoa Sọ Não Cột Sống 2 tiến hành giải ép thần kinh, làm sạch ổ mủ quanh ống sống, trong khi các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu thực hiện dẫn lưu ổ áp xe cơ thắt lưng - chậu.

Kết quả nuôi cấy bệnh phẩm sau mổ xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn tụ cầu vàng.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, đồng thời theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Đến nay, tình trạng đau lưng và đau lan xuống hai chân đã giảm rõ rệt, sức cơ dần hồi phục và người bệnh đang tích cực tập phục hồi vận động.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ áp xe cột sống khi tiêm thuốc giảm đau không đúng chỉ định

Theo BS.CKI Nguyễn Thành Duy, Khoa Sọ Não Cột Sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thoát vị đĩa đệm là bệnh lý khá phổ biến. Việc điều trị cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá dựa trên triệu chứng lâm sàng, mức độ chèn ép thần kinh và tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Bác sĩ Duy cho biết việc tiêm thuốc giảm đau tại các cơ sở không bảo đảm điều kiện vô khuẩn hoặc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm thân sống - đĩa đệm, áp xe cột sống, nhiễm trùng nặng, thậm chí gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

"Cơn đau có thể tạm thời giảm sau khi tiêm, nhưng nguyên nhân gây bệnh vẫn còn. Nếu chỉ tập trung giảm đau mà không điều trị đúng nguyên nhân, bệnh sẽ tiếp tục tiến triển và có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề hơn", bác sĩ Nguyễn Thành Duy nhấn mạnh.

Đau lưng kéo dài không nên tự ý tiêm thuốc giảm đau

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu chân hoặc đau ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Thần kinh để được thăm khám và điều trị đúng hướng.

Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc, tiêm thuốc giảm đau hoặc áp dụng các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng. Việc điều trị sai cách không chỉ khiến bệnh tiến triển nặng hơn mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, áp xe cột sống và mất khả năng vận động.

Người đàn ông 55 tuổi nhập viện vì áp xe cột sống, nhiễm trùng nặng vì tự ý làm việc này khi bị đau lưng - Ảnh 2.Đừng chỉ nghĩ đau lưng mới là bệnh thận, 4 dấu hiệu này cho thấy thận đang tổn thương

GĐXH - Nhiều người cho rằng đau lưng là dấu hiệu đầu tiên của bệnh thận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ở giai đoạn sớm, thận thường tổn thương rất âm thầm và hiếm khi gây đau. Thay vào đó, những thay đổi ở nước tiểu, tình trạng phù hay cảm giác mệt mỏi kéo dài mới là các dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.

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