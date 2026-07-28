Người phụ nữ sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan sau 3 ngày sốt ho, bác sĩ chỉ dấu hiệu nguy hiểm ở người cao tuổi

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa điều trị thành công một trường hợp sốc nhiễm khuẩn nặng, suy đa cơ quan với tiên lượng rất nặng.

Người bệnh là bà Nguyễn Thị Thái (76 tuổi, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh). Trước khi nhập viện khoảng ba ngày, bà xuất hiện các triệu chứng sốt, ho và mệt nhiều tại nhà. Khi tình trạng diễn tiến nặng, người bệnh bất tỉnh và được cơ sở y tế tuyến trước đặt nội khí quản, sau đó chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn do nhiễm khuẩn đường tiết niệu, trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Tình trạng nhiễm trùng nặng khiến huyết áp tụt sâu, suy đa cơ quan và nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời.

gười bệnh hồi phục “ngoạn mục” sau quá trình điều trị, chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Sốc nhiễm khuẩn khiến người bệnh suy đa cơ quan, nguy cơ tử vong rất cao

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực Nội khẩn trương triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Người bệnh được thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, điều trị kháng sinh phổ rộng theo phác đồ, lọc máu liên tục và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ liên tục đánh giá diễn biến lâm sàng để điều chỉnh phác đồ phù hợp, kiểm soát nhiễm khuẩn và hỗ trợ chức năng các cơ quan bị tổn thương.

Theo các bác sĩ, sốc nhiễm khuẩn là biến chứng nguy hiểm của nhiễm trùng, có thể gây tụt huyết áp kéo dài, rối loạn tuần hoàn và dẫn đến suy đa cơ quan nếu không được cấp cứu kịp thời.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch

Sau một tuần điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Nội, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Bà tỉnh táo trở lại, huyết động ổn định, được rút nội khí quản, ngừng hoàn toàn thuốc vận mạch và chức năng các cơ quan dần hồi phục.

Sau khi tiếp tục theo dõi và điều trị, người bệnh đủ điều kiện xuất viện vào ngày 15/7/2026.

Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu nhiễm khuẩn ở người cao tuổi

Theo các bác sĩ, người cao tuổi, đặc biệt mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc suy giảm miễn dịch, có nguy cơ cao tiến triển thành sốc nhiễm khuẩn khi mắc các bệnh nhiễm trùng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, rét run, mệt lả, khó thở, lơ mơ, tụt huyết áp hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức tích cực càng sớm càng tốt. Việc phát hiện và điều trị trong "thời gian vàng" giúp giảm nguy cơ suy đa cơ quan và tăng cơ hội cứu sống người bệnh.