Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện ung thư vú thừa nhận sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Phát hiện ung thư vú sau 5 năm có khối bất thường nhưng không khám

Khối bất thường ở vú phải âm thầm tồn tại hơn 5 năm nhưng người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội chưa đi khám. Chỉ đến khi nhận thấy khối tăng kích thước nhanh hơn trong khoảng một năm gần đây, người bệnh mới đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám.

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện khối u kích thước khoảng 3 x 3 cm, mật độ chắc, di động kém, kèm biến đổi bề mặt da và co kéo núm vú.

Kết quả siêu âm phát hiện khối giảm âm kích thước 22 x 16 mm tại vị trí 9 giờ, cách núm vú phải 1 cm. Khối có bờ không đều, ranh giới không rõ với vùng da, kèm dấu hiệu co kéo mô tuyến vú xung quanh và lồi liên tục với mặt da. Siêu âm Doppler không phát hiện tăng sinh mạch bên trong khối.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, phim X-quang tuyến vú ghi nhận nốt kích thước 11 x 9 mm tại một phần tư trên ngoài vú phải, bờ tua gai, gây co kéo nhu mô và núm vú, làm biến đổi cấu trúc tuyến vú.

Kết quả siêu âm và X-quang tuyến vú xếp tổn thương ở vú phải vào BI-RADS 5 – nhóm có mức độ nghi ngờ ác tính rất cao.

Kết quả sinh thiết xác nhận người bệnh mắc carcinoma ống xâm nhập, NOS, độ 2 – một dạng ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập. Điều này có nghĩa tế bào ung thư đã vượt ra khỏi cấu trúc ống tuyến ban đầu, xâm lấn vào mô vú xung quanh, thay vì chỉ khu trú bên trong ống tuyến.

Tuy nhiên, kết quả sinh thiết này chưa đủ để kết luận ung thư đã lan đến hạch bạch huyết hoặc di căn đến các cơ quan khác. Sau khi xác định ung thư biểu mô tuyến vú, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để tiếp tục đánh giá mức độ lan rộng, xác định giai đoạn bệnh và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Hơn 25.700 ca ung thư vú mắc mới mỗi năm, nhiều người phát hiện muộn

Theo số liệu GLOBOCAN được cung cấp trong tư liệu, năm 2024, Việt Nam ước tính ghi nhận 25.711 ca ung thư vú mắc mới và 10.609 ca tử vong. Đáng lo ngại, trên 60% người bệnh được phát hiện khi ung thư đã ở giai đoạn III–IV.

Theo bác sĩ Ánh, ung thư vú là nguyên nhân tử vong hàng đầu do ung thư ở phụ nữ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, hơn 80% ca bệnh ung thư vú là ở phụ nữ trên 45 tuổi.

"Phụ nữ độ tuổi trên 40 có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn người trẻ, nguyên nhân do hệ miễn dịch cơ thể yếu hơn, khả năng phòng ngừa và chống lại tế bào ung thư cũng suy giảm.

Tuy nhiên, phụ nữ trẻ không nên chủ quan bởi thời gian gần đây, số lượng phụ nữ trẻ mắc ung thư vú ngày càng cao. Có những trường hợp mắc bệnh khi chỉ 20 - 30 tuổi. Hơn nữa thời gian để tiến triển từ tế bào bất thường hoặc tổn thương tiền ung thư đến ung thư giai đoạn phát triển cũng cần khoảng 3 - 5 năm", bác sĩ Ánh cho biết.

Ngoài tuổi tác, tiền sử bản thân hoặc gia đình mắc ung thư vú, đột biến gen di truyền như BRCA1/2, từng xạ trị vùng ngực khi còn trẻ hoặc có một số tổn thương tuyến vú nguy cơ cao đều là những yếu tố cần lưu ý. Một số yếu tố sinh sản, nội tiết, tình trạng thừa cân sau mãn kinh, ít vận động và sử dụng rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đáng chú ý, ung thư vú có thể âm thầm tiến triển và không phải trường hợp nào cũng gây đau hoặc xuất hiện triệu chứng rõ ràng ngay từ đầu. Khối bất thường tăng kích thước, da vú biến đổi, núm vú co kéo hoặc xuất hiện khối vùng nách đều là những dấu hiệu cần được kiểm tra.

Chủ động sàng lọc ung thư vú, không chờ đến khi xuất hiện triệu chứng

Bác sĩ Ánh cho biết, ung thư vú là bệnh có thể được sàng lọc, phát hiện sớm trong cộng đồng. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng khả năng điều trị khỏi, giảm tỷ lệ tử vong, nâng cao chất lượng cuộc sống và tiết kiệm nguồn lực điều trị.

"Vì vậy, phụ nữ không nên chủ quan khi phát hiện thay đổi ở tuyến vú, ngay cả khi chưa cảm thấy đau hay khó chịu. Với những ca phát hiện sớm, tỷ lệ điều trị khỏi thành công, sống thêm trên 5 năm lên tới 85-90%", bác sĩ Ánh khuyến cáo.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe tuyến vú, phụ nữ nên chú ý những thay đổi bất thường và thực hiện sàng lọc theo độ tuổi, mức độ nguy cơ cũng như khuyến cáo của bác sĩ. Các phương pháp được đề cập trong tư liệu gồm:

Chụp X-quang tuyến vú (Mammography): Là phương pháp quan trọng trong sàng lọc ung thư vú ở nhóm tuổi phù hợp. Phụ nữ sau 40 tuổi nên chụp X-quang tuyến vú mỗi năm một lần theo khuyến cáo trong tư liệu.

Tự kiểm tra vú: Thường xuyên quan sát, kiểm tra vú sau mỗi chu kỳ kinh nguyệt để nhận biết những thay đổi bất thường.

Siêu âm tuyến vú: Hỗ trợ đánh giá cấu trúc tuyến vú và phát hiện các tổn thương, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường.