Người đàn ông 63 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì xơ gan, bác sĩ chỉ rõ 7 nhóm người này cần cảnh giác

Thứ hai, 15:36 05/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Người bệnh có tiền sử xơ gan nhiều năm, từng nhiều lần nôn ra máu, đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau.

Người bệnh L.T.T.D., 63 tuổi, ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào viện với triệu chứng nôn ra máu đỏ tươi và đi ngoài phân đen, kèm bụng chướng dịch mức độ nhiều gây tụt huyết áp do mất máu nhiều…

Người bệnh có tiền sử xơ gan nhiều năm, từng nhiều lần nôn ra máu, đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau. Trước đó, người bệnh đã được nội soi thắt các búi giãn tĩnh mạch thực quản nhiều lần. Trong đợt này, người bệnh nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với các triệu chứng tái phát tương tự và được chỉ định nội soi thắt vòng cao su các búi giãn tĩnh mạch thực quản. 

Tuy nhiên, do tình trạng giãn tĩnh mạch thực quản nhiều và kích thước lớn nên người bệnh được đánh giá có nguy cơ chảy máu tái phát rất cao. Cùng với đó, người bệnh có tình trạng chướng bụng nhiều do dịch tự do trong ổ bụng.

Người đàn ông 63 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì xơ gan, bác sĩ chỉ rõ 7 nhóm người này cần cảnh giác - Ảnh 1.

Hình ảnh xơ gan và dịch ổ bụng mức độ nhiều trên phim chụp cắt lớp vi tính của người bệnh

Sau khi được điều trị tích cực ban đầu, người bệnh được các bác sĩ chuyên khoa Điện quang can thiệp hội chẩn và thăm khám, xác định tình trạng bệnh có thể diễn biến tái phát chảy máu bất cứ lúc nào và có thể đe dọa tính mạng. 

Người bệnh đã được Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Lục, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – chuyên gia hàng đầu về thực hiện các kỹ thuật can thiệp điều trị các biến chứng của xơ gan – tư vấn thực hiện kỹ thuật TIPS (can thiệp tạo luồng thông cửa chủ trong gan) kết hợp với can thiệp nút các búi giãn tĩnh mạch thực quản để dự phòng chảy máu tái phát.

Người đàn ông 63 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì xơ gan, bác sĩ chỉ rõ 7 nhóm người này cần cảnh giác - Ảnh 2.

Tiến sĩ Trần Quang Lục cùng ekip thực hiện kỹ thuật TIPS can thiệp cho người bệnh L.T.T.D

Ekip của Tiến sĩ Trần Quang Lục đã can thiệp cho người bệnh bằng kỹ thuật TIPS với sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA và các trang thiết bị hiện đại. Toàn bộ quy trình kỹ thuật được thực hiện trong lòng mạch máu với một vết chọc rất nhỏ tạo đường vào ở tĩnh mạch cổ. 

Sau khoảng 1 giờ can thiệp, các bác sĩ đã đặt một stent phủ vào trong gan, làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa và nút tắc hoàn toàn các búi giãn tĩnh mạch thực quản. Sau 2 ngày theo dõi, người bệnh đã hoàn toàn ổn định, đi ngoài phân vàng, tình trạng chướng bụng giảm đáng kể, các xét nghiệm cải thiện tốt và được ra viện điều trị theo phác đồ tại nhà.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Trần Quang Lục, kỹ thuật TIPS cùng nhiều kỹ thuật khác trong điều trị và dự phòng chảy máu tiêu hóa, điều trị cổ trướng do xơ gan… 

Qua thực tiễn điều trị, hàng trăm người bệnh đã được can thiệp thành công, giúp giảm tỷ lệ chảy máu tái phát, giảm số lần đi viện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, nhờ ứng dụng kỹ thuật này, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch trong tình trạng sốc mất máu nặng khi mà các biện pháp điều trị nội soi và nội khoa không đạt hiệu quả.

7 nhóm người có nguy cơ cao bị xơ gan

Bất cứ ai cũng đều có thể bị xơ gan. Tuy nhiên, các đối tượng sau có khả năng mắc bệnh cao hơn:

- Người nghiện rượu.

- Người bị viêm gan siêu vi.

- Người mắc bệnh tiểu đường.

- Người béo phì.

- Người tiêm chích ma túy, sử dụng chung bơm kim tiêm.

- Người có tiền sử mắc các bệnh về gan.

- Quan hệ tình dục không an toàn.

Người đàn ông 34 tuổi ở Hà Nội bị xơ gan thừa nhận 1 sai lầm khi điều trị viêm gan B nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Bệnh nhân bị xơ gan thừa nhận đã tự ý bỏ thuốc điều trị viêm gan B suốt 2 năm nay và không thực hiện tái khám định kỳ.


Top