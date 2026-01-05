Người đàn ông 63 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì xơ gan, bác sĩ chỉ rõ 7 nhóm người này cần cảnh giác
GĐXH - Người bệnh có tiền sử xơ gan nhiều năm, từng nhiều lần nôn ra máu, đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau.
Người bệnh L.T.T.D., 63 tuổi, ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào viện với triệu chứng nôn ra máu đỏ tươi và đi ngoài phân đen, kèm bụng chướng dịch mức độ nhiều gây tụt huyết áp do mất máu nhiều…
Người bệnh có tiền sử xơ gan nhiều năm, từng nhiều lần nôn ra máu, đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau. Trước đó, người bệnh đã được nội soi thắt các búi giãn tĩnh mạch thực quản nhiều lần. Trong đợt này, người bệnh nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với các triệu chứng tái phát tương tự và được chỉ định nội soi thắt vòng cao su các búi giãn tĩnh mạch thực quản.
Tuy nhiên, do tình trạng giãn tĩnh mạch thực quản nhiều và kích thước lớn nên người bệnh được đánh giá có nguy cơ chảy máu tái phát rất cao. Cùng với đó, người bệnh có tình trạng chướng bụng nhiều do dịch tự do trong ổ bụng.
Sau khi được điều trị tích cực ban đầu, người bệnh được các bác sĩ chuyên khoa Điện quang can thiệp hội chẩn và thăm khám, xác định tình trạng bệnh có thể diễn biến tái phát chảy máu bất cứ lúc nào và có thể đe dọa tính mạng.
Người bệnh đã được Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Lục, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp – chuyên gia hàng đầu về thực hiện các kỹ thuật can thiệp điều trị các biến chứng của xơ gan – tư vấn thực hiện kỹ thuật TIPS (can thiệp tạo luồng thông cửa chủ trong gan) kết hợp với can thiệp nút các búi giãn tĩnh mạch thực quản để dự phòng chảy máu tái phát.
Ekip của Tiến sĩ Trần Quang Lục đã can thiệp cho người bệnh bằng kỹ thuật TIPS với sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA và các trang thiết bị hiện đại. Toàn bộ quy trình kỹ thuật được thực hiện trong lòng mạch máu với một vết chọc rất nhỏ tạo đường vào ở tĩnh mạch cổ.
Sau khoảng 1 giờ can thiệp, các bác sĩ đã đặt một stent phủ vào trong gan, làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa và nút tắc hoàn toàn các búi giãn tĩnh mạch thực quản. Sau 2 ngày theo dõi, người bệnh đã hoàn toàn ổn định, đi ngoài phân vàng, tình trạng chướng bụng giảm đáng kể, các xét nghiệm cải thiện tốt và được ra viện điều trị theo phác đồ tại nhà.
Theo chia sẻ của Tiến sĩ Trần Quang Lục, kỹ thuật TIPS cùng nhiều kỹ thuật khác trong điều trị và dự phòng chảy máu tiêu hóa, điều trị cổ trướng do xơ gan…
Qua thực tiễn điều trị, hàng trăm người bệnh đã được can thiệp thành công, giúp giảm tỷ lệ chảy máu tái phát, giảm số lần đi viện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, nhờ ứng dụng kỹ thuật này, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch trong tình trạng sốc mất máu nặng khi mà các biện pháp điều trị nội soi và nội khoa không đạt hiệu quả.
7 nhóm người có nguy cơ cao bị xơ gan
Bất cứ ai cũng đều có thể bị xơ gan. Tuy nhiên, các đối tượng sau có khả năng mắc bệnh cao hơn:
- Người nghiện rượu.
- Người bị viêm gan siêu vi.
- Người mắc bệnh tiểu đường.
- Người béo phì.
- Người tiêm chích ma túy, sử dụng chung bơm kim tiêm.
- Người có tiền sử mắc các bệnh về gan.
- Quan hệ tình dục không an toàn.
'Nửa thân dưới' có 4 dấu hiệu này, coi chừng tuổi thọ bị rút ngắn: Đàn ông tuổi 50 nhất định phải kiểm tra ngay!Sống khỏe - 20 phút trước
GĐXH - Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng có giai đoạn "mãn dục" đầy biến động. Hãy quan sát 4 dấu hiệu ở nửa thân dưới để biết sức khỏe của bạn đang ở cấp độ nào.
5 loại dầu 'vàng' cho sức khỏe: Dùng đúng cách vừa tốt tim mạch, vừa không lo đầy bụngSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Không phải loại dầu ăn nào cũng giống nhau. Có những loại dầu nếu dùng đúng cách sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, hỗ trợ tim mạch và giảm cảm giác đầy bụng sau ăn. Dưới đây là 5 loại dầu được chuyên gia khuyến nghị cùng cách chế biến đơn giản, dễ áp dụng trong bữa ăn hằng ngày.
Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịchY tế - 3 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim cho người bệnh bị ngưng tim.
Ăn cá rất tốt nhưng 4 loại cá người Việt nên hạn chế để ngăn ngừa tế bào ung thưSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Cá là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng cần tránh lạm dụng các loại cá giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh, giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư và duy trì sức khỏe lâu dài.
Ngồi đâu cũng ngủ được: Đừng mừng vội khi cơ thể xuất hiện tình trạng nàySống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều người ngưỡng mộ khả năng "ngủ quên trời đất" ngay khi chạm gối hoặc ngồi đâu cũng ngủ được, nhưng y khoa cảnh báo: "ngủ giây lát" có thể là dấu hiệu cơ thể đang kiệt sức hoặc mắc bệnh lý tiềm ẩn.
3 cách giảm cân 'thần tốc' bằng củ cải trắng mà không lo thiếu chấtSống khỏe - 9 giờ trước
Củ cải trắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ cơ chế chuyển hóa mỡ thừa thông minh. Tìm hiểu cách sử dụng 'nhân sâm trắng' để cải thiện vóc dáng khoa học mà vẫn đảm bảo nguồn năng lượng cho cơ thể.
Người phụ nữ bị suy thận cấp vì nguyên nhân nhiều người Việt gặp phải, lặp lại mỗi ngày mà không biếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nóng và tê khắp người, bàn chân sưng, người phụ nữ được chẩn đoán mắc chứng tiêu cơ vân và suy thận cấp.
Người đàn ông 71 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng vì lý do chủ quan nàyY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện E vừa vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người bệnh nam (71 tuổi, ở Ninh Bình) bị vỡ túi phình động mạch chủ bụng trong tình trạng sốc mất máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Tế bào ung thư khởi phát từ đâu? Người Việt cần chủ động hơn để phòng bệnhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới kính hiển vi, có thể nhận diện tế bào ung thư nhờ nhiều đặc điểm mô học bất thường như nhân tế bào to, hình dạng không đều, cấu trúc nhiễm sắc thể biến đổi và nhân con phì đại.
Người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng đột quỵ vì liên tục uống 1 loại nước vạn người mêSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông rất tự hào về sức khỏe tốt và cường tráng của mình, nhưng không hề có dấu hiệu báo trước, đột ngột bị đột quỵ.
Người phụ nữ bị suy thận cấp vì nguyên nhân nhiều người Việt gặp phải, lặp lại mỗi ngày mà không biếtSống khỏe
GĐXH - Nóng và tê khắp người, bàn chân sưng, người phụ nữ được chẩn đoán mắc chứng tiêu cơ vân và suy thận cấp.