Người đàn ông 64 tuổi dừng tim, đột quỵ khi chơi thể thao: Làm gì để ngừa đột quỵ khi vận động?
GĐXH - Nhờ được cấp cứu kịp thời, người đàn ông đột quỵ, ngừng tuần hoàn khi đang chơi bóng chuyền tại Nghệ An đã qua cơn nguy kịch.
Cứu sống người đột quỵ, ngừng tuần hoàn khi đang chơi thể thao
Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người dân và bác sĩ cùng phối hợp cấp cứu một trường hợp đột quỵ trên sân bóng chuyền, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.
Theo nội dung video, trong lúc một nhóm người đang chơi bóng chuyền, một người đàn ông bất ngờ đổ gục xuống sân. Ngay lập tức, một người đàn ông đang bế con gần đó chạy tới thực hiện ép tim, hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân.
Sự việc xảy ra vào chiều 17-3 tại khối 2, phường Quán Bàu (cũ), nay là phường Vinh Hưng, Nghệ An.
Chia sẻ với PV Báo Tuổi trẻ, bác sĩ Nguyễn Cao Việt (32 tuổi, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh) cho biết, khoảng hơn 17h30 cùng ngày, khi đang trên đường về nhà, anh nghe thấy tiếng tri hô có người bị đột quỵ nên lập tức chạy ra hỗ trợ.
Tại hiện trường, bác sĩ Trần Văn Biên – Phó giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh – đang tiến hành ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân.
“Thời điểm đó, bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn. Chúng tôi thay nhau ép tim liên tục trong khoảng 7-8 phút thì nạn nhân mới có mạch trở lại”, bác sĩ Việt cho biết.
Sau khi tim đập trở lại, bệnh nhân được nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu.
Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi vận động
Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.
Sự việc nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng dành cho phản ứng nhanh và kỹ năng cấp cứu của các bác sĩ, góp phần cứu sống bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.
Các chuyên gia cho biết, đột quỵ có thể xảy ra đột ngột, kể cả khi đang vận động. Việc nhận biết sớm và sơ cứu đúng cách, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực trong trường hợp ngừng tuần hoàn, đóng vai trò quyết định đến cơ hội sống của người bệnh.
Người dân được khuyến cáo nên trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để có thể hỗ trợ kịp thời khi gặp các tình huống khẩn cấp, giúp tăng khả năng cứu sống nạn nhân trước khi được đưa đến cơ sở y tế.
Ai có nguy cơ bị đột quỵ khi chơi thể thao?
Theo các chuyên gia y tế, tình trạng đột quỵ khi chơi thể thao chủ yếu do người bệnh có vấn đề về huyết áp, bệnh lý tim mạch, hoạt động quá sức khiến bệnh lý tái phát và dẫn đến đột quỵ.
Khi chơi thể thao cường độ mạnh, nhịp tim thay đổi, đập nhanh hơn, nếu không kiểm soát tốt sẽ khiến huyết áp tăng nhanh, xuất hiện các cơn thiếu máu lên não. Có thể sau vài phút người bệnh sẽ trở lại trạng thái bình thường nhưng đây chính là dấu hiệu dự báo cơn đột quỵ nguy hiểm sắp xảy ra.
Thực tế, khoảng 80% các trường hợp đột quỵ khi chơi thể thao là người có bệnh lý tim mạch từ trước. Nhiều người đã biết trước bệnh nhưng chủ quan nghĩ là nhẹ, song cũng có người có bệnh lý nhưng chưa phát hiện vì không đi khám hoặc khám nhưng không đúng chuyên khoa, không được phát hiện.
Làm gì để phòng ngừa đột quỵ khi chơi thể thao?
Đột quỵ trước đây thường xảy ra với người cao tuổi và người trung niên, người từ 50 tuổi trở lên, gần đây tỷ lệ đột quỵ gia tăng ở cả người trẻ.
Có nhiều nguyên nhân như dị dạng mạch máu não, bệnh lý mãn tính không lây (tăng huyết áp, tiểu đường), thói quen về sinh hoạt, ăn uống, vận động có thể tăng nguy cơ đột quỵ như hút thuốc lá, ăn uống thiếu lành mạnh; thói quen ít vận động, di chuyển đi lại.
Để ngăn ngừa đột quỵ não, người bệnh nên kiểm soát tốt các bệnh lý nền, nhất là tăng huyết áp. Cần thay đổi chế độ ăn uống để kiểm soát huyết áp như hạn chế muối hoặc natri, bia rượu, thuốc lá, cà phê, trà, nước ngọt, chất béo bão hòa. Tăng cường rau củ quả, vận động thường xuyên.
Với các yếu tố nguy cơ không thể tự nhận biết như dị dạng mạch máu não, phình mạch máu não, u não, mọi người nên khám sức khỏe định kỳ, chủ động tầm soát đột quỵ. Các chỉ định như chụp CT, MRI sọ não, chụp mạch máu DSA có thể phát hiện sớm các bất thường ở não, từ đó can thiệp kịp thời.
