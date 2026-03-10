Đang điều trị cao huyết áp mà vẫn dùng 4 thứ này: Bạn đang 'đùa giỡn' với tính mạng của chính mình!
GĐXH - Nhiều bệnh nhân cao huyết áp lầm tưởng rằng chỉ cần uống thuốc đều đặn là có thể "ăn cả thế giới". Tuy nhiên, thực tế có những loại thực phẩm là "kẻ thù không đội trời chung" với thuốc hạ áp.
Sự kết hợp sai lầm này không chỉ làm mất tác dụng của thuốc mà còn đẩy người bệnh cao huyết áp vào nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào.
4 thực phẩm làm mất tác dụng của thuốc điều trị cao huyết áp
1. Rượu bia: "Kẻ sát nhân" khiến huyết áp nhảy tàu lượn
Nhiều người dù uống thuốc đều đặn nhưng chỉ cần một bữa nhậu quá chén là nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim cấp. Rượu bia làm giãn mạch lúc đầu khiến huyết áp tụt nhanh, nhưng khi hết cơn say, mạch máu lại co thắt đột ngột làm huyết áp tăng vọt như "tàu lượn siêu tốc". Sự lên xuống thất thường này khiến thành mạch vốn đã yếu dễ dàng bị nứt vỡ hoặc tắc nghẽn.
Hơn nữa, rượu và thuốc hạ áp đều chuyển hóa qua gan. Khi gan quá tải, nồng độ thuốc trong máu tăng cao bất thường, dễ gây tụt huyết áp quá mức dẫn đến ngất xỉu, tử vong.
2. Trái bưởi: Cú lừa ngọt ngào
Đây là điều ít người biết. Trong bưởi có chứa chất Furanocoumarin, chất này gây ức chế loại enzyme chịu trách nhiệm phân giải thuốc ở gan. Khi enzyme này bị "khóa", thuốc hạ áp không được chuyển hóa bình thường, nồng độ thuốc trong máu có thể tăng vọt gấp 3-5 lần. Việc uống 1 viên thuốc lúc này có tác dụng tương đương với uống 3-5 viên cùng lúc, khiến huyết áp tụt sâu, gây hoa mắt, chóng mặt và đau thắt ngực.
Lưu ý: Tác động này có thể kéo dài vài ngày sau khi ăn. Vì vậy, người dùng thuốc hạ áp nên tránh xa bưởi và các sản phẩm từ bưởi.
3. Thực phẩm nhiều muối: "Kẻ phá bĩnh" âm thầm
Muối (Natri clorua) có đặc tính giữ nước trong mạch máu. Lượng chất lỏng càng nhiều, áp lực lên thành mạch càng lớn. Việc ăn mặn (dưa muối, thịt xông khói, mì tôm...) giống như bạn vừa tháo nút xả nước (uống thuốc) vừa tiếp tục xả vòi vào bồn (ăn muối). Huyết áp sẽ không bao giờ ổn định được.
Về lâu dài, chế độ ăn nhiều muối làm xơ cứng thành mạch, biến mạch máu thành những "ống cao su lão hóa" dễ giòn gãy, làm tăng gấp bội nguy cơ nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.
4. Trà đặc và cà phê đậm đặc: Chất kích thích đối nghịch
Caffeine nồng độ cao trong trà và cà phê đặc kích thích tim đập nhanh và mạnh hơn, đồng thời làm co mạch máu, đẩy huyết áp lên cao. Điều này trực tiếp triệt tiêu tác dụng của các loại thuốc hạ áp (đặc biệt là nhóm thuốc chẹn beta vốn có nhiệm vụ làm chậm nhịp tim).
Bạn có thể uống trà nhạt hoặc một tách cà phê loãng, nhưng tuyệt đối không nên dùng loại đặc nếu không muốn thuốc hạ áp trở nên vô tác dụng.
3 nguyên tắc "vàng" để sống chung với cao huyết áp
Tuyệt đối không tự ý dừng thuốc: Huyết áp bình thường là nhờ thuốc đang phát huy tác dụng. Dừng thuốc đột ngột sẽ khiến huyết áp bùng phát dữ dội hơn, gây nguy hiểm tính mạng.
Thực phẩm chức năng không phải là thuốc: Các loại dầu cá, nattokinase chỉ là hỗ trợ, không thể thay thế phác đồ điều trị của bác sĩ.
Hạ áp cần lộ trình: Đừng nôn nóng muốn huyết áp giảm ngay lập tức. Việc tụt huyết áp quá nhanh có thể gây thiếu máu não, đặc biệt nguy hiểm với người già vì dễ gây té ngã.
Điều trị cao huyết áp là cuộc chiến trường kỳ, cần sự phối hợp giữa thuốc và lối sống kỷ luật. Thông tin trong bài mang tính tham khảo, hãy đến ngay cơ sở y tế khi trong người khó chịu hoặc gặp những biến chứng trong quá trình uống thuốc điều trị.
Không ít người cho rằng chỉ đồ ngọt mới làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, nhiều thực phẩm gần như không có vị ngọt vẫn có thể khiến đường trong máu tăng nhanh nếu ăn không đúng cách.
Kết quả xét nghiệm bước đầu vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) cho thấy 54,9% mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.
