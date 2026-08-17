Người đàn ông 62 tuổi suy thận cấp vì chủ quan với dấu hiệu này

Người đàn ông suy thận cấp vì chủ quan với sỏi không đau

Phát hiện sỏi niệu quản nhưng không đau, ông Ngọc, 62 tuổi, không thăm khám suốt một năm. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng mặt và chân tay phù nề, mệt mỏi, rối loạn ý thức.

ThS.BS.CKII Phạm Thanh Trúc, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết kết quả xét nghiệm ghi nhận độ lọc cầu thận (eGFR) giảm dưới 15 ml/phút/1,73m². Siêu âm cho thấy cả hai thận ứ nước độ 3, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy thận cấp.

Kết quả chụp CT cho thấy ông Ngọc có sỏi thận hai bên, sỏi niệu quản bên trái kích thước 3 cm gây bít tắc, làm biến dạng đường niệu quản hình chữ Z và nhiều sỏi niệu quản bên phải, kèm một viên sỏi ở khúc nối bể thận. Tình trạng này khiến dòng nước tiểu từ thận xuống bàng quang bị tắc nghẽn hoàn toàn, dẫn đến suy thận cấp và nhiễm trùng.

Các bác sĩ can thiệp tán sỏi bằng ống mềm cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Vì sao bác sĩ không tán sỏi ngay để ngừa suy thận?

Theo bác sĩ Trúc, nếu tiến hành tán sỏi ngay lúc này, vi khuẩn và độc tố có thể xâm nhập ồ ạt vào máu qua các tổn thương niêm mạc, dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nguy hiểm tính mạng.

Do đó, êkíp quyết định đặt ống JJ để dẫn lưu nước tiểu trước thay vì tán sỏi ngay. Phương pháp này giúp giảm áp lực, ổn định tình trạng nhiễm trùng và suy thận cấp, tạo điều kiện an toàn hơn để can thiệp tán sỏi ở giai đoạn sau.

Sau một tuần đặt ống JJ, các chỉ số xét nghiệm máu và nước tiểu ổn định, êkíp bắt đầu tán sỏi niệu quản hai bên và sỏi thận cho người bệnh. Bác sĩ Trúc sử dụng ống soi mềm để tán sỏi thận và sỏi niệu quản hai bên, lấy sạch sỏi trong một lần.

Để tối ưu hiệu quả phẫu thuật, êkíp sử dụng hệ thống C-arm nhằm định vị chính xác vị trí sỏi, đồng thời kiểm tra tình trạng sạch sỏi ngay sau thủ thuật.

“So với mổ mở, phương pháp này ít xâm lấn, bảo tồn tối đa mô lành, giảm thiểu mất máu và giảm đau sau mổ cho người bệnh”, bác sĩ Trúc nhấn mạnh.

Chức năng thận phục hồi sau khi lấy sạch sỏi

Hậu phẫu, sức khỏe ông Ngọc ổn định, chức năng thận được phục hồi, độ lọc cầu thận về mức bình thường 85 ml/phút/1,73m². Các triệu chứng phù nề, mệt mỏi chấm dứt, người bệnh được xuất viện sau một ngày.

Bác sĩ hướng dẫn ông Ngọc tái khám định kỳ để rút hai ống JJ. Kết quả phân tích thành phần sỏi sau đó ghi nhận sỏi Apatit Cacbonat và Canxi Oxalat Monohydrat.

Bác sĩ lưu ý người bệnh cần uống nhiều nước, hạn chế ăn đạm và oxalat (củ cải, socola, các loại hạt…), dùng thuốc kiểm soát pH nước tiểu, chống nhiễm trùng kết hợp thay đổi thói quen sinh hoạt phù hợp để phòng ngừa sỏi tái phát. Do có cơ địa dễ tạo sỏi, ông Ngọc cần kiểm tra định kỳ để kịp thời can thiệp nếu phát hiện sỏi mới hình thành.

Ngừa suy thận: Cảnh giác khi phát hiện sỏi đường tiết niệu

Bác sĩ Trúc khuyến cáo mọi người nên chủ động khám sức khỏe tổng quát và siêu âm bụng định kỳ để phát hiện sớm sỏi đường tiết niệu ngay cả khi chưa có triệu chứng. Khi phát hiện sỏi, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự ý sử dụng các bài thuốc dân gian, mẹo truyền miệng để điều trị tại nhà, tránh khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Bên cạnh đó, tự ý can thiệp sai cách có thể khiến viên sỏi di chuyển lệch vị trí, làm tổn thương niêm mạc, gây chảy máu hoặc tạo ổ nhiễm trùng lan rộng, khiến quá trình điều trị trở nên khó khăn và tốn kém.