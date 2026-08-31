Người phụ nữ kiên trì giảm 6 kg sau xuất huyết não, quyết tâm tránh tái đột quỵ

Đột quỵ xuất huyết não sau cơn đau đầu dữ dội

Nửa năm trước, bà Đào đang ở nhà thì đột ngột đau đầu dữ dội, chóng mặt, tê bì nửa người bên trái, nói ngọng, lú lẫn nhẹ và nhìn mờ. Người nhà nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu, kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bà bị xuất huyết não.

Bà được điều trị cấp cứu nhằm kiểm soát tình trạng chảy máu, hạn chế nguy cơ khối máu tụ lan rộng và chảy máu tái phát. Sau hơn một tuần điều trị, các triệu chứng dần cải thiện, tuy nhiên bà vẫn còn liệt nhẹ nửa người.

Bác sĩ điều trị khuyến cáo bà kiểm soát huyết áp và giảm cân để giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ tái phát. Theo lời khuyên, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Hưng – quận 7 cũ) để được khám và đánh giá toàn diện tình trạng cân nặng.

Bác sĩ kiểm tra các chỉ số cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Béo phì có thể liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ của đột quỵ.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường, trực tiếp thăm khám và tư vấn cho bà Đào. Bà cao 1,49 m, nặng 72 kg, chỉ số BMI 32,4, thuộc mức béo phì độ 2; mỡ nội tạng cao gần gấp đôi ngưỡng an toàn.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bà còn tăng men gan, tăng lipid máu hỗn hợp, tiền tiểu đường trên nền tăng huyết áp. Đây đều là những vấn đề cần được kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch và chuyển hóa.

Theo bác sĩ Hoàng, béo phì có thể liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Lượng mỡ dư thừa thường đi kèm rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và các bất thường khác, từ đó làm tăng gánh nặng lên hệ tim mạch và mạch máu.

Ở người có tiền sử đột quỵ, việc kiểm soát đồng thời cân nặng, huyết áp, đường huyết và mỡ máu có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các biến cố tiếp theo. Với bà Đào, bác sĩ xác định giảm cân là một trong những mục tiêu cần ưu tiên để cải thiện sức khỏe tổng thể và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

"Chỉ cần giảm 10%-15% trọng lượng cơ thể, nguy cơ bệnh tật như huyết áp, tai biến, rối loạn lipid máu của người bệnh sẽ giảm đáng kể", bác sĩ Hoàng nói.

Quyết tâm giảm 6 kg, ngăn ngừa đột quỵ tái phát

Bà Đào được tư vấn liệu trình giảm cân phù hợp với tình trạng sức khỏe. Bên cạnh điều trị theo chỉ định, chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn bà điều chỉnh chế độ ăn và kết hợp vận động hằng ngày.

Bà chú trọng bổ sung chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và các nguồn protein như cá, thịt gà bỏ da, đậu, sữa không béo; đồng thời hạn chế những thực phẩm chứa nhiều chất béo, natri và cholesterol.

Mỗi ngày, bà tham gia tập thái cực quyền cùng tổ hưu trí trong khu phố. Sau hai tháng, bà giảm được 6 kg, từ 72 kg xuống còn 66 kg, đồng thời duy trì điều trị và tập luyện với mục tiêu tiếp tục giảm cân về mức dưới 60 kg.

Không chủ quan dù cân nặng đã cải thiện, bà vẫn tái khám định kỳ để theo dõi cân nặng, huyết áp và đường huyết, đồng thời kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác.

Theo các bác sĩ, sau khi từng bị đột quỵ, người bệnh cần duy trì việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ lâu dài, không nên chỉ tập trung vào cân nặng. Kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, dùng thuốc đúng chỉ định, duy trì vận động phù hợp và tái khám định kỳ là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ đột quỵ tái phát.