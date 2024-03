Người đàn ông bị bắt ngay trước cổng trại giam, khi vừa được trả tự do

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên thi hành quyết định bắt bị can, tạm giam đối với Huang LinZhong (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Huang LinZhong bị bắt khi vừa nhận quyết định trả tự do vào ngày 8/3, tại trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an, đóng ở tỉnh Vĩnh Phúc) sau khi chấp hành xong bản án phạt tù 9 tháng về tội Trộm cắp tài sản do bị cáo gây ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 7/6/2023.

Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam Huang LinZhong khi đối tượng này vừa được trả tự do (Ảnh: Thế Minh).

Theo điều tra, ngày 17/5/2023, Huang LinZhong nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, đến TPHCM mua xe máy.

Hơn nửa tháng sau, Huang LinZhong đi đến tỉnh Phú Yên, do không có tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Trưa ngày 4/6/2023, Huang LinZhong đến cửa hàng trang sức PNJ Chi nhánh Phú Yên giả vờ hỏi mua trang sức, yêu cầu nhân viên bán hàng lấy 5 sợi dây chuyền để xem.

Lợi dụng lúc các nhân viên không để ý, Huang LinZhong lén lút lấy một sợi dây chuyền vàng trị giá gần 44 triệu đồng bỏ vào túi quần rồi đưa trả số vàng còn lại cho nhân viên. Sau đó, Huang LinZhong lên xe bỏ đi.

Nhân viên cửa hàng PNJ phát hiện mất sợi dây chuyền vàng. Kiểm tra camera an ninh thấy Huang LinZhong lấy trộm nên báo cho cơ quan chức năng.

Trên đường trốn chạy, Huang LinZhong bán sợi dây chuyền trộm được cho một cửa hàng kinh doanh vàng với giá 16 triệu đồng.

Trong khi cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang tìm Huang LinZhong để xử lý, vào ngày 7/6/2023, Huang LinZhong tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp trang sức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau đó, đối tượng này bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ, Tòa án nhân dân tỉnh này tuyên phạt Huang LinZhong 9 tháng tù (là bản án đối tượng này vừa chấp hành xong).

Do Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phạt tù Huang LinZhong nên cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên chờ đối tượng chấp hành xong án phạt mới tiếp tục bắt giữ để xử lý hành vi trộm cắp vàng xảy ra vào ngày 4/6/2023 tại Phú Yên.