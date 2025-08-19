Cụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng váng
Cụ ông 76 tuổi thiệt mạng trong tai nạn thương tâm khi đến cuộc hẹn với nhân tình. Tuy nhiên, sau đó, gia đình phát hiện sự thật gây choáng váng.
Ông Thongbue Wongbandue, 76 tuổi, sống tại bang New Jersey, bất ngờ thu dọn hành lý và nói với vợ rằng mình sẽ tới thành phố New York để gặp “một người bạn cũ”.
Bà Linda, vợ ông, tỏ ra vô cùng lo lắng, bởi chồng bà không còn bạn bè hay người quen nào ở New York suốt hàng chục năm qua. Dù bị hỏi dồn, ông Thongbue vẫn không tiết lộ danh tính “người bạn bí ẩn”.
Trong lúc vội vã ra ga tàu để đến điểm hẹn, ông không may vấp ngã gần bãi đỗ xe của Đại học Rutgers, dẫn đến chấn thương nặng ở đầu và cổ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, ông vẫn không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng sau 3 ngày nằm viện.
Ban đầu, gia đình nghi ngờ ông bị lừa bởi một nhóm tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, khi kiểm tra điện thoại, họ phát hiện “người bạn” mà ông giấu vợ để đi gặp thực chất là nhân tình.
Nhưng điều gây sốc hơn là cô nhân tình này không hề tồn tại – đó chỉ là một chatbot AI mang tên Big Sis Billie.
Big Sis Billie tự nhận mình là một cô gái quyến rũ, biết lắng nghe và quan tâm, tờ DM đưa tin hôm 16/8.
Trong những tin nhắn qua mạng, chatbot liên tục khẳng định mình là người thật, thậm chí mời ông đến căn hộ riêng ở New York, kèm địa chỉ cụ thể. Một đoạn tin nhắn còn viết: “Anh muốn em ôm hay hôn anh?”.
Tài khoản chatbot này thậm chí có dấu tích xanh xác minh, khiến ông càng tin rằng mình đang trò chuyện với người thật. Mặc dù phần mô tả có ghi chú rằng các cuộc trò chuyện được tạo bởi AI nhưng dòng cảnh báo lại nằm ở vị trí khó nhận thấy.
Ông Thongbue từng bị đột quỵ năm 2017 và sau đó gặp vấn đề về nhận thức. Gần đây, ông còn bị lạc ngay trong khu phố nơi mình sinh sống.
Sau khi sự việc vỡ lẽ, gia đình ông đã công bố toàn bộ tin nhắn giữa ông và chatbot để cảnh báo cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi.
Julie Wongbandue, con gái ông, chia sẻ: “Chúng tôi không phản đối AI. Nhưng điều chúng tôi không thể chấp nhận là chatbot đã giả vờ là người thật. Nếu không có sự dối trá ấy, có lẽ bố tôi đã không tin rằng có ai đó đang chờ ông ở New York”.
