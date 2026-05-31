Người đàn ông đang khỏe mạnh phát hiện ung thư thực quản, thừa nhận 2 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
GĐXH - Khai thác bệnh sử của người bệnh tiền ung thư thực quản cho thấy ông có tiền sử hút thuốc lá khoảng 20 bao/năm, thỉnh thoảng uống bia rượu...
Phát hiện tổn thương tiền ung thư thực quản mặc dù không triệu chứng
Ông N.Q.K. (66 tuổi, quê Ninh Bình) phát hiện tiền ung thư thực quản trong lần đi khám sức khỏe định kỳ cho biết: Thời điểm đến khám, ông hoàn toàn khỏe mạnh, không có các triệu chứng thường gặp của bệnh lý thực quản như nuốt vướng, nuốt nghẹn, đau ngực hay khó thở.
Tại phòng khám Medlatec, người bệnh cho biết ông có tiền sử hút thuốc lá khoảng 20 bao/năm, thỉnh thoảng uống bia rượu. Gia đình chưa ghi nhận người mắc ung thư đường tiêu hóa.
Qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng và chụp cắt lớp vi tính phổi, các kết quả đều chưa phát hiện bất thường. Tuy nhiên, khi nội soi tiêu hóa, bác sĩ phát hiện tại thực quản có một tổn thương dạng phẳng kích thước khoảng 1cm, nằm cách cung răng trên 27cm.
Đặc biệt, hình ảnh nội soi NBI phóng đại cho thấy cấu trúc quai mạch nội nhú IPCL biến đổi type B1. Kỹ thuật nhuộm Lugol cũng ghi nhận vùng tổn thương không bắt màu một phần - dấu hiệu nghi ngờ tổn thương tiền ung thư thực quản.
Bác sĩ tiến hành sinh thiết để làm giải phẫu bệnh. Kết quả xác định người bệnh bị loạn sản biểu mô vảy độ thấp - một dạng tổn thương tiền ung thư thực quản.
Sau đó, bệnh nhân được chỉ định cắt bỏ tổn thương bằng phương pháp ESD nhằm loại bỏ nguy cơ tiến triển thành ung thư thực quản trong tương lai.
Ung thư thực quản nguy hiểm vì dễ bị bỏ sót ở giai đoạn đầu
Theo ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa của bệnh viện, ung thư thực quản là bệnh lý ác tính xuất phát từ lớp biểu mô thực quản, gồm hai thể chính là ung thư biểu mô vảy và ung thư biểu mô tuyến.
Đây là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa nguy hiểm do thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn sớm nhưng tiên lượng xấu nếu phát hiện muộn.
Bác sĩ Thành cho biết nguy cơ mắc ung thư thực quản tăng dần theo tuổi, trong đó khoảng 85% trường hợp được phát hiện ở người trên 55 tuổi. Nam giới có nguy cơ mắc bệnh cao gấp khoảng 3 lần nữ giới.
Ngoài tuổi tác, nhiều yếu tố nguy cơ khác cũng được ghi nhận như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, béo phì gây trào ngược dạ dày - thực quản kéo dài, Barrett thực quản, co thắt tâm vị hoặc chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, thường xuyên sử dụng đồ ăn quá nóng, thực phẩm chứa nitrosamine.
Ai cần tầm soát sớm ung thư thực quản?
Theo các chuyên gia tiêu hóa, ở giai đoạn đầu, ung thư thực quản thường gần như không có biểu hiện rõ ràng. Người bệnh chỉ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như nuốt vướng, nuốt nghẹn, đau tức ngực, khàn tiếng hoặc sụt cân khi bệnh đã tiến triển.
Vì vậy, nội soi tiêu hóa định kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư thực quản cũng như ung thư thực quản giai đoạn đầu.
ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành cho biết thêm, trường hợp của ông N.Q.K là ví dụ điển hình cho thấy ung thư thực quản có thể được phát hiện từ rất sớm nếu người dân chủ động tầm soát bằng các kỹ thuật nội soi hiện đại.
Các chuyên gia khuyến cáo người trên 50 tuổi, người hút thuốc lá lâu năm, uống rượu bia thường xuyên hoặc có bệnh lý trào ngược dạ dày - thực quản nên nội soi tiêu hóa định kỳ để phát hiện sớm ung thư thực quản và các tổn thương tiền ung thư.
