Tạm giam mẹ và cha dượng trong vụ bạo hành bé trai 2 tuổi
Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình sau vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, dẫn đến hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, cẳng tay phải và nhiều vết thương ở vùng đầu.
Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ TPHCM) và Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) để điều tra về hành vi " Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".
Hai bị can được xác định đã nhiều lần bạo hành cháu N.G.K. (SN 2024, con ruột của Trúc), khiến bé bị đa chấn thương nghiêm trọng.
Trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ đánh đập con nhỏ tại căn nhà thuê ở ấp Phú Lâm.
Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu K. trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ và phản ứng chậm. Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) điều trị.
Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhi bị đa chấn thương với hàng loạt tổn thương nghiêm trọng gồm: Chấn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, cẳng tay phải cùng nhiều vết thương vùng đầu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Trúc và Danh Chơn sống chung như vợ chồng và nhiều lần dùng cây tre đánh cháu K. Riêng trong ngày 2/5, bé bị đánh liên tiếp vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện cháu bé chảy máu, cả hai vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.
Cơ quan chức năng nhận định cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bé N.G.K. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, suy hô hấp và sốc.
Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt "mô hình một cửa" - mô hình phối hợp liên ngành dành cho trẻ bị bạo hành, xâm hại đang được ngành y tế TPHCM triển khai. Theo đó, ngoài công tác cấp cứu và điều trị, bệnh viện đồng thời kết nối các lực lượng công tác xã hội, tâm lý, bảo vệ trẻ em, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhằm bảo vệ toàn diện cho trẻ.
Những ngày qua, các y bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện thay phiên chăm sóc bé vào ban ngày. Ban đêm, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội TPHCM túc trực, chơi cùng để giúp bé ổn định tinh thần sau sang chấn.
Sau gần một tuần điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Nguy cơ mất máu hiện được kiểm soát, các chỉ số chức năng gan, thận và tụy đang dần trở về bình thường.
