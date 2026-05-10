Người đàn ông chuyển khoản thành công 350 triệu đồng qua Agribank rồi trình báo công an
Do sơ suất, anh H đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350 triệu đồng. Đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.
Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngày 07/5/2026 Công an xã Bình Lư đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin việc một người dân trên địa bàn chuyển khoản nhầm số tiền 350.000.000 (Ba trăm năm mươi triệu đồng).
Cụ thể, vào khoảng 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2026, Công an xã Bình Lư tiếp nhận thông tin trình báo của anh Vũ Viết Hoàng, sinh năm 1979, thường trú tại bản Tiên Bình, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu về việc vào lúc 20 giờ 17 phút, ngày 06/05/2026 anh Hoàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng Agribank. Tuy nhiên do sơ suất anh đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Bình Lư đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng liên quan để xác minh, truy xuất tài khoản đích đã nhận tiền gửi nhầm.
Quá trình xác minh, xác định chủ tài khoản nhận được số tiền trên là chị Chang Thị Cu, sinh năm 1998, thường trú tại bản Nậm Nàn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. Sau khi nắm được thông tin, Công an xã đã trực tiếp liên hệ để xác minh và thông báo với người được chuyển nhầm. Chị Chang Thị Cu đã nhiệt tình hợp tác với cơ quan Công an, sau đó chị cùng chồng nhanh chóng đến Công an xã Bình Lư để trao trả lại toàn bộ số tiền đã nhận chuyển nhầm.
