Từ tài khoản Facebook 'Cô bé xe ôm', lộ đường dây bán ma túy liên tỉnh

Ngày 11/5, Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp đấu tranh, bắt giữ một đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy qua không gian mạng, thu giữ 1,5kg ma túy dạng cỏ Tabaco cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Huỳnh Quang Trường và tang vật tại cơ quan công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳnh Lưu phát hiện một tài khoản Facebook có tên “Cô bé xe ôm” thường xuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.





Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Huỳnh Quang Trường (SN 2001, trú tại số 25C, đường số 10, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh).





Lực lượng công an tiến hành bắt giữ Huỳnh Quang Trường tại phòng trọ. Qua khám xét, công an thu giữ 1,5kg ma túy dạng cỏ Tabaco, 1 cân tiểu ly cùng 2 điện thoại di động.





Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Quang Trường về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.