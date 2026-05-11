Từ tài khoản Facebook 'Cô bé xe ôm', lộ đường dây bán ma túy liên tỉnh

Thứ hai, 18:22 11/05/2026 | Pháp luật
Vũ Đồng
Vũ Đồng
GĐXH - Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh sử dụng Facebook “Cô bé xe ôm” để bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn. Khám xét phòng trọ của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1,5kg ma túy dạng cỏ Tabaco.

Ngày 11/5, Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp đấu tranh, bắt giữ một đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy qua không gian mạng, thu giữ 1,5kg ma túy dạng cỏ Tabaco cùng nhiều tang vật liên quan.

Từ tài khoản Facebook ' Cô bé xe ôm ' lộ đường dây ma túy liên tỉnh năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Quang Trường và tang vật tại cơ quan công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳnh Lưu phát hiện một tài khoản Facebook có tên “Cô bé xe ôm” thường xuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.


Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Huỳnh Quang Trường (SN 2001, trú tại số 25C, đường số 10, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh).


Lực lượng công an tiến hành bắt giữ Huỳnh Quang Trường tại phòng trọ. Qua khám xét, công an thu giữ 1,5kg ma túy dạng cỏ Tabaco, 1 cân tiểu ly cùng 2 điện thoại di động.


Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Quang Trường về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bắt 6 đối tượng có quan hệ thân tộc vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

GĐXH - Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng có quan hệ thân tộc, hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông hành hung shipper chảy máu mũi sau tranh cãi khi nhận hàng ở TP.HCM được xác định là ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an xã Đại Đồng (Bắc Ninh) vừa kịp thời khống chế một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo rượu”, sử dụng dao và gậy tuýp sắt gây rối trật tự công cộng, đe dọa người dân tại khu vực đông người.

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lúc nạn nhân bị ngã xe trong đêm khuya, Lê Văn Dụng (SN 1984) đã tiếp cận, giả vờ chỉ đường rồi đưa nạn nhân về nhà riêng để thực hiện hành vi đồi bại. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Mang 5 cây gậy bi-a trị giá khoảng 126,5 triệu đồng của chủ quán đi bán và cầm cố, Trần Trọng Đức (SN 2001) bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Pháp luật - 1 ngày trước

Do sơ suất, anh H đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350 triệu đồng. Đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình sau vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, dẫn đến hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, cẳng tay phải và nhiều vết thương ở vùng đầu.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Đức Hiếu (trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã dùng khẩu súng bắn bi sắt dạng ná cao su bắn bị thương bạn mình. Lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng áp sát, tước vũ khí và khống chế đối tượng.

Pháp luật - 1 ngày trước

Tại cơ quan công an, T. khai do thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi đánh nạn nhân.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.

Pháp luật

GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

