Người đàn ông đứt dây chằng van tim hiếm gặp sau khi chơi bóng đá
GĐXH - Sau trận đá bóng cường độ cao, người đàn ông 47 tuổi xuất hiện ho ra máu, khó thở nhưng chủ quan không đi khám. Chỉ sau vài ngày, bệnh diễn tiến nặng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, suy tim do đứt toàn bộ dây chằng van tim.
Chủ quan sau va chạm khi chơi thể thao, nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Anh Hải (47 tuổi) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sau 4 ngày xuất hiện các triệu chứng bất thường.
Trước đó, trong lúc chơi đá bóng cường độ cao, anh có va chạm trên sân. Sau khi về nhà, anh cảm thấy mệt, tức ngực, khó thở nhẹ, ho có đàm lẫn máu nhưng cho rằng đây chỉ là phản ứng bình thường sau vận động nên không đi khám.
Trong 3 ngày tiếp theo, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, kèm theo sốt nhẹ. Người bệnh tự mua thuốc điều trị cảm cúm nhưng không hiệu quả. Đến ngày thứ tư, anh mệt lả, đi lại khó khăn và được đưa đi cấp cứu.
Diễn tiến nhanh chóng, suy hô hấp cấp chỉ sau 30 phút nhập viện
ThS.BS.CKII Huỳnh Hoàng Khang, Trưởng khoa Ngoại tim mạch, Trung tâm Tim mạch Can thiệp cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân chỉ khó thở mức độ vừa. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến rất nhanh.
Chỉ sau 30 phút, người bệnh rơi vào suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và thở máy. Chức năng co bóp tim (EF) giảm còn 45% (bình thường trên 50%).
Kết quả siêu âm tim cấp cứu phát hiện hở van hai lá cấp mức độ nặng do đứt dây chằng – nguyên nhân trực tiếp gây suy tim và phù phổi cấp.
Đứt dây chằng van tim – biến cố hiếm gặp nhưng nguy hiểm
Theo bác sĩ Khang, hở van hai lá xảy ra khi lá van không đóng kín, khiến máu trào ngược từ thất trái về nhĩ trái trong thì tâm thu. Ở thể cấp tính, lượng máu trào ngược tăng đột ngột làm tăng áp lực trong nhĩ trái và mao mạch phổi, gây phù phổi cấp và suy hô hấp nặng.
Cấu trúc van hai lá gồm vòng van, lá van, dây chằng và cơ trụ. Trường hợp của anh Hải, toàn bộ dây chằng lá van sau bị đứt khiến lá van mất điểm tựa, không thể đóng kín, dẫn đến hở van cấp tính nghiêm trọng.
“Đây là biến cố hiếm gặp, rất nguy hiểm. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, người bệnh có thể tử vong nhanh chóng do sốc tim hoặc suy hô hấp nặng”, ThS.BS.CKII Huỳnh Hoàng Khang nhấn mạnh.
Phẫu thuật thay van tim cứu sống người bệnh
Do tổn thương quá nặng, ê kíp không thể sửa chữa van mà buộc phải phẫu thuật thay van hai lá cơ học.
Trong ca mổ, các bác sĩ cắt bỏ van tổn thương và thay bằng van nhân tạo nhằm khôi phục chức năng tim và cải thiện huyết động. Sau 4 giờ, ca phẫu thuật hoàn tất, van hoạt động ổn định, dòng máu lưu thông hiệu quả.
Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, được rút nội khí quản sau 10 giờ. Chức năng tim trở về bình thường, không còn khó thở hay ho ra máu. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện và được chỉ định dùng thuốc kháng đông lâu dài.
Cảnh báo nguy cơ khi vận động cường độ cao
Theo bác sĩ Khang, hở van hai lá có thể do nhiều nguyên nhân như bẩm sinh, thấp tim, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, thoái hóa van, bệnh cơ tim giãn hoặc nhồi máu cơ tim. Trong đó, hở van cấp do đứt dây chằng là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, diễn tiến nhanh.
Trong khi đó, hở van mạn tính thường diễn tiến âm thầm, chỉ biểu hiện rõ khi đã có suy tim với các triệu chứng như giảm khả năng gắng sức, đau ngực, hồi hộp, khó thở, ho khan hoặc ho ra máu.
Bác sĩ khuyến cáo người trung niên không nên tập luyện quá sức. Khi vận động, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, đau ngực, tim đập nhanh hoặc không đều, choáng váng cần dừng ngay và đi khám sớm.
Những người thường xuyên chơi thể thao hoặc vận động cường độ cao nên kiểm tra tim mạch định kỳ, có thể thực hiện trắc nghiệm gắng sức để đánh giá khả năng chịu đựng của tim và phát hiện sớm các bất thường tiềm ẩn. Nếu sau khi vận động hoặc sau va chạm vùng ngực xuất hiện các dấu hiệu như ho ra máu,
Chấn thương sọ não giữa kỳ nghỉ ở Phú Quốc: 2 giờ hội chẩn giữ bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểmSống khỏe - 2 giờ trước
Chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc của một du khách TP.HCM bất ngờ trở thành cuộc chạy đua với "thời gian vàng" sau cú ngã chấn thương sọ não giữa đêm. Sự cố không chỉ cho thấy tính chất nguy hiểm của các tai nạn vùng đầu ở người cao tuổi, mà còn cho thấy ý nghĩa của việc có một hệ thống y tế đủ năng lực xử trí an tâm ngay tại các điểm đến du lịch biển đảo.
Bé gái 6 tuổi tăng huyết áp, viêm cầu thận cấp vì biến chứng viêm amidanSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Bé gái 6 tuổi nhập viện trong tình trạng mê man, được chẩn đoán viêm amidan mủ bội nhiễm gây biến chứng tăng huyết áp và viêm cầu thận cấp.
Mang cơm đi làm tưởng khỏe mạnh, nhiều người lại âm thầm 'nuôi bệnh' vì 3 thói quen nàySống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Mang cơm đi làm giúp tiết kiệm và chủ động ăn uống hơn, nhưng nếu dùng sai hộp đựng, bảo quản không đúng cách hoặc hâm nóng sơ sài, bữa trưa “healthy” của bạn có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe mỗi ngày.
Phòng say nắng, sốc nhiệt: Khuyến cáo người dân tránh ra đường khung giờ nàySống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Một trong những khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra là hạn chế ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Bí quyết sống thọ của cụ bà 110 tuổi: Không thuốc bổ đắt tiền, chỉ giữ thói quen khiến nhiều người bất ngờSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 110, cụ bà vẫn tự nấu ăn, đi bộ mỗi ngày, nói chuyện minh mẫn và gần như không mắc bệnh mạn tính. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết sống thọ của bà không nằm ở thuốc bổ đắt tiền, mà ở 7 thói quen giản dị được duy trì suốt cả đời.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ quaSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Không có triệu chứng rõ ràng, một người đàn ông 43 tuổi chỉ tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp khi đi khám định kỳ. Các bác sĩ cảnh báo, nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm nên dễ bị bỏ qua nếu không tầm soát đúng cách.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'Y tế - 1 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Liên tiếp nhập viện vì sốc nhiệt: Hôn mê sâu, suy đa tạng sau khi làm việc ngoài trời nắng nóngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều trường hợp nhập viện do say nắng, sốc nhiệt khi lao động dưới trời nắng gắt. Đáng lo ngại, có bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, suy đa cơ quan, tiên lượng rất nặng.
Bé trai 12 tuổi đuối nước khi bơi ở bể gần nhà: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nguy hiểm nhiều người mắc phảiMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Bé trai 12 tuổi nguy kịch sau đuối nước đã được cứu sống ngoạn mục. Từ ca bệnh, bác sĩ cảnh báo những sai lầm phổ biến khi sơ cứu có thể khiến nạn nhân mất “thời gian vàng”.
Nhiều người tập 30 phút mỗi ngày nhưng lại bỏ qua thói quen chỉ mất 2 phút nàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần tập thể dục 30 phút mỗi ngày là đủ để “bù” cho việc ngồi lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy điều cơ thể cần hơn đôi khi chỉ là đứng dậy vận động nhẹ 2 phút sau mỗi 20 phút ngồi liên tục.
Người sống thọ vẫn ăn cơm mỗi ngày: Đây mới là sai lầm khiến nhiều người nhanh già hơnSống khỏe
GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống lâu phải bỏ cơm, cắt tinh bột hoặc ăn theo chế độ cực đoan. Tuy nhiên, nghiên cứu mới tổng hợp từ các vùng có nhiều người sống thọ nhất thế giới lại cho thấy điều ngược lại: tinh bột không phải “kẻ thù”, quan trọng là ăn đúng cách và đúng lượng.