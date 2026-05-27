Người đàn ông đứt dây chằng van tim hiếm gặp sau khi chơi bóng đá

Chủ quan sau va chạm khi chơi thể thao, nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Anh Hải (47 tuổi) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sau 4 ngày xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Trước đó, trong lúc chơi đá bóng cường độ cao, anh có va chạm trên sân. Sau khi về nhà, anh cảm thấy mệt, tức ngực, khó thở nhẹ, ho có đàm lẫn máu nhưng cho rằng đây chỉ là phản ứng bình thường sau vận động nên không đi khám.

Trong 3 ngày tiếp theo, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, kèm theo sốt nhẹ. Người bệnh tự mua thuốc điều trị cảm cúm nhưng không hiệu quả. Đến ngày thứ tư, anh mệt lả, đi lại khó khăn và được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ phẫu thuật thay van hai lá cho bệnh nhân. Ảnh minh họa.

Diễn tiến nhanh chóng, suy hô hấp cấp chỉ sau 30 phút nhập viện

ThS.BS.CKII Huỳnh Hoàng Khang, Trưởng khoa Ngoại tim mạch, Trung tâm Tim mạch Can thiệp cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân chỉ khó thở mức độ vừa. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến rất nhanh.

Chỉ sau 30 phút, người bệnh rơi vào suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và thở máy. Chức năng co bóp tim (EF) giảm còn 45% (bình thường trên 50%).

Kết quả siêu âm tim cấp cứu phát hiện hở van hai lá cấp mức độ nặng do đứt dây chằng – nguyên nhân trực tiếp gây suy tim và phù phổi cấp.

Đứt dây chằng van tim – biến cố hiếm gặp nhưng nguy hiểm

Theo bác sĩ Khang, hở van hai lá xảy ra khi lá van không đóng kín, khiến máu trào ngược từ thất trái về nhĩ trái trong thì tâm thu. Ở thể cấp tính, lượng máu trào ngược tăng đột ngột làm tăng áp lực trong nhĩ trái và mao mạch phổi, gây phù phổi cấp và suy hô hấp nặng.

Cấu trúc van hai lá gồm vòng van, lá van, dây chằng và cơ trụ. Trường hợp của anh Hải, toàn bộ dây chằng lá van sau bị đứt khiến lá van mất điểm tựa, không thể đóng kín, dẫn đến hở van cấp tính nghiêm trọng.

“Đây là biến cố hiếm gặp, rất nguy hiểm. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, người bệnh có thể tử vong nhanh chóng do sốc tim hoặc suy hô hấp nặng”, ThS.BS.CKII Huỳnh Hoàng Khang nhấn mạnh.

Phẫu thuật thay van tim cứu sống người bệnh

Do tổn thương quá nặng, ê kíp không thể sửa chữa van mà buộc phải phẫu thuật thay van hai lá cơ học.

Trong ca mổ, các bác sĩ cắt bỏ van tổn thương và thay bằng van nhân tạo nhằm khôi phục chức năng tim và cải thiện huyết động. Sau 4 giờ, ca phẫu thuật hoàn tất, van hoạt động ổn định, dòng máu lưu thông hiệu quả.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, được rút nội khí quản sau 10 giờ. Chức năng tim trở về bình thường, không còn khó thở hay ho ra máu. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện và được chỉ định dùng thuốc kháng đông lâu dài.

Cảnh báo nguy cơ khi vận động cường độ cao

Theo bác sĩ Khang, hở van hai lá có thể do nhiều nguyên nhân như bẩm sinh, thấp tim, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, thoái hóa van, bệnh cơ tim giãn hoặc nhồi máu cơ tim. Trong đó, hở van cấp do đứt dây chằng là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, diễn tiến nhanh.

Trong khi đó, hở van mạn tính thường diễn tiến âm thầm, chỉ biểu hiện rõ khi đã có suy tim với các triệu chứng như giảm khả năng gắng sức, đau ngực, hồi hộp, khó thở, ho khan hoặc ho ra máu.

Bác sĩ khuyến cáo người trung niên không nên tập luyện quá sức. Khi vận động, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, đau ngực, tim đập nhanh hoặc không đều, choáng váng cần dừng ngay và đi khám sớm.

Những người thường xuyên chơi thể thao hoặc vận động cường độ cao nên kiểm tra tim mạch định kỳ, có thể thực hiện trắc nghiệm gắng sức để đánh giá khả năng chịu đựng của tim và phát hiện sớm các bất thường tiềm ẩn. Nếu sau khi vận động hoặc sau va chạm vùng ngực xuất hiện các dấu hiệu như ho ra máu,