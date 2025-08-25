Người đàn ông mắc ung thư tuyến tiền liệt ở tuổi 54 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Ung thư tuyến tiền liệt tiến triển do trì hoãn phẫu thuật

Cách đây 1 năm, ông Kiên (54 tuổi, TP HCM) xuất hiện triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần nên đến BVĐK Tâm Anh TP HCM khám.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, thăm khám qua ngả trực tràng, nhận thấy tuyến tiền liệt của người bệnh có một nốt cứng hơn so với bình thường. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tuyến tiền liệt thấy có tổn thương nghi ngờ ung thư vùng ngoại vi bên phải PIRADS 4.

Bác sĩ chỉ định làm sinh thiết 12 mẫu qua ngả trực tràng dưới hướng dẫn siêu âm, kết quả mô học xác định có tế bào ung thư ở thùy phải tuyến tiền liệt, chiếm 50% các mẫu sinh thiết thùy phải, điểm Gleason 3+4.

Bác sĩ Cương đề nghị phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt triệt căn hoặc xạ trị để tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, người bệnh trì hoãn phẫu thuật do lo sợ rối loạn cương dương, ảnh hưởng chức năng sinh lý nam giới nên xin bác sĩ cho về nhà.

“Tôi xin bác sĩ cho về nhà, tái khám theo dõi định kỳ 3-6 tháng/lần. Tâm lý lúc đó nghĩ do còn trẻ nên còn chịu được, lúc nào bệnh nguy hiểm quá mới phải đi mổ”, ông Kiên nhớ lại.

Bác sĩ điều khiển robot Da Vinci Xi cắt tuyến tiền liệt tận gốc cho bệnh nhân. Ảnh:BVCC

Sau 4 lần tái khám, chỉ số PSA của ông Kiên có xu hướng tăng lên theo thời gian, từ 6,2 ng/mL tăng lên 9,8 ng/mL trong lần khám gần nhất, kích thước tuyến tiền liệt cũng tăng lên, cho thấy tế bào ung thư hoạt động tích cực, tiến triển hơn so với thời điểm phát hiện 1 năm trước.

“Chỉ số PSA tiến sát mốc 10 ng/mL, nếu vượt ngưỡng này, ung thư có nguy cơ xâm lấn vỏ bao và di căn hạch. Ở giai đoạn này, người bệnh không nên trì hoãn mà phải phẫu thuật ngay mới có hy vọng điều trị triệt căn ung thư”, bác sĩ Cương nói.

Cắt tuyến tiền liệt tận gốc, tế bào ung thư được loại bỏ hoàn toàn

Bác sĩ Cương cùng ThS.BS Phan Đức Hữu, khoa Tiết niệu, thực hiện phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc cho ông Kiên với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. May mắn là ung thư chưa di căn hạch, chưa xâm lấn đến các vùng xung quanh nên phẫu thuật là phương pháp tốt nhất để điều trị triệt căn ung thư. Bác sĩ Cương điều khiển các cánh tay robot Da Vinci Xi nhanh chóng cắt toàn bộ tuyến tiền liệt và túi tinh hai bên, bóc tách bảo tồn thần kinh cương cho ông Kiên.

“Ưu điểm của điều trị phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot là có thể bảo tồn được dây thần kinh cương tốt hơn so với phẫu thuật nội soi truyền thống. Bốn cánh tay robot giúp phẫu tích chính xác hơn, nhờ đó bảo vệ được dây thần kinh cương dương cho người bệnh”, bác sĩ Cương cho biết.

Sau mổ 3 ngày, ông Kiên được xuất viện, bác sĩ lưu ý người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám định kỳ để theo dõi, phát hiện sớm biến chứng sau mổ, tránh ung thư tái phát. Chỉ số PSA máu của người bệnh phải giảm xuống mức thấp nhất gần bằng 0, chứng tỏ tế bào ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn.

Ai có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt?

Ung thư tuyến tiền liệt là ung thư phổ biến ở nam giới, nguy cơ mắc bệnh tăng lên sau 50 tuổi. Ung thư tiền liệt tuyến đứng thứ 4 trong các loại ung thư phổ biến, với 1,4 triệu ca mắc mới hằng năm, theo ước tính của Globocan năm 2022.

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh ung thư tuyến tiền liệt là hơn 99% đối với người bệnh ở giai đoạn đầu, nhưng chỉ có 34% đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển hoặc di căn.

Các yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh gồm tuổi trên 50, trong gia đình có người mắc ung thư tuyến tiền liệt, béo phì, tiếp xúc với hóa chất độc hại… Ở giai đoạn đầu, bệnh tiến triển âm thầm, ít có triệu chứng. Khi bệnh đã tiến triển mới xuất hiện các triệu chứng như rối loạn tiểu tiện, tiểu ra máu, rối loạn cương dương, đau vùng lưng dưới hoặc vùng chậu.

Bác sĩ lưu ý nam giới trên 50 tuổi (45 tuổi nếu có yếu tố tiền sử gia đình) cần đến bệnh viện tầm soát nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt để kịp thời phát hiện, điều trị sớm với khả năng khỏi bệnh rất cao.