Ung thư đại trực tràng ở người trẻ tăng 45%, chuyên gia cảnh báo 7 nhóm thực phẩm nên hạn chế
Một trong những nguyên nhân gây nên ung thư đại trực tràng đó là dinh dưỡng.
Ung thư đại trực tràng là một bệnh lý ác tính thường gặp và cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư.
Theo số liệu thống kê GLOBOCAN 2022, loại ung thư này đứng thứ 3 về tỉ lệ mắc mới trên toàn cầu với 1.926.425 ca và đứng thứ 2 về tỷ lệ tử vong do ung thư (chỉ sau ung thư phổi).
Tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhất. Theo GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 16.835 ca mắc mới mỗi năm, chiếm 9,7% tổng số ca ung thư và hơn 8.454 ca tử vong, xếp thứ 4 về tỷ lệ mắc và thứ 5 về tỷ lệ tử vong trong các loại ung thư. Đặc biệt, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, với tỷ lệ chẩn đoán ở người dưới 50 tuổi tăng 45% kể từ năm 1995. Có người 20 tuổi đã mắc ung thư đại trực tràng, theo Bộ Y tế.
Một trong những nguyên nhân gây nên ung thư đại trực tràng đó là dinh dưỡng.
Ung thư đại trực tràng liên quan chặt chẽ với chế độ ăn nhiều thịt, mỡ động vật. Thực phẩm có nhiều mỡ, thịt động vật làm tăng lượng acid mật, làm thay đổi và thúc đẩy sự phát triển các vi khuẩn trong ruột, nhất là những vi khuẩn yếm khí như Clostridia. Các vi khuẩn này có thể biến đổi các acid mật thành các chất chuyển hóa có khả năng tác động tới sự sinh sản của các tế bào biểu mô ruột.
Những thực phẩm có nhiễm các hóa chất gây ung thư như benzopyren, nitrosamin… cũng có khả năng gây ung thư. Chế độ ăn ít chất xơ, làm giảm khối lượng của phân và kéo dài thời gian phân ở lại trong ruột, tạo cơ hội cho sự sản xuất các chất sinh ung thư nội sinh, làm niêm mạc ruột phải tiếp xúc lâu hơn với các chất gây ung thư. Chế độ ăn thiếu các Vitamin A,B,C,E, thiếu canxi làm tăng nguy cơ gây ung thư.
Phóng viên David Cox của tờ The Telegraph, người sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, ung thư học và dinh dưỡng, tin rằng 7 nhóm thực phẩm nguy hiểm nhất đều thuộc một loại cụ thể - chất bảo quản.
Dưới đây là 7 nhóm thực phẩm chuyên gia khuyên bạn nên hạn chế ăn để phòng ngừa ung thư đại trực tràng và bệnh ung thư nói chung:
Thịt chế biến sẵn
Nếu bạn thường xuyên ăn thịt xông khói, xúc xích hay bánh mì kẹp giò chả, hãy cân nhắc chuyển sang ăn cá. Các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nitrat để giữ màu và ngăn vi khuẩn, nhưng chất này liên quan trực tiếp đến ung thư.
Chuyên gia dinh dưỡng Rhiannon Lambert cho biết: "Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp thịt chế biến sẵn vào Nhóm 1 các tác nhân gây ung thư. Bạn nên ưu tiên chế độ ăn với thực phẩm nguyên bản".
Nước trái cây đậm đặc
Các loại nước quả đậm đặc thường chứa potassium sorbate và sulfite. Giảng viên dinh dưỡng cấp cao Orla Flannery khuyên bạn nên thay thế bằng nước lọc thêm lát dưa leo hoặc chanh tươi. Cách này giúp tạo hương vị tự nhiên mà không cần chất bảo quản hay chất làm ngọt nhân tạo.
Nước xốt salad có chứa giấm công nghiệp
Một số loại nước xốt salad sử dụng axit axetic (giấm công nghiệp) để kéo dài hạn dùng. Các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa phụ gia này với nguy cơ ung thư và tiểu đường.
Chuyên gia Federica Amati khuyến nghị: "Hãy tự làm nước xốt từ trái cây họ cam quýt. Bạn cũng nên kiểm tra nhãn mác để tránh axit axetic trong các loại gia vị. Những lựa chọn an toàn hơn bao gồm sốt bơ (guacamole), sốt sữa chua bạc hà, hoặc mayonnaise tự làm bằng nước cốt chanh".
Nước xốt mì đóng lọ
Sự kết hợp của các chất bảo quản như acetate và erythorbate giúp các lọ xốt có thể để trong tủ bếp nhiều tháng trời, nhưng chúng không hề tốt cho nội tạng.
Thay vì mua đồ đóng sẵn, chuyên gia Flannery gợi ý: "Chỉ cần một lon cà phê chua (cà chua đóng hộp nguyên bản thường ít chất bảo quản hơn xốt), thêm thảo mộc khô và rau củ theo mùa, bạn đã có một loại xốt tươi ngon và an toàn hơn nhiều".
Bánh kẹo
Các loại kẹo rực rỡ sắc màu thường chứa đầy axit axetic và axit citric. Chúng không chỉ tàn phá men răng mà còn gây hại nghiêm trọng cho hệ vi sinh đường ruột của bạn.
Bánh Crumpet (Bánh nướng xốp)
Loại bánh này thường có hạn sử dụng rất dài nhờ chứa potassium sorbate. Nếu không thể bỏ hẳn, chuyên gia khuyên bạn nên chuyển sang phiên bản bánh mì men tự nhiên (sourdough), vốn có hàm lượng muối thấp hơn và hoàn toàn không chứa chất bảo quản bổ sung.
Bánh mì siêu thị
Dù chỉ để được vài ngày sau khi mở bao, nhưng các loại bánh mì gối, bánh mì cuộn (wrap) hay bánh mì baguette ở siêu thị vẫn chứa sorbate hoặc acetate để ngăn nấm mốc.
Các chuyên gia khuyến khích những "tín đồ" tinh bột nên chuyển sang dùng bánh mì tươi nướng trong ngày, bánh mì men tự nhiên hoặc các sản phẩm có danh sách thành phần ngắn gọn nhất có thể.
Nguyễn Phượng
Theo Tyla.com, Bộ Y tế
9 thực phẩm không nên để tủ lạnh dịp Tết: Cứ tưởng giữ tươi lâu, ai ngờ lại làm mất sạch dinh dưỡngBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Tủ lạnh không phải “cứu tinh” của mọi loại thực phẩm. Có ít nhất 9 thực phẩm không nên để trong tủ lạnh gồm: bánh mì, khoai tây, hành tây, tỏi, cà chua, chuối, mật ong, cà phê và dưa hấu chưa cắt. Việc bảo quản sai cách, đặc biệt trong dịp Tết tích trữ nhiều đồ ăn, có thể khiến thực phẩm mất dinh dưỡng, biến đổi hương vị và nhanh hỏng hơn bạn nghĩ.
Món bánh gói lá chuối quen thuộc của miền Trung: Ăn tưởng nhẹ bụng, hóa ra giàu dinh dưỡng hơn nhiều người nghĩBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Không cầu kỳ như nhiều món ăn truyền thống khác, bánh nậm chinh phục người ăn bằng lớp vỏ mềm mịn, nhân tôm thịt đậm đà và hương thơm dịu nhẹ từ lá chuối. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là sự kết hợp khá hài hòa giữa tinh bột, protein và các vi chất thiết yếu, mang lại giá trị dinh dưỡng đáng chú ý nếu ăn đúng cách.
Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyếtBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, khoai từ (củ từ) còn được xem là 'kho' dưỡng chất tự nhiên nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Từ khả năng chống viêm, hỗ trợ ổn định đường huyết đến tác dụng với não bộ và nội tiết nữ, khoai từ đang ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.
Vì sao nên uống nước khi thức dậy dịp Tết? 5 lợi ích đơn giản nhưng nhiều người lại quên mấtBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Uống nước khi thức dậy giúp bù nước sau giấc ngủ, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn và tăng năng lượng cho cơ thể. Dịp Tết ăn uống thất thường, thức khuya nhiều, thói quen đơn giản này càng quan trọng để giữ sức khỏe ổn định suốt những ngày đầu năm.
Vui xuân, giữ an toàn cho người bệnh thận: 'Cẩm nang vàng' giúp hạn chế biến chứng ngày TếtBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Dịp Tết với thực đơn giàu muối, đạm và chất béo có thể là 'thử thách' cho người bệnh thận. Chuyên gia hướng dẫn chế độ ăn, sinh hoạt và lưu ý để đón Tết an toàn, giảm nguy cơ biến chứng.
Chim bồ câu – 'đạm vàng' được ví như thực phẩm bồi bổ cao cấp cho cơ thểBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Không phổ biến như thịt gà hay thịt lợn, nhưng chim bồ câu từ lâu đã được xếp vào nhóm thực phẩm bồi bổ cao cấp nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Với lượng protein cao, ít chất béo, giàu vi chất và các hợp chất có lợi cho quá trình phục hồi cơ thể, thịt bồ câu được nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là lựa chọn phù hợp cho người cần bồi bổ sức khỏe.
Uống rượu thuốc mua trên mạng, người đàn ông 60 tuổi nguy kịch vì ngộ độc cấpBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Chỉ sau một chén rượu thuốc mua trên mạng, ông Bình (60 tuổi) rơi vào tình trạng ngộ độc rượu cấp với diễn tiến nặng, suýt rơi vào sốc và suy đa cơ quan.
Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiềuBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Bánh dày làm từ gạo nếp cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, ăn bánh dày quá nhiều có thể gây đầy bụng, mất cân đối dinh dưỡng và làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.
10 thực phẩm giàu canxi quen thuộc, ăn hàng ngày cũng đủ, không cần uống thuốc bổ sungBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Canxi không chỉ có trong sữa hay thuốc bổ. Nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày hoàn toàn có thể giúp cơ thể đáp ứng đủ nhu cầu canxi, hỗ trợ xương chắc khỏe mà không cần lạm dụng viên uống bổ sung.
Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc nàyBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Theo thống kê nhiều năm, phần lớn các ca ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết lại xuất phát từ những món ăn rất quen thuộc trong mâm cơm ngày xuân. Thời tiết lạnh, thức ăn chế biến sẵn để lâu, bảo quản không đúng cách cùng thói quen tụ tập ăn uống đông người khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Tết mất vui, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.
5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyênBệnh thường gặp
Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.